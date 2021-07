La tecnología LYCRA® FitSense™ ofrece beneficios innovadores para sustituir la espuma de los sujetadores manteniendo la discreción

WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria textil, de ropa y de cuidado personal, ha presentado hoy la rompedora innovación tecnológica LYCRA® FitSense™ que reduce o elimina la necesidad de usar espuma en los sujetadores. Esta aplicación para la copa del sujetador, pendiente de patente, puede utilizarse en prendas íntimas como los sujetadores tradicionales con o sin aros (incluidos los bralettes y los sujetadores deportivos), en la ropa de deporte y los trajes de baño.





La tecnología LYCRA® FitSense™ consiste en una dispersión a base de agua y sin disolventes que está compuesta por la misma molécula que la fibra LYCRA®. La dispersión se serigrafía directamente sobre el tejido del sujetador, lo que incrementa la firmeza del tejido en zonas concretas. El aumento de la firmeza en la copa del sujetador reduce eficazmente la protuberancia causada por el pezón a la vez que proporciona una sujeción simétrica, da forma y levanta el busto, reduciendo o eliminando la necesidad de usar paneles cosidos o almohadillas insertables.

Se pueden aplicar zonas de sujeción en la parte inferior y en los laterales de la copa del sujetador para darle forma, al igual que en el ala, para conseguir la máxima comodidad y suavidad. La tecnología LYCRA® FitSense™ también puede aplicarse entre capas de tejido en la copa del sujetador para disimular la protuberancia del pezón, manteniendo la estética del tejido original.

“Con la tecnología LYCRA® FitSense™, la impresión hace el trabajo de la almohadilla y permite a las marcas crear un sujetador mejor en todas las tallas, estilos y siluetas. Es una auténtica revolución”, cuenta Melissa Stewart, directora de tecnología global e I+D de innovaciones materiales. “Con esta innovación, las mujeres tienen más opciones a la hora de elegir un sujetador que les proporcione funcionalidad, estilo y comodidad”.

Los sujetadores pueden dar calor, ser rígidos y aparatosos, o tener múltiples componentes y estructuras que los hacen incómodos y molestos. La tecnología LYCRA® FitSense™ puede utilizarse para diseñar sujetadores funcionales que resulten más ligeros, finos y transpirables, sin sacrificar la discreción, la comodidad durante todo el día, la durabilidad, la sujeción ni la forma. A diferencia de la espuma de poliuretano —que destiñe y puede moverse o incluso perderse en los lavados—la tecnología LYCRA® FitSense™ está concebida para ser integrada en la prenda. Resiste los lavados a máquina y una puesta regular. Además, en las aplicaciones para trajes de baño, la tecnología presenta resistencia al cloro y propiedades de secado rápido, en comparación con las capas de doble tejido y espumas.

La tecnología LYCRA® FitSense™ ofrece a los fabricantes de ropa interior versatilidad para crear estéticas de diseño intencional incorporando delicados patrones y detalles artísticos que estén en consonancia con sus identidades de marca. “Los diseños y los colores pueden personalizarse fácilmente para crear las prendas más actuales —desde diseños femeninos, como el encaje, hasta formas geométricas deportivas— que satisfagan todos los gustos”, afirma Stewart. “Con la tecnología LYCRA® FitSense™, la imaginación de un diseñador es la única limitación creativa”, añade.

La tecnología LYCRA® FitSense™, que cuenta con el certificado de sostenibilidad ECO PASSPORT de OEKO-TEX®, se aplica mediante procesos de serigrafía estándares, lo que elimina la necesidad de equipos especiales o actualizaciones importantes de la cadena de suministro. The LYCRA Company proporciona orientaciones técnicas para que las marcas, minoristas y fabricantes de ropa puedan acceder fácilmente a esta innovación.

Para más información, descargue nuestra documentación técnica sobre la tecnología LYCRA FitSense™y la aplicación de copa de sujetador serigrafiada.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington (Delaware), The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® FitSense™ es una marca registrada de The LYCRA Company.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Karie Ford

karie.j.ford@lycra.com