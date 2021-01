Dirigida por Spike Lee, la campaña respaldada por la presencia de estrellas impulsará la concientización sobre prácticas para promover espacios interiores más sanos y más seguros a través de WELL Health-Safety Rating

Lanzamiento de campaña de concientización pública “Look for the WELL Health-Safety Seal”, que muestra a Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra y al 17 o Cirujano General de EE.UU., Richard Carmona

Mientras el mundo continúa su lucha contra la COVID-19 y las comunidades se esfuerzan por regresar a la actividad, es más importante que nunca, crear confianza en la seguridad de los edificios y los espacios compartidos. Hoy, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra y el 17o Cirujano General Richard Carmona se unieron en una nueva campaña publicitaria integrada para crear conciencia sobre la importancia de WELL Health-Safety Rating, una denominación de terceros basada en evidencia para verificar que un edificio o espacio tomo las medidas necesarias para priorizar la salud y la seguridad de su personal, visitantes y otros interesados. Los embajadores alientan a que las personas busquen edificios y espacios con el sello WELL Health-Safety en sus ventana o puertas para sentirse más confiados en su decisión de ingresar.





Esta campaña publicitaria nacional, la primera del International WELL Building Institute (IWBI), autoridad mundial sobre la modalidad de uso de nuestros edificios y comunidades para progresar en la salud y bienestar de las personas en su interior, explica la importancia de la salud y la seguridad a través del diseño y operaciones de los edificios, como así también la política organizativa, y arroja luz sobre lo que los embajadores presentados extrañaron más durante la pandemia. Desde las noches de cine de la familia de Jennifer Lopez, hasta la “variedad en existencia” que extrañaba Robert DeNiro”, cada uno de los influencers culturales sienten el anhelo de la conexión compartida, al igual que el resto de nosotros, incluso más allá de los cambios en sus respectivas industrias y la vida diaria.

“Esta es más que una campaña de concientización; intenta encender un movimiento. Estos embajadores e influencers culturales colaboran con nosotros porque realmente creen en la misión – y en lo crítica que es – de hacer que los edificios y espacios se centren en la salud, de aquí en adelante”, dijo Paul Scialla, fundador del International WELL Building Institute y Director Ejecutivo de su compañía madre, Delos. “Tener éxito en escala significa que mejoramos los espacios interiores para ayudar a que las personas que los visitan puedan estar más saludables y seguros. Es un triunfo para todos los involucrados”.

WELL Health-Safety Rating reúne el conocimiento en construcción con casi una década de ciencia de la salud para promover la seguridad interior, lo que crea una oportunidad eficiente y rentable de guiar, validar, reconocer y aumenar los esfuerzos para gestionar cuestiones de salud y seguridad críticas en espacios compartidos. WELL Health-Safety Rating examina 22 funciones en cinco áreas claves – Procedimientos de Limpieza y Desinfección, Programas de Preparación para Emergencia, Recursos de Servicio de Salud, Gestión de Calidad del Aire y Agua, y Compromiso de los Interesados y Comunicación – y requiere un mínimo de 15 criterios que se cumplan para lograr la calificación y recibir el sello WELL Health-Safety.

Como tal, el sello es un símbolo de confianza y seguridad de que está respaldado por la ciencia, estructura y lo más importante, la verificación de terceros. IWBI tiene miles de edificios inscriptos en el programa desde su lanzamiento en julio de 2020, y se espera que la adopción mundial significativa continúe en 2021 y más.

“Aunque WELL Health-Safety Rating fue una respuesta a este momento, fue desarrollado para abordar cuestions de salud y seguridad más amplias en el futuro”, dijo Rachel Hodgdon, Presidente y Directora Ejecutiva de International WELL Building Institute. “Colaboramos con nuestra comunidad mundial para crear algo que sea flexible para todos los tipos de edificios y prioridades organizativas. Esta consistencia en todos los sectores del mercado significa que las personas verán el sello en sus restaurantes, estadios y hoteles preferidos, y en su oficina, centro de cuidado infantil o campus universitario y sabrá que representa lo mismo en cada lugar, que se han implementado estrategias basadas en la ciencia y que se priorizó la seguridad”.

The WELL Health-Safety Rating fue desarrollad en respuesta a la demanda del mercado e informada por la Fuerza de Tareas de IWBI sobre COVID-19, que incluyó casi 600 expertos en salud pública, virólogos, funcionarios del gobierno, académicos, líderes empresariales, arquitectos, diseñadores, científicos de la construcción y profesionales de bienes raíces. Más de 1,5 mil millones de pies cuadrados de espacio se inscribieron en ofertas de WELL. Hasta la fecha, el Yankee Stadium, the Empire State Building, JPMorgan Chase, RocketMortgage Field House, Amalie Arena, Spectrum Center, Simon Property Group, BB&T Center, Aimbridge Hospitality and AT&T Stadium, entre otros, lograron la WELL Health-Safety Rating.

La campaña de concientización pública se lanzó hoy y cobra vida a través de la TV, video digital y publicidad en las redes sociales. Los avisos en TV aparecerán de manera nacional hasta el comienzo de la primavera 2021. La creación de la campaña fue desarrollada por la agencia publicitaria SWAT de Kirshenbaum, diregida por Spike Lee y producida por Pony Show Entertainment.

“Desde un punto de vista empresarial, esta es una época excepcionalmente interesante para todos nosotros”, dijo el Director Ejecutivo de Delos, Anthony Antolino. “Es vital ayudar a todos a volver a la actividad con confianza, y estos embajadores celebridades son clave para ayudar a ampliar el mundo”.

Para más información acerca de la campaña, visite www.WellHealthSafety.com.

Acerca de International WELL Building Institute



The International WELL Building Institute (IWBI) es una corporación de beneficio público y la organización líder mundial enfocada en desarrollar los primeros lugares para que las personas avancen en una cultura mundial de salud. The WELL Building Standard presenta un ecosistema WELL que incluye a WELL v2, the WELL Community Standard, the WELL Health-Safety Rating y WELL Accredited Professionals. IWBI moviliza a su comunidad a través de la búsqueda de investigación aplicable, el desarrollo de recursos educativos y la defensa de políticas que promuevan la salud y el bienestar para todos, en todo lugar. Puede encontrar más información sobre WELL aquí .

International WELL Building Institute, IWBI, The WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, The WELL Conference, the WELL Community Standard, WELL Workforce, WELL Health-Safety Rating, WE ARE WELL, WELL y otras, y su logos relacionados son marcas o marcas de certificación de International WELL Building Institute pbc en los Estados Unidos y otros países.

