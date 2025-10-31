Lamine Yamal compra la casa que fue el "nido" de amor de Piqué y Shakira 

Lamine Yamal, uno de los futbolistas más prometedores del FC Barcelona, vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras presumir en redes sociales la mansión que recientemente adquirió.

El joven delantero ha comprado la propiedad que perteneció a la famosa expareja Shakira y Gerard Piqué, y no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su nueva casa de lujo.

La operación inmobiliaria se cerró en una exclusiva zona residencial de la Ciudad Condal, un barrio conocido por albergar a varias personalidades del deporte y el espectáculo.

La casa, reconocida tanto por sus amplias instalaciones como por su diseño moderno, se ha convertido ahora en el nuevo hogar de Yamal, quien sigue sumando hitos tanto dentro como fuera del campo.

El exclusivo barrio de la nueva casa de Lamine Yamal

Esta propiedad no solo destaca por su tamaño y comodidades, sino también por su ubicación en uno de los barrios más codiciados de Barcelona.

Vecinos de la zona han señalado que la llegada del joven futbolista ha sido motivo de conversación, pues sus predecesores, Shakira y Piqué, ya habían dado notoriedad internacional al entorno.

La nueva adquisición refleja el ascenso de Yamal, consolidándose como una figura de relevancia en el fútbol mundial y simbolizando su creciente éxito personal y profesional.

La historia de Lamine Yamal y su flamante mansión recuerda otros casos recientes de estrellas deportivas que invierten en residencias exclusivas.