La unidad de negocios de mercados emergentes y en desarrollo de Takeda busca lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante la próxima década1

El objetivo es un ingreso de 1 billón de yenes (aproximadamente 9 mil millones de dólares 2 ) para el año fiscal 2030

Se espera que el crecimiento de dos dígitos de los ingresos se vea impulsado por una presencia geográfica equilibrada y concentrada, una cartera de 14 marcas globales y activos de producción ola 1

El compromiso con el acceso a medicamentos por parte de los pacientes y la posibilidad de que los pacientes logren cumplir necesidades insatisfechas en mercados emergentes son la base de un crecimiento sostenible

OSAKA (Japón) y CAMBRIDGE (Massachusetts)–(BUSINESS WIRE)–Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy su ambición de lograr un crecimiento de ingresos de dos dígitos, superior a la media del mercado, en su unidad de negocios de mercados emergentes y en desarrollo (“GEM BU”). El objetivo de ingresos de 1 billón de yenes (aproximadamente 9000 millones de dólares) para el año fiscal 2030 representa más del doble de los ingresos actuales de GEM BU. Este potencial crecimiento estará impulsado principalmente por un enfoque geográfico equilibrado y por inversiones de cartera de productos específicas en las 14 marcas globales y los activos de producción ola 1 altamente innovadores de la empresa.

“En el marco de la visión global de Takeda para que los pacientes, la sociedad y los accionistas obtengan valor a largo plazo, hemos optimizado nuestra estrategia regional para ofrecer servicios de salud en geografías que incluyen el 85 % de la población mundial. Como empresa centrada en objetivos, orientada a los pacientes y basada en valores, nuestra cartera de productos combina terapias innovadoras con el grado adecuado de escala para ser competitivos. Junto con atractivos aspectos básicos de mercado y un equipo ejecutivo con las condiciones para ofrecer un rendimiento comercial sólido, asumimos el compromiso de lograr un crecimiento de ingresos sostenible y, al mismo tiempo, aumentar el acceso de los pacientes a nuestros tratamientos para que puedan transformar sus vidas”, afirmó Ricardo Marek, presidente de la unidad de negocios de mercados emergentes y en desarrollo de Takeda.

Actualmente, el 95 %3 de los ingresos de GEM BU provienen de tratamientos innovadores que están alineados con las cinco áreas comerciales claves de la empresa. En este marco, GEM BU tiene la ambición de superar el crecimiento de ingresos pronosticado por el mercado para la región durante los próximos diez años. Al ser una vasta área geográfica con una población total de 6500 millones de personas, la zona de los mercados emergentes presenta significativas oportunidades de crecimiento en cuanto a necesidades insatisfechas de los pacientes en distintas áreas terapéuticas clave. Consideramos que este objetivo puede lograrse gracias a una estrategia alineada globalmente que priorice el acceso.

“Los mercados emergentes serán una fuente clave de ingresos y de oportunidades para Takeda durante la próxima década, con una estrategia alineada con nuestro foco de innovación mundial”, señaló Costa Saroukos, director financiero de Takeda. “A través de inversiones específicas en la cartera de productos y en mercados clave, esperamos que el crecimiento de GEM BU supere el promedio del mercado en tratamientos innovadores, en el marco de la expansión de nuestras 14 marcas globales y el lanzamiento de nuestros activos de producción ola 1 en la región”.

GEM BU de Takeda busca expandirse en mercados de alto crecimiento como Brasil, China e India. Se espera que estos mercados actúen como sólidas plataformas para un crecimiento continuo de las marcas existentes y de los próximos lanzamientos de nuestros activos de producción ola 1 en áreas terapéuticas clave. En particular, se espera que China desempeñe un papel fundamental para Takeda a nivel regional y mundial, con el potencial de ofrecer un crecimiento de ingresos con una tasa combinada anual del 20 % durante los próximos cinco años.1

También se espera que el innovador motor de I+D de Takeda sume terapias potencialmente transformadoras a la cartera de productos actual de GEM BU. Entre los activos de producción ola 1, el candidato vacunal contra el dengue de Takeda (TAK-003), desarrollado para enfrentar las 390 millones de infecciones de dengue que se producen por año, se considera un potencial factor para el crecimiento en la región, con la mayoría de los ingresos proyectados provenientes de 3GEM BU.

Para un crecimiento sostenible en los mercados emergentes, Takeda ha asumido el compromiso de garantizar que los pacientes tengan un acceso permanente a medicamentos innovadores. Esto implica fortalecer los sistemas de salud locales y priorizar enfoques sostenibles para operaciones comerciales. El recientemente publicado Índice de Acceso a la Medicina 2021 ha ubicado a Takeda como líder en gobernanza de acceso, destacando su trabajo en el fortalecimiento de los sistemas de salud y el cumplimiento.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es un líder farmacéutico global, basado en valores y con orientación de I+D que posee sus oficinas centrales en Japón. Tiene el compromiso de descubrir y ofrecer tratamientos que transforman la vida, guiado por su compromiso hacia pacientes, su personal y el planeta. Takeda concentra sus iniciativas de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras, hematología, neurociencia y gastroenterología. Además, realizamos inversiones específicas en I+D en los campos de terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en desarrollar medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en las vidas de las personas, en los confines de la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechando nuestro motor de I+D mejorado y colaborativo para crear una cartera de productos robusta y de modalidad diversa. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de trabajar con nuestros socios en el sistema de salud en aproximadamente 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Acerca de la unidad de negocios de mercados emergentes y en desarrollo de Takeda

