La Versión de Primavera de 2023 de Maxon One Añade un Extraordinario Valor

Las mejoras en toda la línea de productos, incluidos Cinema 4D, Redshift, Red Giant, ZBrush, Forger y más, destacan esta actualización masiva.

BAD HOMBURG, Alemania–(BUSINESS WIRE)–Maxon, desarrolladores de soluciones de software profesional para editores, cineastas, diseñadores de movimiento, artistas de efectos visuales y creadores de todo tipo, anunciaron hoy una actualización completa de Maxon One. El lanzamiento de primavera de 2023 de Maxon ofrece nuevas y emocionantes funciones y mejoras en el flujo de trabajo en toda la línea de productos que permitirán a los diseñadores y artistas convertir sus ideas creativas en realidad con resultados sorprendentes. Cinema 4D 2023.2 ofrece una gestión de Comandos mejorado, mejoras en su sistema Nodos, mejoras en la simulación y un nuevo generador Grosor para modelado. Las actualizaciones del conjunto de herramientas de Red Giant incluyen nuevas herramientas y mejoras; en particular, la introducción de Symbol Mapper para Universe 2023.1, la compatibilidad con lentes anamórficas para Real Lens Flares para VFX 2023.3 y Trapcode 2023.3 incluye optimizaciones de rendimiento para Particular y una nueva colección de sprites de Atomic Age. Redshift 3.5.14 trae un nuevo y fantástico modelo de cielo y sol, un nuevo sombreador de copos y nuevas placas traseras de cámara. La última versión de ZBrush se destaca por dos nuevas herramientas revolucionarias de flujo de trabajo, Proxy Pose y Drop 3D. Las actualizaciones de Forger incluyen nuevas funciones para iluminación y vistas previas, y la integración del poderoso ZRemesher de ZBrush. Las últimas incorporaciones a Capsules incluyen nuevas colecciones de materiales, un nuevo modificador de remolino dinámico y un nuevo Redshift Shaderball. Completando este emocionante lanzamiento hay una actualización de Cineware, enfocada en la integración de Unreal 5.0 y 5.1.





“Este lanzamiento tan anticipado cumple nuestra promesa de presentar regularmente nuevas características y mejoras de vanguardia en toda la línea de productos Maxon One”, dice David McGavran, CEO de Maxon. “Con este lanzamiento, nuestra comunidad puede esperar un rendimiento mejorado, flujos de trabajo mejorados, herramientas avanzadas para animación, renderizado, esculpido y mucho más. Al equipar a los artistas de todos los niveles con herramientas líderes en la industria, nuestro objetivo es empoderar a nuestra comunidad para crear contenido visual sorprendente como nunca antes”.

Lista Completa de Funciones y Descripciones de Actualizaciones:

Cinema 4D

Commander de Cinema 4D ahora ofrece acceso rápido y fácil a Cápsulas Maxon, así como a sus propios recursos y preajustes. Descubra y aplique cápsulas fácilmente, agregue materiales Redshift y utilice el poder de las cápsulas basadas en nodos de Maxon, como las herramientas primitivas de fondo y Spline.

El nuevo Generador de espesor le permite agregar una dimensión adicional a todos sus modelos. Ideal para configurar planos de planta e impresiones en 3D, este objeto genera una estructura de procedimiento basada en una malla existente y conserva las esquinas y los bordes perpendiculares. Se puede usar de muchas maneras debido a su compatibilidad con mapas de vértices y selecciones de polígonos.

Cinema 4D ahora ofrece una interfaz de usuario de nodo más limpia que lo ayudará a navegar por las configuraciones de sus nodos con una interfaz más limpia que presenta una codificación de colores más prominente y más, y facilita el trabajo con nodos y la creación de cápsulas eficientes basadas en nodos.

El sistema de simulación unificado de Cinema 4D recibió varias mejoras, con vistas previas de Pyro en la ventana gráfica de Cinema 4D que ahora admiten color e iluminación, lo cual es excelente tanto si está configurando una simulación como si comparte un renderizado de vista previa de alta calidad. Los emisores ahora incluyen soporte para Maxon Noise y mapas de vértices, y Destructor Force limita Pyro al interior o exterior de una caja. Pyro Output se genera automáticamente para los renderizados Redshift y se puede cambiar fácilmente entre Escenas de simulación. Los simuladores de globos ahora también admiten mapas de vértices, lo que le permite crear costuras y controlar áreas de inflación.

Red Giant

Universe

Universe 2023.1 presenta Symbol Mapper, una herramienta de estilización completamente nueva para reconstruir material de archivo utilizando letras, números y símbolos en función de los valores de brillo de la fuente. Para ayudar a los artistas a realizar su visión creativa con facilidad, esta versión también incluye muchos ajustes preestablecidos nuevos para varias herramientas de Universe.

