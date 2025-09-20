LambdaTest marca tendencia al ser la primera empresa en ofrecer un entorno para pruebas en dispositivos reales para la serie iPhone 17

Ahora que las pruebas sobre la serie iPhone 17 ya están disponibles, LambdaTest potencia la productividad de los desarrolladores y optimiza los procesos de pruebas de interfaz de aplicaciones móviles

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, la plataforma de ingeniería impulsada por inteligencia artificial generativa, anunció la disponibilidad inmediata de la serie iPhone 17, que incluye el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air, en su plataforma de pruebas para dispositivos reales apenas unas horas después del lanzamiento oficial de la última línea de productos de Apple.





La incorporación de la serie iPhone 17 mejora aún más la ya sólida nube de dispositivos reales de LambdaTest, que incluye un gran número de dispositivos iOS y Android. Esta expansión permite realizar pruebas a gran escala entre dispositivos y sistemas operativos, y posibilita que los desarrolladores prueben sus aplicaciones móviles en una amplia variedad de entornos reales.

“Una vez más, somos los primeros en habilitar un entorno para realizar pruebas de interfaz en dispositivos reales en los modelos más recientes de iPhone”, dijo Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de LambdaTest. “Este lanzamiento demuestra nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones de pruebas de interfaz innovadoras para desarrolladores y evaluadores. Al garantizar el acceso inmediato a la serie iPhone 17, permitimos que los equipos puedan ofrecer experiencias móviles excepcionales, más rápido y con mayor eficiencia”.

Gracias a la plataforma de dispositivos reales de LambdaTest, los usuarios pueden realizar pruebas en más de 10 000 dispositivos reales y pueden elegir entre más de 40 herramientas de prueba, lo que garantiza la máxima precisión en las pruebas de rendimiento y compatibilidad de aplicaciones móviles y sitios web. La completa nube de dispositivos de LambdaTest ofrece a los equipos la flexibilidad necesaria para realizar pruebas en distintos navegadores, pruebas de aplicaciones móviles y depuración interactiva en tiempo real, todo ello gracias a un eficiente proceso de pruebas impulsado por la IA.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería impulsada por inteligencia artificial generativa que permite a los equipos realizar pruebas de interfaz de forma más inteligente y ágil, acelerando los tiempos de entrega. Preparada para procesar grandes volúmenes, la plataforma ofrece una nube de pruebas full-stack que cuenta con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3 000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

