La TI invisible emerge en medio de la evolución en la transformación del lugar de trabajo

Cuatro de cada cinco líderes de TI afirman que sus sistemas no pueden mantenerse al día y recurren a automatización con tecnología de IA para lograr que la TI sea transparente, predictiva y proactiva

MORRISVILLE (Carolina del Norte)--(BUSINESS WIRE)--El próximo paso en la transformación del lugar de trabajo consiste en tecnología invisible que se mantiene en segundo plano para un soporte automatizado y transparente, según una encuesta global a líderes de TI de Lenovo que se publicó en el día de hoy.





La mayoría de los empleados solo advierten la existencia de la TI cuando hace más lento su trabajo e interrumpe procesos. La TI invisible es lo opuesto: significa tecnología que se adelanta a las necesidades, previene problemas antes de que sucedan y personaliza el soporte de forma automática.

Achieving Invisible IT (Cómo lograr una TI invisible), el flamante informe de la serie Work Reborn de Lenovo en curso, explora la forma en que la IA y la automatización están redefiniendo el lugar de trabajo digital y la experiencia de los empleados. De los líderes de TI que participaron, el 79 % aspira a ofrecer un soporte transparente y proactivo que minimice las interrupciones que padecen los empleados, pero solo el 21 % logró una resolución de problemas predictiva. Los resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de eliminar las barreras digitales, simplificar los ecosistemas de TI y adoptar un soporte con tecnología de IA e hiperpersonalizado que ofrezca una experiencia de empleado verdaderamente sencilla.

“Las organizaciones han dedicado años a modernizar sus lugares de trabajo digitales, pero muchas siguen padeciendo sistemas fragmentados y procesos de soporte manuales y lentos”, explicó Rakshit Ghura, vicepresidente y gerente general de soluciones de lugar de trabajo digital de Lenovo. “Al hacer invisible la TI a través de un soporte predictivo, proactivo y personalizado, las empresas pueden brindar herramientas a sus empleados para que se dediquen a lo realmente importante: innovación, colaboración y desempeño”.

El lugar de trabajo está listo para el cambio

La investigación de Lenovo muestra que casi la mitad (el 49 %) de los encargados de tomar decisiones de TI coinciden en que la productividad y el compromiso son las principales prioridades, pero solo el 36 % considera que su lugar de trabajo digital actual ayuda de manera efectiva al compromiso de los empleados. Y el 84 % de los líderes de TI afirma que no puede predecir las interrupciones antes de que se produzcan, lo que pone de manifiesto la importancia de la IA para adelantarse a los problemas y resolverlos antes de que afecten al trabajo.

Para ayudar a que las organizaciones avancen hacia este modelo, los servicios para el lugar de trabajo con tecnología de IA pueden actuar como cimientos para la TI invisible. Un ejemplo es la plataforma de soluciones de lugar de trabajo con tecnología de IA de Lenovo, que utiliza datos personales enriquecidos y panoramas de comportamiento para adaptar el soporte a cada persona, adelantarse a las necesidades, resolver problemas de manera proactiva y personalizar cada aspecto de la experiencia digital del empleado. Este enfoque ha demostrado mejorar hasta un 30 % la satisfacción del usuario, reducir un 30 % los costos de soporte y resolver proactivamente el 40 % de los problemas, según IDC y los datos internos de Lenovo.1

Los modelos flexibles de suscripción de dispositivos también ayudan a reducir la complejidad. TruScale Device as a Service de Lenovo, por ejemplo, reduce hasta un 50 % el tiempo de implementación y también minimiza los costos de TI relacionados con los dispositivos.2

El ejemplo de un cliente: Coventry University Group utilizó TruScale DaaS para reemplazar su infraestructura de TI antigua, lo que eliminó un estimado de 223 toneladas de CO₂ y redujo 40 horas-hombre de TI por semana en administración de dispositivos.3 Se observaron mejoras cuantificables de productividad, sostenibilidad y experiencia del empleado, todos sellos distintivos de la TI invisible.

