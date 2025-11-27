LambdaTest y SVAM International Inc. anunciaron una alianza para transformar la ingeniería de calidad en las empresas

La alianza brinda a las empresas con ciclos de vida del desarrollo de software (SDLC) acelerados, menos esfuerzo de pruebas y capacidades modernas de transformación digital impulsadas por IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA generativa, anunció una alianza con SVAM International, Inc., una empresa líder global en servicios de transformación digital. Esta alianza estratégica supone un avance significativo en su misión de transformar la ingeniería de calidad para empresas de todo el mundo.





La colaboración permite a LambdaTest ampliar sus capacidades de ingeniería de calidad nativas de IA dentro del amplio ecosistema de transformación digital de SVAM. Al integrarse con la experiencia de SVAM en desarrollo, prueba e implementación de aplicaciones a gran escala para las principales agencias estatales y municipales de Nueva York, así como con su experticia en plataformas como Salesforce, ServiceNow y Dynamics365, LambdaTest permitirá a más empresas modernizar sus procesos de implementación de softwares. Con el motor inteligente de coordinación y ejecución de pruebas de LambdaTest como núcleo fundamental, los equipos podrán realizar pruebas de forma más inteligente, acelerar los ciclos de lanzamiento y lograr una comercialización más rápida a gran escala.

Fundada en 2017, LambdaTest, con sede central en San Francisco, California, tiene presencia global en EE. UU., Reino Unido, India, Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos. La plataforma da soporte a más de 2 millones de usuarios en más de 132 países; esto incluye a más de 10 000 empresas y más de 3 000 navegadores.

Fundada en 1994, SVAM opera a través de cuatro centros globales en Estados Unidos, México, Canadá, India y Bangladesh, con más de 800 consultores. SVAM colabora con Anthropic, Microsoft, Oracle, IBM, Tanium, Elastic, etc. SVAM es una organización con nivel de madurez 3 en la versión 2.0 de CMMI para desarrollo (DEV) y está certificada por las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022. La IA es un área clave de la compañía, tanto para el desarrollo como para las pruebas.

"Esta asociación estratégica con SVAM marca un hito importante en la expansión de las capacidades de pruebas impulsadas por IA de LambdaTest a escala global", señaló Sudhir Joshi, vicepresidente, Alianzas y Canales de LambdaTest. "Con la integración de nuestra plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA de última generación con la amplia experiencia de SVAM en transformación digital, permitiremos a las empresas impulsar implementaciones de software más rápidas, inteligentes y rentables en todos los sectores”.

“En SVAM, sabemos que ofrecer software de alta calidad es esencial para los programas críticos de nuestros clientes. Esta alianza con LambdaTest nos permite integrar capacidades avanzadas de pruebas impulsadas por IA dentro de nuestras soluciones digitales, lo que garantiza implementaciones de software más rápidas, inteligentes y fiables. Al combinar la amplia experiencia de SVAM en transformación digital con la innovadora plataforma de ingeniería de calidad de LambdaTest, capacitamos a las empresas para que puedan acelerar su transición digital con confianza y eficiencia”, afirmó Anil Kapoor, fundador y director ejecutivo de SVAM International Inc.

Gracias a esta alianza, la tecnología de ingeniería de calidad nativa de IA de LambdaTest se integrará en el marco de soluciones digitales de SVAM, lo que permitirá a las empresas reducir significativamente los plazos del ciclo de vida del desarrollo de software y, a la vez, mejorar la calidad del software y reducir esfuerzos y costos. Al combinar la experiencia en transformación digital de SVAM con las capacidades de pruebas inteligentes impulsadas por IA de LambdaTest, las empresas podrán modernizar sus procesos de desarrollo y aprovechar al máximo las ventajas de las herramientas de IA de última generación.

Acerca de LambdaTest:

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad impulsada por IA generativa (GenAI) que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente, más eficaz y acortar los plazos de implementación. Diseñada para su expansión, ofrece una nube de pruebas completa con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3 000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores MCP y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y todos los principales marcos de trabajo. Agentes de IA, como HyperExecute y KaneAI, incorporan el poder de la IA y la nube al flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización fluidas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran las pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, desde la planificación y la creación de pruebas hasta la automatización, la infraestructura, la ejecución, el análisis de causa raíz (RCA) y la generación de informes.

Para obtener más información, visite https://lambdatest.com.

Acerca de SVAM:

SVAM International Inc. es un proveedor global de servicios de tecnología de la información (TI) que ofrece soluciones de transformación digital a empresas de diversos sectores. Con tres décadas de experiencia, SVAM ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen consultoría informática, desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad, IA/RPA agénticos, servicios informáticos administrados y mucho más.

Para obtener más información, visite https://svam.com/.

