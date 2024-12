La tercera edición anual de los Digital Engineering Awards honran a los pioneros que transforman la ingeniería y la tecnología

- La 3era edición de estos prestigiosos premios se presenta en asociación con ISG, L&T Technology Services y CNBC-TV18









- Más de 230 nominaciones de organizaciones y equipos líderes mundiales en tecnologías revolucionarias, como la IA y la IA Gen

DALLAS Y BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--La tercera edición de los premios anuales Digital Engineering Awards reunió a más de 100 líderes mundiales de la ingeniería y destacados colaboradores individuales para celebrar la excelencia en ingeniería digital. Durante la gala de entrega de premios que se celebró en Dallas (Texas), copatrocinada por ISG, L&T Technology Services (LTTS) y CNBC-TV18, 35 organizaciones líderes y 14 personas de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico fueron reconocidas por sus innovaciones revolucionarias. Sus contribuciones están redefiniendo la tecnología, la sostenibilidad y el futuro de la ingeniería en los segmentos clave de movilidad, sostenibilidad y tecnología.

Los Digital Engineering Awards , son "un testimonio del potencial transformador de la ingeniería digital", afirmaron los organizadores del evento. Este año se presentaron más de 230 candidaturas, lo que refleja la creciente importancia de la ingeniería digital en todos los sectores. Las candidaturas procedían de innovadores que impulsan el cambio en sectores vitales como la automoción, los productos industriales, la fabricación, la energía, el sector aeroespacial, la tecnología médica y las telecomunicaciones. Se prestó especial atención a la IA y a la IA Gen, con dos nuevas categorías que reconocen las iniciativas que están configurando el panorama emergente.

Los ganadores fueron galardonados en dos segmentos: "Engineering the Change" y "Engineer at Heart", que premiaban logros extraordinarios tanto a nivel empresarial como individual. Los ganadores de once categorías distintas destacaron la excelencia en ámbitos como la sostenibilidad, los productos digitales y la aplicación de tecnologías emergentes.

Las candidaturas fueron rigurosamente evaluadas por un grupo de expertos mundiales compuesto por el profesor Jim Austin de la Wharton Business School y la Brown University; el profesor (Dr.) Marcos Kauffman de la Coventry University, Neelu Sethi de Brinks Inc.; Vanessa Eriksson, de GiTN (Girls in Tech Nordics); y Steve Hall, Prashant Kelker, y Gaurav Gupta de ISG. Los criterios de evaluación abarcaron la innovación, la precisión en la entrega, el impacto empresarial tangible y la creación de valor sostenible.

Michael P. Connors, presidente y CEO de ISG , declaró lo siguiente: "La ingeniería digital sigue redefiniendo casi todas las facetas de la vida moderna, desde la energía limpia a las innovaciones sanitarias, entre otras. Los Digital Engineering Awards de este año ponen de relieve los notables avances en ingeniería que están impulsando el progreso en todo el mundo. Este año se ha producido un aumento significativo del número de candidaturas, lo que demuestra que la ingeniería digital es cada vez más importante para las industrias e infraestructuras mundiales, así como el poder de este programa de reconocimiento único en su género".

S. Shivakumar, CEO de News18 Studios manifestó: "Estamos orgullosos de asociarnos a una plataforma que celebra el talento excepcional que da forma al futuro de la ingeniería digital. Estas historias de innovación inspiran a las industrias para superar los límites y ofrecer soluciones impactantes. La asociación refleja nuestra dedicación a ofrecer a nuestra audiencia información sobre avances revolucionarios y celebrar a los innovadores que impulsan la transformación de la industria".

"Las candidaturas de este año han puesto de manifiesto una innovación sin parangón y una diversidad cada vez mayor dentro de la comunidad de ingenieros. Es especialmente alentador ver a más mujeres diseñando, innovando y aprovechando las tecnologías de vanguardia para resolver los retos actuales y dar forma a un mañana mejor. Nos mantenemos firmes en el reconocimiento y la celebración de las organizaciones extraordinarias y de los ingenieros que las componen, que están dando forma incansablemente a un futuro mejor a través de Purposeful. Agile. Innovation (Decisión. Agilidad. Innovación)", añadió Amit Chadha, CEO y director general de L&T Technology Services.

