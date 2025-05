La Unión Europea y Ucrania se unen para crear un tribunal para juzgar a Rusia 

La Unión Europea y Ucrania se unieron para crear un tribunal especial con el objetivo de juzgar a Rusia por las operaciones militares en territorio ucraniano.

El objetivo es acusar a líderes rusos por los bombardeos e incursiones terrestres que han dejado destrucción y varias personas fallecidas en más de tres años de conflicto armado.

La reunión entre representantes de la Unión Europea y Ucrania se desarrolló mientras Rusia conmemora 80 años del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Durante el encuentro se habló sobre las repercusiones de "la agresión rusa" y se ordenó que mil millones de dólares de ingresos generados con los activos rusos sean destinados para comprar armas para que Ucrania se defienda.

Expertos han señalado que la creación del tribunal especial por parte de la Unión Europea y Ucrania es en respuesta a los acercamientos de Donald Trump con Vladimir Putin.

Los aliados de Volodimir Zelelenski temen que Rusia logre eludir la justicia y que los crímenes de guerra queden impunes si Trump logra un acuerdo de paz que culmine con la guerra.

"No hay lugar para la impunidad. La agresión de Rusia no puede quedar impune y, por lo tanto, es extremadamente importante establecer este tribunal", dijo la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kalas.

El nuevo mecanismo de la Unión Europea se suma a una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Putin por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

Every inch of Russia’s war has been documented.

It leaves no room for doubt. And no room for impunity.

Today we take a decisive step towards justice by agreeing to establish a Special Tribunal to ensure that those responsible for aggression against Ukraine are held accountable. pic.twitter.com/6rsNYUCD9w

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 9, 2025