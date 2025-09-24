LambdaTest es reconocida en el informe "Panorama de las plataformas de pruebas autónomas del tercer trimestre de 2025"

Gracias a sus capacidades de GenAI y IA agencial, LambdaTest ayuda a las organizaciones a ampliar las pruebas y asegurar una entrega de software más rápida y eficiente.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LambdaTest, una plataforma de ingeniería de calidad nativa de GenAI, ha anunciado que ha sido incluida en el informe "Panorama de las plataformas de pruebas autónomas del tercer trimestre de 2025" de Forrester, en el cual se presenta una visión general completa del mercado de las plataformas de pruebas autónomas, en franca evolución. El documento menciona a los proveedores más destacados que promueven la innovación en la automatización de pruebas con IA.





Este informe de Forrester define las plataformas de pruebas autónomas como aquellas que combinan la automatización tradicional con IA y agentes GenAI para realizar tareas de pruebas continuamente, que son cada vez más autónomas. Además, garantizan una validación de calidad completa y adaptativa de las pruebas funcionales y no funcionales en una amplia gama de aplicaciones y dispositivos.

La plataforma de LambdaTest es sumamente innovadora e integra tecnologías de IA y GenAI, para que los equipos puedan automatizar y escalar las pruebas a lo largo del ciclo del desarrollo de software. Al aprovechar las capacidades avanzadas de la IA, LambdaTest ayuda a las organizaciones a acelerar los procesos de prueba, mejorar la calidad y aprovechar al máximo la colaboración entre los equipos.

"Nos llena de satisfacción haber sido reconocidos en el informe ATP de Forrester", manifestó Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de LambdaTest. "Consideramos que este logro es una prueba de nuestro compromiso con la ampliación de los límites de las pruebas con IA. Gracias a nuestra plataforma nativa de IA, los equipos pueden ofrecer software de mayor calidad a gran velocidad, al romper los silos y fomentar una colaboración más ágil entre los departamentos. Estamos ansiosos por seguir innovando y dándoles a las empresas las soluciones de vanguardia que necesitan para transformar sus prácticas de pruebas".

La plataforma de LambdaTest, con tecnología de HyperExecute, ofrece una ejecución de pruebas de alto rendimiento en los dispositivos y navegadores reales. Gracias a una automatización perfecta, los equipos pueden optimizar sus flujos de trabajo, reducir los ciclos de las pruebas y recibir una retroalimentación más rápida sin comprometer la calidad. LambdaTest integra herramientas de gestión de pruebas nativas de IA, como KaneAI, lo cual mejora aún más la eficiencia de las pruebas al ofrecer información basada en IA, generación de pruebas y capacidades de autorreparación.

Tal como se destaca en el informe, el mercado de las pruebas autónomas está evolucionando rápidamente y la IA y los sistemas agenciales están transformando la forma de realizar las pruebas de software. Con una innovación continua, LambdaTest se coloca a la vanguardia de esta transformación, al ofrecer una solución que combina la automatización con la toma de decisiones inteligente para agilizar los lanzamientos y mejorar la calidad del producto.

Para saber más sobre las soluciones de automatización de las pruebas nativas de IA de LambdaTest y consultar al informe completo de Forrester, visite: https://www.lambdatest.com/report/forrester-autonomous-testing-platforms-landscape

Forrester no avala a ninguna empresa, producto, marca o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las calificaciones presentadas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan la valoración realizada en ese momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea aquí en relación con la objetividad de Forrester.

Acerca de LambdaTest

LambdaTest es una plataforma de ingeniería de calidad con GenAI que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente con más eficiencia y agilizar los envíos. Diseñada para escalarse, ofrece una nube de pruebas full-stack con más de 10 000 dispositivos reales y más de 3000 navegadores.

Con gestión de pruebas nativa de IA, servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) y automatización basada en agentes, LambdaTest es compatible con Selenium, Appium, Playwright y los principales marcos de trabajo. Los agentes de IA como HyperExecute y KaneAI aportan la potencia de la IA y la nube a su flujo de trabajo de pruebas de software, lo que permite realizar pruebas de automatización sin problemas con más de 120 integraciones.

Los agentes de LambdaTest aceleran sus pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del software, desde la planificación y creación de pruebas hasta la automatización, infraestructura, ejecución, análisis de causa raíz y elaboración de informes.

Para más información, visite https://lambdatest.com

