La Universidad de Maryland lanza un programa innovador de formación clínica en terapia metabólica cetogénica orientada a la salud mental

La financiación de Baszucki Group impulsa un programa para que los profesionales de la salud aprendan a través de la práctica.

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Baszucki Group anunció hoy una colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland para llevar a cabo una innovadora iniciativa de formación cuyo objetivo es desarrollar la capacidad para aplicar la terapia metabólica cetogénica en la atención de la salud mental. El programa, que lleva por título “LIVE IT~LAUNCH IT: Learning How to Implement and Use a Ketogenic Diet to Improve Mental Health in Your Patients For Health Care Workers” (Aprender a implementar y utilizar una dieta cetogénica para mejorar la salud mental de los pacientes dirigido a trabajadores de la salud), tendrá al frente a Deanna Kelly, doctora en Farmacia, farmacéutica psiquiátrica certificada (BCPP), profesora de Psiquiatría para la Investigación de Enfermedades Mentales Dr. William and Carol Carpenter y directora del Centro de Investigación Psiquiátrica de Maryland de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Esta iniciativa busca educar y capacitar a los profesionales guiándolos para que adopten ellos mismos la intervención. El objetivo es preparar a diversos profesionales de la salud para que incorporen de forma segura y con confianza este prometedor marco de tratamiento metabólico personalizado tanto en entornos clínicos como de investigación.









La eficacia de la terapia metabólica cetogénica en una amplia gama de enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor, cuenta con el respaldo de un número cada vez mayor de pruebas, entre las que se incluyen ensayos piloto realizados por instituciones como la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, la Universidad de Edimburgo y la Universidad Estatal de Ohio. Gracias a su potencial para actuar como herramienta transdiagnóstica, la terapia metabólica cetogénica se está convirtiendo rápidamente en una potente opción de tratamiento.

No obstante, existe una carencia crítica, que es la falta de infraestructura para el tratamiento con terapia metabólica cetogénica para la gran mayoría de las personas. “Al trabajar en este campo, he recibido una gran cantidad de solicitudes de la comunidad en busca de orientación, tanto de familias que buscan esta opción de tratamiento como de médicos que buscan opciones de capacitación”, declaró la Dra. Kelly. “Este estudio está diseñado para mejorar el acceso a la atención médica. Va más allá del intercambio de conocimientos, ya que dota a los proveedores de las habilidades prácticas y la confianza necesarias para implementar una dieta cetogénica médica y ofrecer una opción de tratamiento verdaderamente personalizada y holística a los pacientes”.

El programa integral, dividido en dos partes, está diseñado específicamente para desarrollar competencias y confianza. Los médicos participantes recibirán una formación exhaustiva sobre la ciencia nutricional, los protocolos de tratamiento y los retos que plantea la implementación de este enfoque. Además, y como aspecto fundamental, adquirirán experiencia de primera mano al seguir personalmente la dieta y realizar un seguimiento de los cambios en su salud mental y en los marcadores metabólicos, como los niveles diarios de cetonas y glucosa. “La formación por sí sola no siempre es suficiente para cambiar el comportamiento”, explica la Dra. Kelly. “Se requiere una parte práctica y experiencial para desarrollar la competencia y la confianza necesarias para una implementación eficaz”.

La demanda inmediata que ha tenido esta formación confirma su necesidad. “Nos ha sorprendido mucho el entusiasmo. El programa completó el cupo en muy poco tiempo. Esto demuestra que realmente hay interés por este tipo de programas”, señaló la Dra. Kelly. La formación cuenta con 40 participantes procedentes del ámbito más amplio de los trabajadores de atención clínica, entre los que se incluyen psicólogos, médicos y trabajadores sociales.

Este programa forma parte del compromiso continuo de Baszucki Group de ampliar el acceso a terapias metabólicas para pacientes con enfermedades mentales graves, mediante el apoyo a proyectos clave de investigación y desarrollo de capacidades. “Esperamos que la información recopilada a partir de este modelo se utilice para dar forma al desarrollo y la expansión futuros de programas similares a nivel mundial”, señaló la Dra. Julie Milder, directora de Neurociencia de Baszucki Group.

