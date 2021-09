Landmark celebra 30 años como líder de la industria de crecimiento, entrenamiento y desarrollo personal y profesional

Más de 3 millones de personas han participado y se han creado 150 000 proyectos sin fines de lucro y pro bono

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Landmark (Landmark Worldwide) establecida en 1991, celebra su 30 aniversario con más de tres millones de personas en todo el mundo que han contribuido de manera positiva y poderosa y han sido empoderadas por sus programas. Con motivo de un aniversario relacionado, hace 50 años que nacieron las ideas que se convirtieron en Landmark con la entrega del primer Entrenamiento est en 1971.

Como líder de la industria del crecimiento, entrenamiento y desarrollo personal y profesional, los programas y las ideas de Landmark han empoderado a las personas durante cinco décadas para elevar drásticamente la calidad de sus vidas y, además, para impactar las áreas de sus vidas que más les importan.

Marketdata Enterprises, Inc., editores del informe definitivo sobre la industria del desarrollo personal en los Estados Unidos, declaró en su informe del 2021:

“Landmark fue nombrada una de las principales empresas de entrenamiento y desarrollo del mundo por HR.com/James McNeil”.

“Landmark es reconocida por tener uno de los mejores cuerpos docentes en el negocio” y muchos profesionales “de las industrias de desarrollo y entrenamiento personal comenzaron a participar en los programas de Landmark”.

Landmark es única en la industria como la “única proveedora de programas de transformación ontológica… una transformación en el ser – un avance que da como resultado cambios inmediatos, duraderos y dramáticos en la efectividad y la calidad de vida de las personas”.

Hace 50 años, el Entrenamiento est de Werner Erhard lanzó la industria del desarrollo personal y el comienzo de lo que desde entonces se ha convertido en la industria del entrenamiento empresarial y vital. Muchos de sus conceptos se han ganado un lugar duradero en la cultura general, en los negocios y en el mundo académico. Como reconoció la revista TIME, “La obsesión estadounidense por la transformación no es nueva. Es tan antigua como la nación, pero fue Werner Erhard… quien creó la primera transformación moderna cuando fundó los seminarios est en 1971”.

Erhard retiró el Entrenamiento est y lanzó un nuevo curso, The Forum, en 1985. Las ideas de Erhard (expresadas en sus programas) son examinadas en detalle por dos académicos en el exitoso libro: Speaking Being: Werner Erhard, Martin Heidegger, and a New Possibility of Being Human (Ser hablando: Werner Erhard, Martin Heidegger, y una nueva posibilidad de ser humano).

Descripto como “uno de los pensadores más incisivos y perspicaces de nuestra generación” por David Eagleman, Ph.D., neurocientífico de la Universidad de Stanford y autor de libros más vendidos del New York Times, Erhard ha dedicado la mayoría de sus esfuerzos intelectuales durante las últimas tres décadas al mundo académico. Con sus colegas, está escribiendo planes de estudios a nivel universitario y enseñando y dando conferencias en universidades como la UCLA la Escuela de Administración Anderson, la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, el Colegio Dartmouth y la Universidad Erasmus.

En la actualidad, Landmark continúa haciendo que sus programas estén disponibles en todo el mundo, inclusive después de haber lanzado virtualmente todos sus más de 50 programas en línea. Landmark ha sido y sigue siendo respaldada por miles de líderes de renombre en todo el mundo, incluidos directores ejecutivos de corporaciones globales, académicos ampliamente respetados y humanitarios reconocidos internacionalmente.

“Lo que me impresionó mucho con respecto a Landmark es que brinda a las personas un acceso práctico para alterar la cultura de una organización y lograr cambios significativos en un período de tiempo sorprendentemente corto”.

~ Michael C. Jensen, Jesse Isidor Straus profesor de Administración de Empresas, Emérito de la Universidad de Harvard

“Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos fue extraordinario y, cuando hice The Landmark Forum, me di cuenta de que podía tener el mismo nivel de logro, satisfacción y alegría en cada parte de mi vida”.

~ Natalie Cook, medallista de Oro Olímpica

“Como persona cuya vida gira en torno a los problemas globales, no puedo pensar en un programa de entrenamiento más eficaz. Uno de los resultados más valiosos que obtuve fue la capacidad de lidiar con problemas globales intratables sin desanimarme. Como resultado de participar en Landmark, las personas obtienen las herramientas para salir al mundo y hacer que las cosas sucedan”.

~ Dr. Charles McNeill, asesor sénior de Políticas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

“Todavía no he visto nada más que tenga un impacto tan positivo en la capacidad de las personas para relacionarse, comunicarse y desempeñarse como Landmark”.

~ Paul Fireman, fundador y expresidente/director ejecutivo de Reebok International, Ltd. EE. UU.

La firma y subsidiaria de consultoría de gestión global de Landmark, Vanto Group, fue nombrada una de las mejores firmas de consultoría de gestión de Estados Unidos por la revista Forbes durante dos años consecutivos: 2020 y 2021. Además, Landmark es la principal catalizadora para la creación de parte de los participantes de más 150 000 proyectos sin fines de lucro y pro bono, que benefician a personas, organizaciones y comunidades de todo el mundo. Algunos ejemplos incluyen:

Special Spectators (cuyo fundador, Blake Rockwell fue nombrado héroe de CNN) ha tenido un impacto significativo en decenas de miles de niños gravemente enfermos, sus hermanos y padres al brindarles la experiencia de un día de juego con acceso VIP en más de 50 principales colegios y universidades.

Plantar un millón de árboles: Gashaw Tahir fundó una ONG llamada Greenland Development Foundation que plantó más de un millón de árboles en Etiopía y, en el proceso, puso a trabajar a más de 450 jóvenes, y les dio no solo un sentido de dignidad, sino la capacidad de ver un futuro en Etiopía.

R U OK? (¿ESTÁ BIEN?) Día: Un proyecto de prevención del suicidio que ha sido adoptado por todo el país de Australia.

Landmark reconoce y agradece a los más de tres millones de personas que han participado en su trabajo y la diferencia que marcan en sus propias vidas, en la vida de los demás y en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Landmark y sus programas, visite www.landmarkworldwide.com

