La Universidad Politécnica de Bucarest inaugura el primer centro internacional de exploración energético NuScale

Un simulador de una sala de control demuestra la colaboración entre los Estados Unidos y Rumania y además contribuye con el edificio de capacidad de mano de obra de Rumania mientras NuScale y RoPower siguen avanzando en la preparación del emplazamiento para una planta energética VOYGR™ en Doicești, Rumania

PORTLAND, Oregón–(BUSINESS WIRE)–La empresa NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) anunció hoy la inauguración del centro NuScale de Exploración Energética (Centro E2) en la Universidad Politécnica de Bucarest para apoyar a la colaboración entre los Estados Unidos y Rumania con S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica). Miembros clave del gobierno asistieron a la inauguración, entre los cuales se destacaron la Embajadora de los Estados Unidos en Rumania, Kathleen Kavalec, el Primer Ministro Rumano, Nicolae Ciuca, y el Ministro de Energia de Rumania, Virgil Popescu. Como el primero Centro internacional E2, esta herramienta de desarrollo de trabajo permitiría que Rumania pueda formar a la próxima generación de expertos, tecnólogos y operadores de avanzada en materia nuclear. Rumania podrá convertirse en un centro europeo para el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).

“ La tecnología nuclear SMR de NuScale es la solución principal en todo el mundo que proporciona energía limpia y que puede ayudar a impulsar la posición de Rumania como líder en la implantación segura de SMR”, declaró John Hopkins, Presidente y Consejero Delegado de NuScale. “ Gracias al DOS y en el marco del programa FIRST, nos complace anunciar el lanzamiento de otro de los hitos en esta notable colaboración entre países y organizaciones. No podemos esperar para brindarle nuestro apoyo a la próxima generación de líderes en materia energética en toda la región y en todo el mundo”.

El Secretario de Estado de los Estados Unido (DOS, por sus siglas en inglés) fundó el Centro E2 con el programa FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology, que quiere decir infraestructura básica para el uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños). FIRST contribuye con los países asociados en el avance de sus programas de energía nuclear para alcanzar el objetivo de energía limpia mientras se cumple con normas internacionales de alto estándar de seguridad nuclear, protección y no proliferación.

“ El proyecto de SMR en Doicești, que tuvo el apoyo del Centro E2, va a demostrar el liderazgo romano en innovación energética, mientras acelera la transición hacia la utilización de energías limpias y crea miles de puestos de trabajo en Rumania y en los Estados Unidos. Además, podrá reforzar la seguridad energética europea porque cumple con los más altos estándares de seguridad nuclear y de no proliferación”, comenta Ann Ganzer, Subsecretaria Adjunta Principal de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación.

Este anuncio sigue construyendo sobre la relación entre NuScale Power y Nuclearelectrica luego del acuerdo de colaboración firmado en el año 2021 para crear la planta de energía 462 MWe NuScale VOYGRTM-6 en Rumania al final de la década. A principios de año, NuScale y RoPower Nuclear S.A. (RoPower), adueñados en partes iguales por Nuclearelectrica y Nova Power & Gas S.A, comenzaron trabajos de ingeniería y diseño front-end en un espacio de Doicești, Rumania, el lugar preferido para el montaje de la central energética VOYGR.

Rumania tiene el potencial para ser uno de los primeros en desplegar un SMR en Europa y convertirse en el catalizador de los SMR en la región al servir como base de apoyo para las operaciones de esta nueva tecnología en otros países, así como para la producción y el ensamble de los componentes de la planta.

“ Debido a la sólida experiencia nuclear en operaciones seguras que tenemos desde hace más de 26 años, estamos orgullosos de apoyar el desarrollo de la mano de obra rumana en el sector nuclear para un nuevo futuro tecnológicamente avanzado. Nuclearelectrica cuenta con especialistas y un rendimiento operativo sobresalientes, y goza de reconocimiento internacional, lo que no solo posiciona a la industria nuclear rumana como una de las mejores, sino también como la base del liderazgo de Rumania en energía nuclear. Nuclearelectrica tiene activos sólidos, lo que nos cualifica para ser el primer país, después de Estados Unidos, en desplegar un SMR NuScale. El primer Centro E2 que se puso en marcha en Rumania es solo el comienzo de esta nueva era en tecnología, recursos humanos, energía limpia segura y asequible. Tiene muchísimos beneficios para las comunidades y las industrias, a las cuales nos encanta ayudar”, comenta Cosmin Ghita, Consejero Delegado de Nuclearelectrica.