Entre los ganadores más destacados figuran empresas de Norteamérica que siguen liderando la innovación, como demuestran las más de 150 candidaturas presentadas por la región. Europa y Asia-Pacífico también demostraron un notable impulso en el aprovechamiento de la ingeniería digital para lograr una eficiencia, una sostenibilidad empresarial y una excelencia operativa inigualables.

Engineering The Change (Premios por equipos)

1. Transformación digital del año:

Campeón:

Union Pacific Railroad (Innovación tecnológica que mejora drásticamente la seguridad y la reputación)

Rival:

Dow (Innovación digital pionera en pinturas y revestimientos con DOWTM Paint Vision)

Nestlé India Limited (Fábrica del futuro: conectada, inteligente y automatizada)

Recomendable:

Tenneco (Aceleración del desarrollo de suspensiones mediante redes neuronales)

Sundaram Clayton Ltd. (Revolucionando la fabricación con ingeniería digital: iniciativa de red 5G privada de SCL)

2. La mejor iniciativa de sostenibilidad:

Campeón:

AT&T (Construir comunidades resilientes a través de la Iniciativa de Comunidades Resistentes al Cambio Climático)

Rival:

Telangana Police, India (Supervisión de los pandales de Ganesh y seguimiento del proceso de inmersión mediante SIG)

Vanderlande (Un cambio de juego en el servicio de asistencia intralogística: de las piezas de repuesto vírgenes a las remanufacturadas)

Recomendable:

Chennai Smart City Limited (Fomento del transporte ecológico con tecnologías digitales)

Santos (Santos Electrification Convert)

Weatherford (Gestor de emisiones de Weatherford: impulsar la gestión sostenible de las emisiones en el sector del petróleo y el gas)

3. Proyecto/Programa de Ingeniería Digital del Año:

Campeón:

Collins Aerospace, An RTX Business (Ciclo de vida del producto digital: ingeniería digital)

Rival:

Chevron (Limpieza e inspección robótica de tanques: un enfoque digital para la implementación y la adopción)

Eaton (Un "botón fácil" digital para el cumplimiento universal del código de red de los recursos energéticos distribuidos (DER))

Recomendable:

Delek US (Eye in the Sky: Programa de drones autónomos basados en IA)

Henkel (fabricación de nueva generación)

Nokia (Bell Labs) (Servicio autónomo de supervisión de inventarios (AIMS) con tecnología de drones inteligentes)

4. Producto de ingeniería del año:

Campeón:

Honeywell (Connecter Power: gestión de tomas de corriente comerciales inteligentes)

Rival:

Marelli (Pantalla para pasajeros con privacidad)

Next Big Innovation Labs Pvt Ltd (Bioimpresoras Trivima: revolucionando la bioimpresión para la atención sanitaria)

Recomendable:

Eaton (Plataformas Brightlayer Edge: impulsando la transformación digital de Eaton)

EdgeQ (Estación base en un chip EdgeQ)

MediaKind (Plataforma de video MK.IO: diseñada para establecer un nuevo punto de referencia en la transmisión de video)

5. Excelencia en la realización del valor:

Campeón:

Sky (Planificación Universal Definida por Software [uSDP])

Rival:

Goodyear (Soluciones de neumáticos definidas por software para vehículos de nueva generación)

OPW Propane Energy Solutions (una empresa de Dover) (Plataforma digital "Rego Connect - Prestolink")

Recomendable:

Rockwell Automation (Modelo operativo simplificado [SOM])

Siemens Healthineers (Maximización del valor a través de la innovación de servicios remotos en sanidad)

T-Mobile (Transformación de la incorporación de cuentas mayoristas)

6. Impacto de IA del año:

Campeón:

SymphonyAI (Revolución impulsada por la IA: impacto de SymphonyAI IRIS Foundry en el funcionamiento industrial)

Rival:

Dell (Revolucionando la adopción y la innovación de la IA con la fábrica de IA de Dell Technologies)

Philips (Revolucionando los exámenes de tórax a través de imágenes de rayos X personalizadas basadas en IA)