Universe Symbol Mapper permite excelentes efectos de estilo Matrix o gráficos retro basados ​​en tipos

Un panel actualizado y un navegador preestablecido ahora brindan acceso a Cloud Capsule Service de Maxon, lo que permite a los usuarios aprovechar una creciente biblioteca de recursos. Gracias a la nueva función de búsqueda, los artistas pueden encontrar lo que necesitan de la amplia colección de herramientas y ajustes preestablecidos de Universe, lo que reduce el tiempo de su flujo de trabajo.

Universe 2023.1 ofrece 42 nuevos ajustes preestablecidos de nube para las herramientas Electrify, Line, Long Shadow, Prism, Displacement y RGB Separation.

VFX

VFX 2023.3 introduce la compatibilidad con lentes anamórficas en Real Lens Flares, lo que permite una apariencia de producción de películas AAA premium y brinda compatibilidad con capas de ajuste a Supercomp.

Gracias al motor de simulación de lentes actualizado con soporte para lentes anamórficas en Real Lens Flares, los cineastas que realizan renderizaciones 3D, filman videos o realizan trabajos de gráficos en movimiento pueden agregar Real Lens Flares a sus tomas. Al mismo tiempo, todos los usuarios de Real Lens Flares pueden hacer que sus imágenes parezcan hechas en un estudio AAA, utilizando una cantidad de control artístico sin precedentes mientras crean los destellos de lente más realistas posibles.

Supercomp ahora admite capas de ajuste. Reemplazan las capas de desplazamiento y aplican su efecto a cualquier cosa debajo de ellas en Supercomp. Ideal para correcciones de color basadas en regiones, desplazamientos y desenfoque por calor.

Trapcode

Trapcode 2023.3 incluye optimización de rendimiento para emisores de luz y correcciones de errores para Particular junto con una nueva colección de sprites de Atomic Age.

Una nueva colección de sprites de la era atómica que recuerdan una estética de diseño de mediados de siglo.

Los emisores de luz en particular recibieron una asombrosa optimización de rendimiento, lo que resultó en tiempos de renderizado hasta 3 veces más rápidos

Las correcciones de errores habilitan la compatibilidad con los nuevos ajustes preestablecidos de curvas y colores en los sistemas secundarios, la vista previa de las animaciones de la secuencia del modelo en el Designer y más.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023.2 mejora el control deslizante Magic Bullet Looks Strength e incluye numerosas mejoras en todas las plataformas.

Los nuevos controles deslizantes de fuerza para cada herramienta individual facilitan un mejor control de su apariencia.

Un nuevo conjunto de ajustes preestablecidos para Looks aprovechará al máximo nuestro manejo ACES.

Varias correcciones de errores con un énfasis particular en los usuarios de Resolve.

Redshift

Redshift 3.5.14 trae un nuevo y fantástico modelo Sky and Sun, Flakes Shader y nuevas placas traseras de cámara, además de mejoras en el flujo de trabajo y mejoras en la estabilidad.

El nuevo modelo PRG Clear Sky permite a los artistas simular magníficas puestas de sol con Sun and Sky mejorado de Redshift. Proporciona la simulación más precisa de la luminosidad y el color del cielo, ofreciendo intensos atardeceres rojos cuando el sol se sumerge justo debajo del horizonte.

El nuevo sombreador Flakes es excelente para renderizar todo, desde pinturas metálicas para autos hasta súper bolas llenas de brillo. Este sombreador 3D genera copos en forma de Voronoi o puntos en ángulos aleatorios y profundidad de superficie para agregar el detalle y el brillo perfectos a sus renderizados.

Los Backplates personalizadas ahora están disponibles en Redshift para C4D, lo que ofrece un increíble control de composición. Los artistas pueden elegir si las imágenes de fondo se incorporan al render o se agregan antes y después de los efectos posteriores. Los renders se pueden combinar con una placa posterior existente gracias al modo Post-Composite.

La interfaz de usuario de Nodo actualizada de Cinema 4D 2023.2 hace que sea un placer crear materiales Redshift. La interfaz de usuario es mucho más limpia, con nuevos comandos para seleccionar nodos ascendentes y descendentes. Utilice el sistema Preset de C4D para aplicar fácilmente su configuración de nodo favorita y crear redes rápidamente con una nueva opción para mantener las conexiones por cable mientras duplica un nodo. Los nuevos paneles emergentes facilitan la exploración y la adición de nodos, así como la edición de atributos de nodos.

La cámara Redshift ahora está disponible en Houdini, y ofrece controles físicos simples para modificar la exposición, la distancia de enfoque, el desenfoque de movimiento y el efecto bokeh.

ZBrush

La última versión de ZBrush presenta dos nuevas herramientas nunca antes introducidas en los flujos de trabajo de escultura 3D.

