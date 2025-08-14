LambdaTest presenta la cuarta edición de la Conferencia Testµ (“TestMu”) en 2025

El mayor evento virtual para profesionales de la ingeniería y la calidad vuelve con la innovación, la IA y las estrategias de pruebas preparadas para el futuro como temas centrales.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una plataforma líder en ingeniería de calidad nativa de GenAI, se complace en presentar la cuarta edición de su emblemática Conferencia Testµ (“TestMu”), que se celebrará de forma virtual del 19 al 21 de agosto de 2025. El evento de este año acogerá a más de 50 000 profesionales de la calidad, la ingeniería y DevOps de más de 120 países. Será uno de los mayores encuentros mundiales en línea dedicados al futuro de la ingeniería de calidad.





La Conferencia Testµ (“TestMu”) 2025 está diseñada para explorar las últimas tendencias, las herramientas emergentes y las innovaciones revolucionarias que están dando forma al mundo de la tecnología. Con un cartel de más de 100 ponentes internacionales, la conferencia contará con algunas de las voces más influyentes del sector tecnológico, entre las que figuran Angie Jones, vicepresidenta global de Relaciones con Desarrolladores de Block; Bratin Saha, director de Producto y Tecnología de DigitalOcean; Dana Lawson, directora de Tecnología de Netlify; Luis Héctor Chávez, director de Tecnología de Replit; Subba Ramaswamy, director general de Accenture; y T.R. Vishwanath, cofundador y director de Tecnología de Glean.

“En el espíritu de 'μ' (lo micro que hace que lo macro importe), Testμ 2025 es donde la precisión se encuentra con la perspectiva”, declaró Sachin Sharma, director sénior de SDET en Adidas y uno de los ponentes de la edición de 2025. “No se trata solo de encontrar errores, sino de replantear los problemas, perfeccionar las decisiones y mejorar todos los resultados. Independientemente de que sea un probador, desarrollador o responsable de entregas, únase a nosotros para explorar los detalles que definen la excelencia y las ideas que dan forma al futuro”, añadió.

Durante tres días, los asistentes tendrán acceso a más de 60 sesiones, entre las que habrá ponencias, talleres interactivos, charlas informales y mesas redondas sobre temas como la IA generativa, la automatización a gran escala, los marcos de pruebas, las pruebas móviles, las pruebas de API, la IA en las pruebas de software, las pruebas visuales, las pruebas de accesibilidad, las herramientas y tecnologías en calidad e ingeniería, las estrategias de liderazgo tecnológico y mucho más. Estas sesiones se han diseñado para fomentar conversaciones enriquecedoras, el aprendizaje práctico y el intercambio de ideas estratégicas para abordar el futuro de las pruebas en un panorama tecnológico en rápida evolución.

“La Conferencia TestMu 2025 es el encuentro anual insignia de LambdaTest, creado para la comunidad y por la comunidad”, destacó Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de LambdaTest. “Esta conferencia reúne a una comunidad de visionarios, disruptores y agentes del cambio comprometidos con la transformación del futuro de la ingeniería y la calidad. No se trata de un simple evento, es una plataforma para que todos podamos conectar, aprender e inspirarnos mutuamente. En LambdaTest, estamos encantados de compartir cómo estamos impulsando la innovación en las pruebas de software a través de la colaboración, y la Conferencia TestMu es una de esas iniciativas. Abramos nuevos caminos y construyamos un futuro en el que la calidad del software sea la piedra angular del éxito”.

La conferencia también ofrece oportunidades únicas para establecer contactos con otros profesionales, aprender de forma práctica y participar en desafíos en directo con premios fascinantes. La Conferencia Testμ 2025 cuenta además con un amplio ecosistema de socios, entre los que se incluyen Accenture, Wipro, Cognizant, CircleCI, Elastic, Planit, Netlify, Microsoft y muchos más.

Ya está abierta la inscripción para la conferencia. Para saber más, incluido el programa completo del evento, la lista de ponentes y los temas que se tratarán, visite: https://www.lambdatest.com/testmuconf-2025.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad impulsada por GenAI con la que los equipos pueden realizar pruebas de forma inteligente, más avanzada y más rápida. Creada para escalar, ofrece una nube de pruebas de pila completa con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

press@lambdatest.com