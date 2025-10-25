LambdaTest lanza Web Scanner con tecnología de IA para pruebas visuales y de accesibilidad escalables

La nueva solución basada en navegador permite que los equipos detecten errores visuales y garanticen el cumplimiento de la accesibilidad a gran escala

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, plataforma de ingeniería de calidad nativa de IA generativa, anunció hoy el lanzamiento de LambdaTest Web Scanner, una herramienta avanzada basada en navegador que combina pruebas de regresión de la interfaz de usuario visual y pruebas de accesibilidad que cumplen con las WCAG. Permite a los equipos identificar y resolver problemas visuales y de accesibilidad en aplicaciones web con una velocidad y precisión sin precedentes.





LambdaTest Web Scanner combina funciones fundamentales para agilizar las pruebas visuales y de accesibilidad. Ofrece pruebas de regresión de la interfaz de usuario visual con tecnología SmartUI, lo que permite los escaneos automáticos que detectan los cambios en el formato e incongruencias en el diseño en navegadores y resoluciones de pantallas. También es compatible con Pruebas de Accesibilidad que cumplen con las WCAG, detectando violaciones y brindando recomendaciones de inclusividad. La herramienta permite realizar pruebas compatibles con múltiples navegadores y adaptables a diferentes dispositivos y más de 200 ventanas gráficas móviles, mientras que la programación inteligente permite que se hagan escaneos únicos o recurrentes. Además, su función de historial y comparación ayuda a hacer un seguimiento de los cambios y detectar regresiones, asegurando una calidad visual y de accesibilidad constante.

LambdaTest Web Scanner es beneficioso para una amplia serie de usuarios, incluidos equipos de control de calidad de front end que pueden efectuar escaneos periódicos de regresión visual en edificios para detectar cambios de diseño, IU dañadas e incongruencias de diseño. Los ingenieros de accesibilidad pueden usar la herramienta para garantizar el cumplimiento de las WCAG en un gran número de direcciones URL, promoviendo la accesibilidad digital. Los propietarios de productos pueden supervisar los lanzamientos web tanto en lo que respecta al aspecto visual como a la accesibilidad, garantizando una experiencia de usuario fluida. Además, las agencias pueden aprovechar la plataforma para brindar a los clientes informes de pruebas visuales y de cumplimiento de accesibilidad antes y después, asegurando aplicaciones web inclusivas y de alta calidad.

Las pruebas manuales de problemas visuales y de accesibilidad en grandes aplicaciones requieren mucho tiempo y son propensas a presentar errores. LambdaTest Web Scanner automatiza estos procesos, ayudando a los equipos a ahorrar tiempo, reducir errores y detectar problemas de manera precoz en el ciclo de desarrollo. La herramienta asegura que las aplicaciones web cumplan con los estándares visuales y de accesibilidad, mejorando la calidad y la inclusividad de los productos digitales.

"Nos complace ofrecer una solución poderosa que combina la regresión visual y las pruebas de accesibilidad en una única plataforma", manifestó Mayank Bhola, cofundador y director de Productos de LambdaTest. "LambdaTest Web Scanner permite que los equipos detecten problemas de manera proactiva, asegurando una experiencia de usuario impecable y cumplimiento a gran escala".

Para obtener más información acerca de Web Scanner con tecnología de IA, visite https://www.lambdatest.com/support/docs/web-scanner-overview/

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad con IA generativa que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente, con más eficiencia y agilizar los envíos. Diseñada para escalarse, ofrece una nube de pruebas full-stack con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

press@lambdatest.com