Recomendable:

Aspen Technology (Planificación estratégica de AspenTech para vías de sostenibilidadTM)

CNH (Caso de uso de máquinas robóticas industriales basadas en IA para la agricultura)

Prayagraj Smart City Limited (Uso de la inteligencia artificial (IA) durante el Kumbh Mela 2019 para facilitar la gestión de multitudes)

Engineer At Heart (Premios individuales)

1. Líder distinguido en ingeniería digital:

Amy Wheelus, Gigapower

Asha Poulose Johnson, GE Healthcare

Kazuhiko Maruyama, Honda

2. El ingeniero digital del año:

Andy Vitale, Caterpillar

Evan Ren, Dow

Jyothi Gangadharan, Patient Point

3. La ingeniera del año:

Anita Routray, Uber

Jaya Jagadish, AMD India Private Limited

Kate Montgomery, Condé Nast

4. El innovador del año:

Carlos Yengle, Chevron

Gaurav Saxena, ITL - Sonalika

5. El innovador del año en IA:

Deven Panchal, AT&T

Shiv Udkar, AMD Inc.

Vaibhav Lodhi, CNH

Acerca de Digital Engineering Awards

Los Digital Engineering Awards reúnen a los líderes del sector para reconocer los logros más destacados en el ámbito de la I+D y ayudar a las organizaciones mundiales a dar forma a sus ideas transformadoras. Los premios son producidos por L&T Technology Services en asociación con ISG, con CNBC-TV18 como socio mediático.

Para obtener más información sobre los Premios, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros.

Acerca de ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) es una empresa líder mundial en investigación y asesoramiento tecnológico. ISG, socio empresarial de confianza de más de 900 clientes, incluidas más de 75 de las 100 empresas más importantes del mundo, se compromete a ayudar a corporaciones, organizaciones del sector público y proveedores de servicios y tecnología a alcanzar la excelencia operativa y un crecimiento más rápido. La firma se especializa en servicios de transformación digital, incluido IA, nube y análisis de datos; asesoramiento de abastecimiento; servicios gestionados de gobernanza y riesgo; servicios de operador de red; diseño de estrategia y operaciones; gestión del cambio; inteligencia de mercado e investigación y análisis de tecnología. Fundada en 2006 y con sede en Stamford, Connecticut, ISG cuenta con 1600 profesionales preparados para el mundo digital que operan en más de 20 países, un equipo global conocido por su pensamiento innovador, influencia en el mercado, profunda experiencia en la industria y la tecnología, y capacidades de investigación y análisis de clase mundial basadas en los datos de mercado más completos de la industria. Para obtener más información, visite www.isg-one.com.

Acerca de Network 18

Network18 Media & Investments Limited (Network18 Group) es uno de los conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento más diversificados de la India, con intereses en televisión, contenidos digitales, películas de entretenimiento, comercio electrónico, medios impresos y empresas afines. TV18 Broadcast Limited, filial de Network18, gestiona su actividad principal de radiodifusión. Gestiona la mayor red de noticias de la India, que abarca noticias empresariales, generales y regionales. Marcas de renombre como CNBC-TV18, News18 India y CNN News18 forman parte de este ramillete de noticias. Para obtener más información, visite https://www.nw18.com/corporate.

Acerca de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) es líder mundial en servicios de ingeniería y tecnología. Como filial cotizada de Larsen & Toubro (L&T), ofrecemos servicios de diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de productos y procesos.

Decisión. Agilidad. Innovación. Esa es la forma en que impulsamos el crecimiento en los segmentos de movilidad, sostenibilidad y tecnología. Nuestra base de clientes incluye 69 empresas del listado Fortune 500 y 57 de las principales firmas de ingeniería, investigación y desarrollo en sectores como productos industriales, dispositivos médicos, transporte, telecomunicaciones y alta tecnología, e industrias de procesos. Con sede en India, tenemos más de 23.700 empleados en 22 centros de diseño globales, 30 oficinas de ventas en todo el mundo y 108 laboratorios de innovación al 30 de septiembre de 2024.

Para más información acerca de L&T Technology Services entre en www.LTTS.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

