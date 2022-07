La vuelta al mundo del cuidado: Hyatt comparte una actualización del progreso en los compromisos e iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza

El progreso incluye el objetivo basado en la ciencia para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el avance continuo hacia las metas de DE&I para 2025

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Para compartir el progreso realizado en World of Care (Mundo del Cuidado), la plataforma ambiental, social y de gobernanza (Environmental, Social and Governance, ESG) de la compañía, Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) publicó hoy su Informe 2021 Aspectos destacados del mundo del cuidado y diversidad, equidad e inclusión (DE&I) (World of Care Highlights and Diversity, Equity and Inclusion) para demostrar cómo Hyatt está avanzando en el cuidado del planeta, las personas y los negocios responsables.

“Cuidar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas ha sido el núcleo de la historia de Hyatt durante 65 años. A través de World of Care, aceptamos nuestra responsabilidad y oportunidad de trabajar juntos para dar forma a un mundo y un futuro más sostenibles”, dijo Margaret Egan, vicepresidenta ejecutiva y consejera general de Hyatt. “Al centrarnos intensamente en impulsar el progreso en relación con los compromisos ESG clave, como nuestro marco ambiental y los objetivos El cambio comienza aquí (Change Starts Here), nos hacemos responsables de la acción y el progreso continuos al crear los cambios necesarios en nuestra industria, sociedad y planeta”.

Hyatt avanza en la representación diversa de la fuerza laboral

Tras el informe DE&I inaugural del año pasado, los datos de diversidad de la fuerza laboral de Hyatt para 2021 muestran mayores niveles de representación de personas negras en su plantilla de EE. UU., así como un crecimiento en casi todas las razas y etnias entre colegas, gerentes y líderes. El compromiso de Hyatt de compartir el progreso anualmente sirve como punto de referencia fundamental para medir los avances hacia un entorno más diverso, equitativo e inclusivo para los colegas.

Hyatt continúa trabajando hacia sus objetivos de DE&I para 2025 en torno a quién emplea, apoya y trabaja, descritos como parte de sus compromisos El cambio comienza aquí. Con un enfoque en mejorar la representación diversa de proveedores en toda su cadena de suministro, Hyatt dio la bienvenida a 220 nuevos proveedores negros en 2021, con un enfoque continuo en avanzar en el progreso mirando hacia el futuro. Por ejemplo, Revival Baltimore, que forma parte de la marca JdV by Hyatt, trabajó con Black Acres Roastery, propiedad de afroamericanos, para suministrar café a todas las habitaciones del hotel y a la cafetería del hotel, Dashery, y Hyatt Centric The Pike Long Beach dio la bienvenida recientemente a la cervecería Crowns & Hops de propiedad de personas negras a su salón Watercraft.

“En Hyatt, creemos en el poder de pertenecer, de hacer que las personas se sientan como en casa sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Nos esforzamos constantemente por reflejar el mundo que nos importa con equipos que tienen éxito y crecen juntos”, dijo Malaika Myers, directora de Recursos Humanos de Hyatt. “Para avanzar en nuestra visión de un mundo de comprensión y atención, debemos continuar priorizando DE&I en todas las dimensiones de nuestro negocio y tomar medidas para lograr un progreso significativo en relación con nuestros objetivos”.

Hyatt anuncia una donación para lanzar un fondo para sobrevivientes de la trata de personas

En un esfuerzo por expandir el trabajo continuo de la industria hotelera al apoyar la prevención de la trata de personas y sus sobrevivientes, la Fundación Hyatt Hotels ha anunciado una donación de 500 000 USD para lanzar el “No Room for Trafficking Survivors Fund” (Fondo para Sobrevivientes No hay cabida para la trata de personas) en colaboración con American Hotel & Lodging Association (AHLA). Con la donación y más apoyo de la industria, el Fondo para Sobrevivientes equipará a las organizaciones comunitarias con los recursos que se necesitan para involucrar y apoyar a los sobrevivientes, desde el apoyo financiero directo a sus necesidades básicas a corto plazo hasta el apoyo ligado a una carrera que pueda empoderarlos y equiparlos en su camino hacia el progreso.

Hyatt trabaja para promover la acción climática

Hyatt acelera aún más sus esfuerzos al participar en prácticas comerciales más sostenibles como parte de su marco ambiental, centrado en áreas de cambio climático y la conservación del agua, los desechos y la circularidad, el abastecimiento responsable y los destinos florecientes.

En 2021, Hyatt recibió la aprobación de la iniciativa Objetivos con Base Científica (Science Based Targets) (SBTi) en su objetivo científico para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los objetivos de Hyatt incluyen reducir las emisiones absolutas de alcance 1 y 2, involucrar a los proveedores clave para establecer objetivos basados ​​en la ciencia para 2025 y disminuir las emisiones adicionales de alcance 3.

Hyatt se mantiene diligente en la promoción de iniciativas que respaldan el progreso hacia su objetivo basado en la ciencia, que se centran en la conservación de energía, tecnología eficiente, sistemas de automatización de edificios, avances en consideraciones de diseño sostenible y más. Un importante enfoque continuo será aumentar la cantidad de hoteles que tienen paneles solares en el lugar o que usan electricidad 100 % renovable, como Hyatt Regency Amsterdam y Hyatt Regency Phoenix. Los esfuerzos continuos de la propiedad también son fundamentales para lograr estos objetivos, como los que se muestran en Alila Villas Uluwatu a través de su laboratorio de sostenibilidad en el lugar.

Para obtener más información sobre los esfuerzos y el progreso ESG de Hyatt, visite Hyatt.com/WorldofCare o explore los Aspectos destacados de World of Care de 2021, el Informe DE&I de 2021 y el Índice GRI de 2021.

