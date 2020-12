La Universidad de Emory organizará una transmisión web en vivo con su santidad el Dalái Lama

“The Necessity of Compassion for the Survival of Humanity” será el 8 de diciembre de 2020 a las 10:30 p. m., hora del Este

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–El Centro de Ciencia Contemplativa y Ética Basada en la Compasión de la Universidad de Emory organizará un seminario web en vivo con su santidad el Dalái Lama el martes 8 de diciembre de 2020. La discusión titulada “The Necessity of Compassion for the Survival of Humanity” (La necesidad de la compasión para la supervivencia de la humanidad) presentará al Dalái Lama en una conversación con Melani A. Walton, cofundadora de la Fundación Rob y Melani Walton, y el Dr. Sanjay Gupta, principal corresponsal médico de CNN. (Para ver fotos de oradores, haga clic aquí.)

La transmisión por Internet comienza a las 10:30 p. m., hora del Este el 8 de diciembre de 2020 (9 de diciembre a las 9:00 a. m., hora estándar de la India) y se transmitirá simultáneamente en 14 idiomas. Es GRATIS y se encuentra disponible para cualquier persona que desee participar. Se recomienda el registro anticipado en https://compassionshift.emory.edu.

“Con tantas preocupaciones urgentes que impactan en el mundo, es el momento adecuado para iniciar una conversación global sobre la importancia de la compasión”, manifestó Lobsang Tenzin Negi, director ejecutivo del Centro de Ciencia Contemplativa y Ética Basada en la Compasión de la Universidad de Emory. “Durante más de 20 años, hemos estado trabajando con su santidad el Dalái Lama en programas e investigaciones que muestran los efectos positivos de la compasión. Nuestro objetivo es promover la comprensión de los beneficios de la compasión y proporcionar programas para cultivarla en todos los sectores de la sociedad”.

El seminario web se centrará en el papel que puede desempeñar la compasión en el desarrollo de un futuro más sostenible para la humanidad. Es el primer evento de The Compassion Shift (El cambio de la compasión), una iniciativa para promover una cultura global de compasión basada en la Universidad de Emory.

Acerca de nosotros: El Centro de Ciencia Contemplativa y Ética Basada en la Compasión de la Universidad de Emory apoya un enfoque basado en la investigación para educar tanto al corazón como a la mente. Es una colaboración académica que comenzó en 1998 entre la Universidad de Emory y el Dalái Lama. El Centro investiga la ciencia de la compasión y apoya su implementación práctica. La programación actual incluye SEE Learning™ un programa de educación primaria y secundaria internacional, CBCT® Compassion Training y Emory-Tibet Science Initiative, un programa de ciencias desarrollado para instituciones monásticas tibetanas. El Centro ofrecerá meditaciones diarias en vivo a partir del 9 de diciembre.