Globalmente, Takeda opera en cuatro regiones: Japón, los EE. UU., Europa y Canadá (EUCAN) y los mercados emergentes y en desarrollo (GEM). Liderado desde su oficina regional de Singapur, GEM BU tiene presencia en casi 50 geografías, entre las que se encuentran Brasil, China y Rusia. Estos tres países, además de las operaciones en las tres áreas* con polos en América del Sur, Oriente Medio y Asia-Pacífico, son de particular interés como parte de la ambición de la región de ofrecer un crecimiento rentable y sostenible a través de actividades comerciales y de aumentar el impacto sobre los pacientes gracias a los compromisos de Takeda por expandir su estrategia de acceso global a medicamentos.

*Las tres áreas en GEM son:



ICMEA: India, CEI (salvo Rusia), Oriente Medio y África, liderado desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos)



SAM: Cono Sur, Estados Andinos y México, liderado desde Buenos Aires (Argentina)



APAC: Asia-Pacífico, liderado desde Singapur

Aviso importante

A los fines de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral distribuido o comentado por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) acerca de este comunicado. Este comunicado de prensa (incluidos todos los comentarios orales y sesiones de preguntas y respuestas relacionados con el mismo) no tiene la intención de ni constituye, representa o forma parte de ninguna oferta, invitación, solicitud u oferta de compra, adquisición, suscripción, intercambio, venta o desinversión de ningún tipo de acción, ni solicitación de voto o aprobación en ninguna jurisdicción. Ningún tipo de acción o valor se ofrece al público por medio de este comunicado de prensa. Ningún tipo de oferta de valores se realizará en los Estados Unidos, salvo que esté sujeta a registro según la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada o bajo una excepción de la misma. Este comunicado de prensa se ofrece (junto con cualquier otra información que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que el destinatario lo utilice solo a fines informativos (y no para la evaluación de ningún tipo de inversión, adquisición, desinversión o ninguna otra transacción). Todo incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores vigentes.

Las empresas en las cuales Takeda posee inversiones de forma directa e indirecta son entidades individuales. En este comunicado de prensa, “Takeda” en ocasiones se utiliza, para mayor comodidad, al hacer referencia a Takeda y sus filiales en general. Del mismo modo, términos como “nosotros” y “nuestro” se usan para referirse a filiales en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan en casos donde identificar a cada empresa no tiene ningún fin en particular.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa y todos los materiales distribuidos en conexión con el mismo pueden contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones relacionadas con negocios futuros, posiciones futuras y resultados de operaciones de Takeda, incluidas estimaciones, pronósticos, objetivos y planes para Takeda. Entre otros, las declaraciones prospectivas suelen incluir términos como “planifica”, “piensa”, “considera”, “espera”, “continúa”, “espera”, “busca”, “intenta”, “garantiza”, “puede”, “debe”, “debería”, “podría” “anticipa”, “estima”, “proyecta” o expresiones similares, o su proposición negativa. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que pueden provocar que los resultados concretos difieran materialmente de los explícitos o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que constituyen el contexto del negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y los Estados Unidos; las presiones y los desarrollos de la competencia; los cambios en las leyes y las normativas vigentes, incluidas reformas de salud globales; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la incertidumbre del éxito clínico y las decisiones de los organismos regulatorios, y de sus plazos; la incertidumbre en cuanto al éxito comercial de productos nuevos y existentes; las dificultades o las demoras de fabricación; las fluctuaciones en las tasas de interés y el tipo de cambio; los reclamos o las inquietudes relacionadas con la seguridad o la eficacia de candidatos a productos o productos ya lanzados al mercado; el impacto de la crisis de salud, como la pandemia del nuevo coronavirus, en relación con Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos gobiernos extranjeros en los países donde Takeda tiene operaciones, o en otras facetas de su negocio; los plazos y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a una fusión con empresas adquiridas; la capacidad de desinvertir activos que no son centrales para las operaciones de Takeda y los plazos de este tipo de desinversiones; y otros factores identificados en el informe anual más reciente de Takeda, en el formulario 20-F y en otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU., disponibles en el sitio web de Takeda, https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no tiene la intención de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa ni en ninguna otra declaración prospectiva que pueda realizar, salvo en caso de que la ley o la normativa bursátil así lo requiera. El rendimiento anterior no es un indicador de resultados futuros, y los resultados o las declaraciones de Takeda en este comunicado de prensa pueden no ser indicativas de, no constituyen un estimado, un pronóstico, una garantía ni una proyección de los resultados futuros de Takeda.

Información médica

Este comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles bajo diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes potencias. Nada de lo contenido en el presente debe considerarse publicidad, promoción o petición de ningún tipo de medicamento de venta bajo receta, incluidos los que están en desarrollo.

1 Incluye ingresos incrementales no ajustados por Probabilidad de éxito técnico (PTS); no se trata de una cifra “proyectada” o “estimativa”. La PTS se aplica a la probabilidad de que un determinado estudio/prueba clínica tenga éxito en función de puntos predefinidos, viabilidad y otros factores, y los organismos regulatorios deben otorgar su aprobación.



2 Según el tipo de cambio del año fiscal 2020 (1 dólar = 111 yenes)



3 Ajustado por activos vendidos; basado en el crecimiento subyacente del año fiscal 2019

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

