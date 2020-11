La última actualización de Mabinogi contiene magníficas recompensas para ayudar a los Miletianos a avanzar por el mundo de Erinn

Disponibles, por tiempo limitado, un nuevo sistema de mazmorras y diversos eventos potenciadores

Mabinogi, el nuevo MMORPG de fantasía gratis de Nexon, ha presentado su última actualización, que incluye varios eventos disponibles por tiempo limitado con los que los Miletianos podrán conseguir infinidad de recompensas y que les ayudarán a avanzar por el mundo de Erinn.





La actualización incorpora un nuevo Sistema de guía por las mazmorras permanente para acompañar a los jugadores a través de las misteriosas cámaras subterráneas, brindándoles información sobre las principales mazmorras de Erinn con recomendaciones basadas en los ataques físicos y mágicos del jugador. También contiene un sistema de recompensas garantizadas para premiar, con algunas recompensas esenciales, a los jugadores por sus esfuerzos constantes. Incluye una nueva tienda especial con muchísimos objetos útiles que se podrán canjear por los vales que conseguidos limpiando las mazmorras.

Desde hoy, y hasta el 10 de diciembre, durante el Evento Generation Boost los jugadores también podrán llevar a cabo búsquedas con las que obtener una gran variedad de recompensas, como el catalizador Erg de nivel 35, herramientas de refuerzo, gemas, mascotas, ropa y poción de desbloqueo de gremios entre muchas otras. Lo Miletianos también obtendrán un primer título de duración limitada con estadísticas fuertes que se puede actualizar más adelante. Se recomienda a los jugadores iniciar sesión lo antes posible para que puedan disfrutar de los potenciadores durante más tiempo. Ahora resultará más sencillo completar los G19-G24 y también traerá más recompensas grandiosas. Quienes completaran los G19-G24 con anterioridad también podrán acceder a dichas recompensas.

Como bonus, Mabinogi también recuperará el Evento Dungeon Drop Rate Increase el 17 de diciembre. Durante el evento, los jugadores podrán beneficiarse de un aumento las drop rates de algunos de los objetos más peculiares de Uladh. De forma permanente, también se podrá acceder a las mazmorras de Uladh con hasta siete amigos.

A partir del 3 de diciembre, se añadirán todavía más eventos, buffs y recompensas que ayuden a todos los jugadores de Mabinogi –sean activos, nuevos o frecuentes– a llegar aún más lejos en el juego cuando inicien sesión este invierno.

Para más información sobre la actualización de Mabinogi de noviembre, visite el sitio web oficial y siga a @mabinogi en Facebook para estar al tanto de las últimas novedades.

