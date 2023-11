La Universidad Emory organiza seminario web con el Dr. Daniel Goleman y la Dra. Susan Bauer-Wu sobre la visión del Dalái Lama para una “Revolución de compasión”

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Como parte del 25.° aniversario de la fundación de la Asociación Emory-Tíbet, la Universidad Emory organizará un seminario web llamado “Compassion Revolution: Understanding and Responding to the Dalai Lama’s Vision for the Future” (Revolución de la compasión: entender y responder a la visión del Dalái Lama para el futuro), el miércoles 8 de noviembre de 2023, a las 11 a. m., hora estándar del este.





El seminario web, que es gratuito y está abierto al público general, incluirá un panel de expertos en el área de la compasión, entre ellos:

Dr. Daniel Goleman, autor de Inteligencia emocional y Una fuerza positiva: la visión del Dalái Lama para nuestro mundo , entre otras obras

y , entre otras obras Dra. Susan Bauer-Wu, presidenta del Mind and Life Institute y autora de Un futuro que podemos amar: cómo podemos revertir la crisis climática con el poder de nuestros corazones y mentes

Dr. Lobsang Tenzin Negi, director ejecutivo del Emory Compassion Center

Moderado por el Dr. Brendan R. Ozawa-de Silva, profesor docente asociado del Emory Compassion Center.

El seminario web es un Evento de Concientización Global para la Iniciativa de Cambio por la Compasión. La participación está abierta a todos y se puede solicitar preinscribirse en: https://tinyurl.com/AdvanceCompassion.

La visión de un mundo futuro centrado en la compasión de Su Santidad el Dalái Lama nunca fue tan oportuna: su reciente llamado por una ‘revolución de compasión’ no es una súplica política ni económica, sino que se basa en los valores humanos básicos compartidos por todos.

El seminario web abordará el significado que hay detrás de la súplica del Dalái Lama, la manera en que los ciudadanos podrán ayudar a generarlo y destacará el trabajo del Centro de Compasión de Emory al responder al desafío del Dalái Lama.

Hace 25 años, ante la presencia del Distinguido Profesor Presidencial de la Universidad Emory, Su Santidad el Dalái Lama, Emory firmó la Asociación Emory-Tíbet. Hacia el 2017, la colaboración se ha transformado en un sólido centro global de educación e investigación llamado Centro de Ciencias Contemplativas y Ética Basada en la Compasión (también conocido como Centro de Compasión Emory). El Centro de Compasión Emory trabaja con científicos, educadores, contemplativos y filántropos para liderar programas en la intersección de la ciencia y la espiritualidad.

La Iniciativa del Cambio por la Compasión cuenta con el apoyo generoso de benefactores de la Fundación Rob & Melani Walton y la Fundación Gaden Phodrang del Dalái Lama, y otros donantes importantes. Para obtener más información sobre la Iniciativa del Cambio por la Compasión, visite https://compassionshift.emory.edu.