“ La energía nuclear y los SMR son el pilar de la estrategia energética de Rumania para la seguridad energética y para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización. Nuestro compromiso de aumentar la producción energética de las fuentes nucleares limpias va a poder crear el complemento con las fuentes de energía renovable que tanto se necesitan, además de aumentar la flexibilidad del sistema y permitir un desarrollo más complejo de las instalaciones ya antiguas que estaban basadas en el uso del carbón. Los 26 años de experiencia rumana en explotación segura son la base para seguir desarrollando el programa de energía nuclear de Rumania. La transición energética no es posible si no se mantiene y amplía el papel de la energía nuclear. Requiere de asociaciones internacionales sólidas, como la que estamos forjando hoy. Les damos las gracias a nuestros socios estadounidenses por su constante apoyo, a Nuclearelectrica por su liderazgo en la industria y su capacidad para emprender el viaje hasta convertirse en un operador regional preferente, y a la Universidad de Politécnica por su dedicación con el rendimiento y el desarrollo de nuestra mano de obra. Quiero ser claro en mi mensaje: El Primer Ministro de Rumania, Nicolae Ciuca, nuestro Gobierno y el Presidente rumano, Klaus Iohannis, apoyan firmemente el desarrollo de la energía nuclear y el trabajo por formar expertos en la materia”, aseguró Virgil Popescu, el Ministro de Energía de Rumania.

El Centro E2 es un ambiente de aprendizaje innovador que ofrece a los usuarios una oportunidad directa para aplicar la ciencia nuclear y los principios de ingeniería a través de escenarios simulados de funcionamiento de centrales nucleares del mundo real. El Centro E2 utiliza modelos informáticos de última generación que simulan una sala de control de una central nuclear NuScale VOYGR SMR. Los usuarios pueden asumir el rol de “Operador de la Sala de Control” en una planta VOYGR para aprender más sobre las características de operativa y de seguridad modernas que son exclusivas de la tecnología NuScale.

La Universidad Politécnica de Bucarest es uno de los institutos de élite del sistema rumano de educación superior. El establecimiento se fundó en 1950 y más de 2.000 alumnos al año participan de los programas y estudios académico que se ofrecen.

Acerca de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) es el proveedor líder en el sector de tecnología nuclear innovadora de reactores modulares pequeños avanzados y patentados que tiene la misión de ayudar a impulsar la transición energética global por medio de energía segura, escalable, confiable y sin emisiones de carbono. Las centrales eléctricas innovadores VOYGR™ SMR de la empresa funcionan gracias al NuScale Power Module™, un reactor de agua a presión pequeño y seguro que cada uno puede generar 77 megavatios de electricidad (MWe) o 250 megavatios térmicos (bruto), y pueden escalarse para satisfacer las necesidades del cliente a través de una variedad de configuraciones flexibles de hasta 924 MWe (12 módulos) de rendimiento.

Gracias al primer y único SMR cuyo diseño está certificado por la Comisión Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission) de EE. UU., NuScale está bien posicionada para atender a diversos clientes en todo el mundo suministrando energía nuclear para la generación de electricidad, calefacción del distrito, desalinización, producción de hidrógeno a escala comercial y otras aplicaciones de calor de proceso.

Fundada en el año 2007, NuScale tiene su sede central en Portland, Ore. Para aprender más, visite el sitio web de NuScale Power y síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado puede contener “declaraciones prospectivas” dentro del significado de “puerto seguro” que se establecen en la Ley de Reforma de Litigios sobre los Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de las palabras “estimación”, “plan”, “proyecto”, “previsión”, “intención”, “será”, “esperar”, “anticipar”, “creer”, “buscar”, “objetivo” u otras expresiones similares que pueden predecir o indicar eventos o tendencias futuras o que no afirman la existencia de hechos históricos. Las declaraciones prospectivas están inherentemente relacionadas con a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente como resultado de un número de distintos factores. Se debe tratar a estas y a otras declaraciones prospectivas con precaución. Debido a los riesgos conocidos y desconocidos, los resultados de NuScale pueden diferir sustancialmente de sus expectativas y proyecciones. NuScale renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las valoraciones de NuScale en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado. En consecuencia, no se debe depositar indebida confianza en dichas declaraciones.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto de prensa

Diane Hughes, vicepresidente de marketing y comunicaciones, NuScale Power



dhughes@nuscalepower.com

(503) 270-9329

Contacto para los inversores

Scott Kozak, director de relaciones con los inversores, NuScale Power



skozak@nuscalepower.com

(541) 452-7583