LambdaTest nombra a Mudit Singh cofundador a medida que la empresa acelera su siguiente fase de crecimiento

Fortalecer el liderazgo a medida que LambdaTest acelera su próxima fase de innovación en pruebas impulsadas por IA y crecimiento empresarial

NOIDA, India y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, plataforma líder de ingeniería de calidad nativa de GenAI, anunció hoy el ascenso de Mudit Singh a cofundador. Este nombramiento reconoce su contribución al crecimiento de la compañía, el fortalecimiento de su marca global y el impulso a la adopción de productos en mercados clave.









Mudit se unió a LambdaTest en 2017 y ha sido fundamental en el desarrollo del motor de marketing de la empresa, las iniciativas de crecimiento centradas en productos y los programas comunitarios. Bajo su liderazgo como director de Marketing y Crecimiento, LambdaTest expandió su presencia empresarial, lanzó campañas de alto impacto y se convirtió en un socio de confianza para miles de equipos de desarrollo y control de calidad en todo el mundo.

"Mudit ha sido parte de la historia de LambdaTest desde sus inicios. Su ascenso a cofundador reconoce el impacto, la responsabilidad y el liderazgo que ha demostrado a lo largo de nuestra trayectoria", afirmó Asad Khan, CEO y cofundador de LambdaTest. "Ha sido fundamental para nuestro crecimiento, desde la creación de equipos y la cultura hasta el impulso de nuestra marca y expansión en el mercado. A medida que avanzamos hacia las pruebas basadas en IA, la visión y el empuje de Mudit serán fundamentales para el próximo capítulo de LambdaTest".

Como cofundador, Mudit definirá la visión a largo plazo de LambdaTest de construir la plataforma de ejecución de pruebas más fiable e inteligente del mundo. Impulsará el crecimiento estratégico de la marca, las alianzas y la expansión global, a la vez que profundizará el enfoque de la compañía en la innovación basada en IA. Sus nuevas responsabilidades incluyen fortalecer el liderazgo de LambdaTest a medida que la industria avanza hacia las pruebas autónomas y la orquestación inteligente.

LambdaTest continúa mejorando su plataforma con ejecución de pruebas optimizada con IA, depuración inteligente e integraciones empresariales más profundas. A medida que las organizaciones modernizan sus prácticas de ingeniería de calidad, LambdaTest invierte en escalar sus capacidades empresariales, expandir su alcance global y construir la infraestructura para la próxima generación de aseguramiento de la experiencia digital.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad impulsada por GenAI que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y eficiente y entregar con mayor rapidez. Diseñada para escalar, ofrece una nube de pruebas integral con más de 10.000 dispositivos reales y más de 3000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

press@lambdatest.com