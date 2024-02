La Universidad Estatal de Georgia, Comcast y CodePath anunciaron el lanzamiento del nuevo programa de preparación profesional y educación en ciencias de la computación

La asociación está destinada a proporcionar a los estudiantes un nuevo conjunto de cursos en ciencias de la computación y ciencias de la información en computación CIS preparados para la carrera y establecer nuevas vías de pasantías

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–En el día de la fecha, la Universidad Estatal de Georgia (GSU) y CodePath anunciaron una nueva alianza para la presentación del Programa CodePath E3. Se trata de un nuevo programa, administrado por GSU y CodePath, que brinda a los estudiantes cursos de alta calidad desarrollados y examinados conjuntamente por la industria tecnológica, así como servicios de apoyo a cursos y programas para estudiantes, acceso a una red de ingenieros profesionales y un centro de carreras que ofrece coaching y tutorías personales.









CodePath, la organización dedicada a reprogramar la educación superior para crear la generación más diversa de tecnólogos, trabaja con colegios y universidades de todo el país para ofrecer cursos educativos de ciencias de la computación (CS) y ciencias de la información en computación (CIS), así como oportunidades de desarrollo profesional y colocación. Desde su fundación en 2017, más de 20 000 estudiantes han sido admitidos en los programas CodePath, el 64% de los cuales se identifican como personas de bajos ingresos o provenientes de comunidades subrepresentadas.

Esta asociación representa un compromiso ampliado con la región de Atlanta, ya que CodePath se expandió por primera vez a la Universidad Estatal de Georgia en 2021. Hasta la fecha, CodePath ha brindado servicios a casi 500 estudiantes de informática en GSU.

“La ciudad de Atlanta, como gran centro tecnológico, sabe que invertir en vías locales hacia carreras tecnológicas es esencial para construir una comunidad resiliente y próspera”, dijo Donnie Beamer, asesor senior en tecnología para la ciudad de Atlanta. “Estamos orgullosos de apoyar a CodePath y la Universidad Estatal de Georgia trabajando juntos para crear un ecosistema tecnológico inclusivo y diverso en Atlanta con este nuevo programa que se pondrá a disposición de miles de estudiantes. El trabajo de CodePath se alinea con nuestro enfoque en la equidad y estamos entusiasmados de apoyar sus esfuerzos para brindar capacitación técnica de alta calidad a estudiantes de entornos subrepresentados”.

A nivel nacional, los exalumnos de CodePath ven un aumento del 80% en la colocación exitosa en empleos o pasantías y egresan de la escuela con un salario promedio de $92 000, casi el doble que el de los graduados que no están en ciencias de la computación.

La asociación se ofrece actualmente a los más de 3000 estudiantes de informática de GSU y a los 1000 estudiantes de informática del Perimeter College de Georgia State. El programa E3 cuenta con el respaldo de subvenciones de la Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos, la Fundación Kapor y Project UP, la iniciativa de Comcast de mil millones de dólares para conectar a las personas a Internet y brindar la capacitación en habilidades digitales, necesarias para avanzar en la movilidad económica.

“Es un placer para Comcast brindar apoyo financiero a CodePath y GSU para ayudar a lanzar este programa de importancia crítica que creará nuevas oportunidades para los estudiantes en Atlanta y otras ubicaciones”, señaló Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora principal de diversidad de Comcast Corporation y presidenta de Comcast NBCUniversal Foundation. “La tecnología avanza a un ritmo rápido, por lo que sabemos que es imperativo que nuestros programas educativos y de preparación profesional tengan los recursos necesarios para mantenerse actualizados. Esperamos ver a Atlanta desempeñar un papel importante en el desarrollo de la próxima generación de tecnólogos e ingenieros”.

“Este nuevo programa, que respalda aún más los pilares de nuestro plan estratégico llamado Beyond College to Career and Student Success 2.0, nos ayudará a preparar a todos los estudiantes, incluidas más mujeres y estudiantes diversos, para carreras gratificantes en tecnología”, dijo M. Brian Blake, presidente del Estado de Georgia. “Tanto como profesional de la informática y persona de color, esto es muy especial para mí”.

