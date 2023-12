La transmisión en vivo por LinkedIn de la COP28 de Esri presenta: ciudad de Sidney, Australia

Controlar temperaturas con una cubierta forestal sin límites





Fecha: jueves 14 de diciembre de 2023



Hora: 3:00 p. m., hora estándar del Pacífico /6:00 p. m., hora estándar del Este

Regístrese aquí

Moderador: Brett Dixon, especialista en la Industria Espacial y líder comercial de Esri Asia Pacífico

Panelistas:



Matt Sund, director de Servicios de Información Espacial de la ciudad de Sidney



Karen Sweeney, directora de Silvicultura Urbana de la ciudad de Sidney

Esri, líder mundial en soluciones de software de Sistemas de Información Geográfica (GIS), realizará una transmisión en vivo por LinkedIn el jueves 14 de diciembre para presentar la ciudad de Sidney, Australia. Durante la transmisión en vivo, los líderes de la ciudad de Sidney hablarán sobre su novedoso método para fomentar la equidad de árboles, independientemente de donde vivan sus ciudadanos, junto con una mayor biodiversidad de árboles y la fauna que depende de ellos.

El rápido crecimiento en el gran Sidney ha provocado la pérdida de biodiversidad y de lugares verdes y con sombra. En la última década, más de la mitad de los vecindarios del gran Sidney han perdido la cubierta forestal urbana, mientras que los expertos advierten que los suburbios que carecen de una suficiente cubierta forestal pueden tornarse inhabitables. Ahora, el gobierno del estado planea plantar millones de árboles hacia el 2030.

Brett Dixon, especialista en la Industria Espacial y líder comercial de Asia Pacífico de Esri, celebrará la sesión de transmisión en vivo con el director de Servicios de Información Espacial de la ciudad de Sidney Matt Sund y la directora de Silvicultura Urbana Karen Sweeney, quien destacará su trabajo para refrescar a las comunidades en toda la ciudad, usando el software de Sistemas de Información Geográfica (GIS) de Esri para localizar los focos de calor urbano y mapear la cubierta forestal en todos los vecindarios de la ciudad.

Para obtener más información sobre Sidney, Australia, y otras ciudades en todo el mundo, visite la colección de Ciudades cada vez más verdes.