La nueva función Proxy Pose proporciona un método dinámico para modificar rápidamente la topología de los modelos. La implementación de Proxy Pose reduce instantáneamente la densidad de polígonos, lo que permite a los artistas manipular de manera rápida y eficiente sus modelos ZBrush y luego volver a convertirlos en una malla de alta densidad.

La nueva función Drop 3D combina la tecnología de Sculptris Pro con la funcionalidad 2.5D del lienzo ZBrush para producir un nuevo flujo de trabajo que permite mejorar la creatividad. Con Drop 3D puede aumentar la densidad de la malla local para mantener detalles de alta resolución donde sea necesario. Drop 3D inspira la creatividad al fusionar los elementos del diseño 2D y 3D. Con Drop 3D, puede explorar conceptos de diseño alineados con técnicas de ilustración, detalles de superficies y modelado 3D.

Forger

La última versión de Forger incluye nuevas funciones de iluminación, efectos para un mayor realismo y la integración del potente ZRemesher de ZBrush.

Luces: esta versión agrega la capacidad de crear múltiples luces personalizadas, incluidas luces direccionales, luces puntuales y reflectores. Estas luces también se pueden habilitar para proyectar sombras.

Vista VFX: Para un control aún mayor sobre el aspecto de su escultura, Forger ha agregado Viewport FX; el cual incluye efectos como Ambient Occlusion, Depth of Field, Bloom, Chromatic Aberration, Grain y Vignetteting. Todos estos efectos funcionan en tiempo real mientras modela y esculpe, sin necesidad de renderizar.

ZRemesher: Finalmente, tomando prestada la tecnología de ZBrush, la herramienta de modelado de escritorio de Maxon, el poderoso ZRemesher ahora se ha incorporado a Forger. Con esto, puede dirigir manualmente la nueva topología usando guías o pintando mapas de densidad.

Cápsulas

Las últimas incorporaciones a Cápsulas incluyen:

Un nuevo modificador de remolino creado por Rocket Lasso. Esta cápsula dinámica actúa como un deformador para crear efectos retorcidos en cualquier malla o spline. Esto ofrece una amplia gama de posibilidades para crear y dirigir objetos de arte, desde conos de helado hasta vórtices giratorios.

16 Materiales de alfombra Redshift creados por los expertos en visualización Fuchs y Vogel.

24 Materiales Cerámicos.

Una nueva escena de desarrollo de apariencia de Redshift Shaderball, para que los artistas puedan crear hermosas vistas previas de material.

Cineware

Completando este emocionante lanzamiento hay una actualización de Cineware, enfocada en Unreal 5.0 y 5.1, parte de la dedicación de Maxon para asegurarse de que nuestros productos funcionen a la perfección con las herramientas con las que cuenta en su proceso de producción.

La importación de archivos Cinema 4D directamente a Unreal Engine usando Cineware se ha vuelto más intuitiva y fluida, incorporando personajes animados y cámaras, e incrustándolos como parte de una secuencia cinematográfica más grande en su proyecto Unreal.

Cineware ahora le permite crear secuencias de nivel distintas para cachés de geometría o insertarlas en una secuencia de nivel principal sin problemas.

Cuando una cámara Cinema 4D Viewport se importa a Unreal Engine, se configura inmediatamente de forma idéntica, no se necesitan más modificaciones ni ajustes de la cámara.

Visibilidad de renderizado animado le permite decidir qué componentes en su escena de Cinema 4D se activan o desactivan en Unreal Engine después de la importación.

Una nueva opción Geometry Cache le permite importar no solo mallas estáticas de Cinema 4D, sino también topología de transformación y configuraciones animadas de MoGraph Cloner.

Acerca de Maxon

Maxon crea soluciones de software potentes pero accesibles para creadores de contenido que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos en movimiento, efectos visuales y visualización. La innovadora cartera de productos de Maxon ayuda a los artistas a potenciar sus flujos de trabajo creativos. Nuestras líneas de productos incluyen la galardonada suite Cinema 4D de tecnología de modelado, simulación y animación 3D; la aplicación de escultura móvil Forger de creatividad sobre la marcha; la diversa línea Red Giant de revolucionarias herramientas de edición, diseño de movimiento y realización de películas; el renderizador Redshift increíblemente rápido y de vanguardia; y ZBrush, la solución de pintura y escultura digital estándar de la industria.

El equipo de Maxon está compuesto por personas divertidas y apasionadas que creen en la construcción y el empoderamiento de una comunidad artística exitosa. Desde nuestros eventos populares e inclusivos hasta nuestros recursos educativos gratuitos de Cineversity, Maxon reconoce que desarrollar conexiones sólidas con los creativos y fomentar su crecimiento profesional es parte integral de nuestra capacidad para estar al tanto de las tendencias de la industria y servir mejor a los clientes.

Maxon forma parte del Grupo Nemetschek.

Contacts

Contacto Prensa

Chloe Larby



Grithaus Agency



(e) chloe@grithaus.agency

(p) +44 7454 012045