“Es una gran iniciativa para los estudiantes del sistema GSU y las empresas de todo el país debido a la creciente demanda de graduados de CS y CIS. Nuestro objetivo en CodePath es trabajar con grandes instituciones como GSU y financiadores como Comcast, para que podamos satisfacer las necesidades y preparar mejor a todos los estudiantes que toman estos cursos, de modo que puedan avanzar sin problemas hacia pasantías y carreras satisfactorias”, señaló Michael Ellison, cofundador y CEO de CodePath. “Al hacer este trabajo, estamos ayudando a cerrar la brecha para las comunidades de niños que durante demasiado tiempo se han sentido excluidos de la tecnología. Este nuevo programa representa una enorme aceleración de nuestro trabajo en Atlanta. Agradecemos a todo el equipo de GSU, Comcast, la Oficina del Alcalde de Atlanta y la Administración de Desarrollo Económico de EE. UU. por su apoyo a estos esfuerzos”.

“Afrontar los desafíos de hoy exige formar una nueva generación de líderes tecnológicos (individuos llenos de creatividad, adaptabilidad y espíritu emprendedor) para impulsar la innovación e implementar soluciones transformadoras”, expresó Isabelle Monlouis, directora asociada del Centro Russell para el Emprendimiento en el Instituto de Emprendimiento e Innovación del Estado de Georgia. “Esta asociación innovadora, que se ha diseñado cuidadosamente para que pueda ampliarse y replicarse en varias instituciones y comunidades educativas, permite a los estudiantes que alguna vez fueron ignorados emerger como líderes en la industria tecnológica”.

Los participantes del programa CodePath pueden tomar cursos de preparación para entrevistas técnicas (TIP), desarrollo web, desarrollo de iOS, desarrollo de Android y ciberseguridad. Los estudiantes también tendrán acceso a los socios de la industria de CodePath para recorridos por el sitio y pasantías remuneradas.

Los estudiantes en GSU y Perimeter College ya pueden inscribirse en el programa E3 Pathway. Para ello, deben visitar https://www.codepath.org/e3. El comienzo de los cursos es en el semestre de la primavera de 2024.

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa global de medios de comunicación y tecnología. A través de la conectividad y las plataformas que proporcionamos, y de los contenidos y experiencias que creamos, nuestras empresas llegan a cientos de millones de clientes, espectadores e invitados de todo el mundo. Proveemos banda ancha, servicios inalámbricos y video de clase mundial a través de Xfinity, Comcast Business y Sky, producimos, distribuimos y transmitimos entretenimiento, deportes y noticias líderes a través de marcas como NBC, Telemundo, Universal, Peacock y Sky y les damos vida a increíbles parques temáticos y atracciones a través de Universal Destinations & Experiences.

CodePath está reprogramando la educación superior para crear la generación más diversa de ingenieros, CTO y fundadores. Ofrecemos cursos aprobados por la industria y apoyo profesional centrados en las necesidades de los estudiantes negros, latinos, indígenas y de bajos ingresos. Nuestros estudiantes se capacitan con ingenieros superiores, realizan prácticas en las principales empresas y crecen juntos para convertirse en los líderes tecnológicos del mañana.

Con más de 26 000 estudiantes y ex alumnos de 600 universidades que trabajan en 2000 empresas, estamos remodelando la fuerza laboral tecnológica y las industrias del futuro.

Una institución pública de investigación emprendedora en el corazón de Atlanta que combina el rigor académico con una rica experiencia universitaria desde 1913, la Universidad Estatal de Georgia transforma las vidas de los estudiantes, avanza las fronteras del conocimiento y forma a los futuros líderes. Al inscribir a uno de los cuerpos estudiantiles más diversos del país, la universidad ofrece oportunidades educativas de nivel asociado a posgrado para decenas de miles en su campus del centro de Atlanta y cinco campus de Perimeter College. Georgia State, que gradúa a estudiantes de todos los orígenes con tasas iguales y altas, es el modelo nacional para el éxito estudiantil.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

