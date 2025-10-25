La tercera edición de la subvención de HCLTech para la acción climática en América otorga $1 millón a innovaciones destinadas a abordar la crisis climática

NUEVA YORK y NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, empresa líder mundial en tecnología, anunció hoy la tercera edición del programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas (Subvención HCLTech para la acción climática en América). A partir del impulso y el impacto de los últimos dos años, la edición de este año otorgará un millón de dólares a otras tres organizaciones sin fines de lucro que trabajan para restaurar la biodiversidad e impulsar la sostenibilidad en 10 países, incluidos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Estados Unidos.





HCLTech lanzó el programa de para América en 2023 con un compromiso de $5 millones en subvenciones durante cinco años para apoyar soluciones escalables, replicables y sostenibles destinadas a combatir la crisis climática que enfrenta el mundo hoy.

“La subvención de HCLTech para la acción climática en América ha recibido una respuesta abrumadora de organizaciones que aportan ideas innovadoras y una profunda perspectiva local respecto a la acción climática. La diversidad de ideas y la pasión que impulsa a estos proyectos reafirman nuestra convicción de que la innovación y la colaboración son elementos claves para impulsar la acción climática. Al iniciar la siguiente fase, mantenemos nuestro compromiso de colaborar con agentes de cambio que están creando soluciones sostenibles para sus comunidades y otras regiones”, señaló el Dr. Nidhi Pundhir, vicepresidente sénior, CSR Global, HCLTech.

En sus dos primeras ediciones, el programa ya ha otorgado $2 millones a seis organizaciones sin fines de lucro en apoyo a iniciativas innovadoras de acción climática en toda la región. Hasta la fecha, mediante las subvenciones otorgadas se han empoderado a más de 1400 jóvenes y educadores, restaurado 88 acres de bosque de pino de hoja larga con más de 50 000 árboles e inspirado a más de 1000 estudiantes a diseñar comunidades sostenibles.

HCLTech ha obtenido diversos reconocimientos en forma constante por sus logros en materia de sostenibilidad, entre ellos, la distinción "Oro" otorgada por EcoVadis por su desempeño avanzado en materia de sostenibilidad, su inclusión en la publicación S&P Global Sustainability Yearbook 2024 por tercer año consecutivo y la obtención de una calificación "Platino" del 98 % para edificios propios otorgada por los Green Building Councils.

El portal de solicitudes para la edición de este año está abierto desde hoy, el Día Internacional de la Acción Climática, hasta el 24 de enero de 2026, para todos los países elegibles. Los tres ganadores se anunciarán el 5 de junio de 2026, el Día Mundial del Medio Ambiente. Para más información sobre el programa HCLTech Climate Action Grant in the Americas, su misión y el proceso de solicitud, visite americas-grant.hcltech.com.

