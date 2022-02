La Universidad DeVry busca cerrar la brecha de diversidad en las carreras tecnológicas

DeVry lanza el programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program: Cumpliendo su misión de reducir la brecha de oportunidades entre los trabajadores del sector tecnológico

NAPERVILLE, ILLINOIS–(BUSINESS WIRE)–Las diferencias en cuanto a la equidad entre los trabajadores persisten, ya que las fuerzas laborales se están transformando drásticamente debido a los continuos cambios tecnológicos, lo que hace que la fluidez tecnológica sea aún más necesaria para ayudar a cerrar esa brecha. La Universidad DeVry se ha comprometido a formar parte de esa solución a través del lanzamiento de su programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program, que está diseñado para ayudar a los estudiantes hispanos y latinos a superar las barreras de las habilidades tecnológicas y estar preparados para el trabajo al graduarse.

Las personas que se identifican como hispanas o latinas constituyen el 18,5 % de la población estadounidense1 y son el segundo grupo étnico más grande del país,2 sin embargo, solo el 8 % del sector tecnológico está conformado por trabajadores hispanos3 y solo el 2 % de los ingenieros empleados son mujeres hispanas.4 La Universidad DeVry se dedica a abordar y cerrar la brecha en la subrepresentación de los hispanos en la industria tecnológica.

“A pesar del enorme crecimiento previsto en las ocupaciones tecnológicas, sigue habiendo disparidad étnica, y creemos que es hora de cambiar eso”, afirmó Tom Monahan, presidente y director ejecutivo de la Universidad DeVry. “Queremos formar parte del cambio hacia la creación de una fuerza laboral diversa, ayudando a los grupos hispanos a representar a su comunidad en los campos tecnológicos”.

A partir del 28 de febrero de 2022, los estudiantes hispanos tendrán la oportunidad de formar parte de una comunidad de estudiantes y mentores apasionados por cambiar el rumbo de la tecnología y crear una fuerza laboral tecnológica más diversa a través del programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program de DeVry.

Programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program

El programa de becas ofrece acceso a herramientas y recursos educativos, comunitarios y de tutoría destinados a ayudar a los estudiantes hispanos en la búsqueda de una educación universitaria y una carrera tecnológica, y para que los estudiantes graduados sigan avanzando en la fuerza laboral. El programa desarrollará las habilidades tecnológicas y de pensamiento crítico necesarias para prosperar en una carrera tecnológica.

En el programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program, los estudiantes elegibles:

Se unirán a una cohorte de becas NextGen Hispanic Scholars

Tendrán acceso a prácticas relacionadas con la industria

Estarán automáticamente inscritos por DeVry en una membresía para estudiantes básica CompTIA

Recibirán asistencia para el reembolso de la certificación profesional para determinadas certificaciones*

Formarán parte de una comunidad de estudiantes que comparten un objetivo común de actualización y mejora de habilidades en la búsqueda de sus objetivos profesionales

El programa de becas NextGen Hispanic Scholars contará con líderes de la industria que hablarán sobre las habilidades y la experiencia necesarias para mantenerse actualizados en las carreras de tecnología, la aceptación de su comunidad a través de la comunicación entre pares y las oportunidades de tutoría, la participación con los asesores de carrera para obtener herramientas, habilidades y recursos para iniciar o continuar una búsqueda de empleo, y la preparación para la graduación y las oportunidades futuras a fin de que los becarios puedan estar listos para causar un impacto desde el primer día.

El NextGen Hispanic Scholars Program está abierto a estudiantes de grado nuevos o readmitidos inscritos en un programa de certificado o grado de Ingeniería y Ciencias de la Información en DeVry, y a estudiantes de posgrado nuevos o readmitidos inscritos en un programa de maestría, que se identifiquen como parte de la comunidad hispana o que tengan interés en promover los objetivos del programa para esas comunidades. La primera cohorte del programa de becas comenzará el 28 de febrero de 2022.

Para obtener más información sobre el programa de becas NextGen Hispanic Scholars Program, visite: https://www.devry.edu/students/scholars-programs/hispanic.html

* No se incluyen las certificaciones para las que DeVry ya ofrece ayuda financiera a través de los programas actuales.

Acerca de la Universidad DeVry

La Universidad DeVry pretende cerrar la brecha de oportunidades de la sociedad preparando a los estudiantes para prosperar en las carreras moldeadas por el continuo cambio tecnológico. Fundada en 1931 por el Dr. Herman DeVry, la universidad ofrece programas de grado y posgrado en línea e híbridos en disciplinas académicas que preparan a los estudiantes para prosperar en la economía digital. Esta universidad está acreditada por la Higher Learning Commission (HLC, www.hlcommission.org/). Para obtener más información, visite devry.edu.