Opiniones de expertos

“La estrategia de servicios de Lenovo busca capturar la próxima evolución del lugar de trabajo digital”, señaló Rob Brothers, vicepresidente de servicios de IDC. “Las organizaciones que invierten en gestión de ciclo de vida de TI proactiva y con tecnología de IA serán pioneros en la creación de lugares de trabajo productos, resilientes y orientados al empleado”.

El lado humano del soporte con tecnología de IA

En lugar de reemplazar los conocimientos humanos, la IA invisible los potencia. La investigación de Lenovo descubrió que el 39 % de los líderes de TI espera que el soporte con tecnología de IA libere al personal para trabajos de mayor valor, como mejorar la productividad y la experiencia del usuario final, mientras que solo el 12 % pronostica una reducción en el tamaño de su equipo.

“TI invisible significa TI más inteligente,” continuó Ghura. “Al automatizar el soporte de rutina y adelantarse a las necesidades, liberamos a los equipos de TI para que pasen del mantenimiento reactivo a la creación de valor proactiva”.

Pero incluso en un contexto donde los líderes reconocen el valor de combinar conocimientos humanos con IA y automatización, siguen existiendo barreras estructurales. Los principales desafíos que citan los líderes de TI son sistemas complejos (el 51 %), restricciones de costos (el 47 %) y conocimientos de IA limitados (el 43 %). El informe de Lenovo describe pasos prácticos para superar estos obstáculos:

Unificación y simplificación de ecosistemas de TI para reducir la fragmentación

Mejora de habilidades de los equipos de TI para aprovechar las funcionalidades de IA

Alianzas con proveedores experimentados para implementar soporte personalizado y predictivo de manera más segura y a escala

Las organizaciones que logren la TI invisible pueden reducir la fricción digital, potenciar el compromiso y liberar a los empleados para que se dediquen a tareas de mayor valor. El informe Work Reborn 4: Achieving Invisible IT (Cómo lograr una TI invisible) completo describe pasos prácticos que las empresas están siguiendo con ese objetivo en mente.

Para saber de qué manera su organización puede acceder a las ventajas de la TI invisible, descargue el informe Work Reborn 4: Achieving Invisible IT (Cómo lograr una TI invisible) completo y visite Lenovo.com para obtener un panorama más completo de la transformación del lugar de trabajo digital.

1 Fuente: Datos de pruebas internas de implementaciones de Care of One de Lenovo, Digital Workplace Solutions, 2025. Los resultados reales pueden ser distintos.

2 Fuente: Lenovo, herramienta de rendimiento de la inversión TruScale DaaS, 2024. Representación de muestras basada en precios mensuales promedio, ciclo de actualización de tres años, tasa de reparación del 2 % y salario de TI de 70.000 dólares

3 Fuente: Caso de estudio de Lenovo, Coventry University Group: Equipping Staff for Success (Cómo equipar al personal para el éxito), 2024

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de $69 000 millones de dólares estadounidenses, que ocupa el puesto 196 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Con una visión audaz de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha consolidado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera completa de dispositivos habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA. (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, dispositivos de almacenamiento, computación edge y de alto rendimiento e infraestructura definida por el software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovaciones que cambian el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea nuestras últimas noticias en el StoryHub.

Notas para editores

Achieving Invisible IT (Cómo lograr una TI invisible) es el cuarto informe en la serie de investigaciones Work Reborn 2025 de Lenovo, que se publica en el transcurso del año. El informe se basa en una encuesta a 600 líderes de TI que se llevó a cabo en abril y mayo de 2025. La muestra de la encuesta incluyó participantes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Japón, Singapur, Brasil, México, Australia y Nueva Zelanda. Entre los encuestados hay líderes de TI de empresas con al menos 1000 empleados y de un amplio rango de sectores.

Lenovo es una marca comercial de Lenovo. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2025 Lenovo Group Limited. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Zeno Group para Lenovo: lenovossg@zenogroup.com