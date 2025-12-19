La UE entrega a Ucrania $90,000 millones para luchar contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que el reciente préstamo de la Unión Europea (UE) fortalece verdaderamente a Ucrania en un contexto de guerra e incertidumbre.

Este respaldo financiero, eje de la estrategia europea ante la invasión rusa, fue calificado como esencial por las autoridades ucranianas.

El préstamo de la UE a Ucrania asciende a 90.000 millones de dólares y tiene como objetivo sostener la economía ucraniana, garantizar los pagos esenciales y mantener los servicios públicos en funcionamiento.

Según Zelenski, este apoyo muestra el compromiso europeo de no dejar sola a Ucrania en su lucha por la soberanía. “Es una decisión que fortalece realmente a nuestro país y a toda Europa”, afirmó el mandatario.

Apoyo europeo refuerza la lucha en Ucrania

La asistencia financiera se ha convertido en un salvavidas para el gobierno ucraniano, que enfrenta grandes desafíos económicos y sociales tras casi dos años de conflicto armado.

Observadores internacionales consideran que el compromiso financiero europeo envía una señal clara a Rusia sobre la determinación de Occidente en su respaldo a Kiev.

Este préstamo se suma a otras iniciativas internacionales que buscan fortalecer la resistencia de Ucrania.

Las autoridades de la UE insistieron en que este paquete monetario seguirá sujeto a la transparencia y el buen uso de los recursos, marcando un paso relevante en la cooperación euro-ucraniana.