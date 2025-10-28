Lamine Yamal podría comprar la exmansión de Shakira y Piqué para vivir con Nicki Nicole

A sus 18 años recién cumplidos, el futbolista Lamine Yamal atraviesa una etapa dorada tanto en lo profesional como en lo personal. El joven delantero, considerado una de las mayores promesas del FC Barcelona, vive un momento sentimental pleno junto a la cantante argentina Nicki Nicole, con quien mantiene una relación desde hace tres meses.

Según informó el diario El País, Yamal estaría interesado en adquirir la mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat, una exclusiva propiedad que lleva más de un año vacía desde que la artista colombiana se mudó a Miami con sus hijos. La residencia, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, cuenta con 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, seis habitaciones, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y un amplio garaje.

El inmueble, que la expareja intenta vender por unos 11 millones de euros, sería el escenario ideal para que Lamine y Nicki comiencen una nueva etapa juntos. De concretarse la compra, el jugador planea adaptar la vivienda a su estilo de vida, creando un gimnasio personalizado con un equipo de entrenamiento y fisioterapia.

De esta forma, el joven futbolista no solo estaría invirtiendo en una lujosa propiedad, sino también dando un paso importante en su vida personal junto a la artista argentina.