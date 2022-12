La tecnología de Clarity AI promueve junto a Klarna hábitos de consumo más conscientes

Klarna utiliza los datos y las capacidades de Clarity AI para promocionar marcas respetuosas con el medio ambiente entre 150 millones de compradores

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la plataforma tecnológica global líder en sostenibilidad, ha anunciado hoy que Klarna, el líder global en el cambio generacional que se aleja de las tarjetas de crédito, está utilizando sus datos y capacidades para promover marcas concienciadas con el medio ambiente a 150 millones de compradores.

“Estamos muy contentos de poder ofrecer la información necesaria para una toma de decisiones más sostenible a más de 150 millones de compradores”, señala Ángel Agudo, responsable de Producto y miembro del consejo de administración de Clarity AI. “Con más de dos millones de transacciones al día a través de Klarna, esta iniciativa puede tener un impacto colectivo significativo, y muestra la escala y el potencial que puede llegar a tener Clarity AI a medida que hacemos nuestras métricas de sostenibilidad accesibles para los consumidores.”

La sostenibilidad se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los compradores. Sin embargo, hasta ahora, gran parte del mercado se ha centrado en la industria de la moda. Con el fin de arrojar luz sobre una nueva categoría, Klarna utilizará las capacidades de Clarity AI para facilitar compras más sostenibles de productos electrónicos, a través de miles de marcas en 22 países alrededor del mundo. Las predicciones apuntan a que la industria tecnológica produzca en torno al 14% de las emisiones mundiales de aquí a 2040, frente al 3% actual. Además de la demanda de energía derivada del uso de dispositivos electrónicos, su producción y eliminación tienen un impacto medioambiental significativo. La producción de estos dispositivos iguala o supera el coste de carbono de su uso.

Según el estudio de Klarna “Shopping Pulse” del tercer trimestre de 2022, el 62% de los compradores estadounidenses afirman que la sostenibilidad a la hora de comprar productos electrónicos es importante para ellos (por ejemplo, que el producto esté fabricado con materiales más sostenibles o que la marca esté tomando medidas activas contra el cambio climático). Asimismo, el estudio muestra que más de dos tercios de los estadounidenses consideran importante que las marcas que compran luchen activamente contra el cambio climático y utilicen materiales reciclados o sostenibles en sus productos. Además, el 24% de los estadounidenses busca activamente marcas que sean éticas y sostenibles.

Después de comprar un producto electrónico, nueva información impulsada por Clarity AI sobre los esfuerzos medioambientales de la marca se mostrará en forma de insignias, reuniendo los datos de sostenibilidad de la marca en una vista integrada. Esta información permite a los consumidores identificar las marcas que están abordando de forma proactiva el cambio climático de manera sencilla y fiable, ayudándoles a comprar de forma más consciente. Los distintivos de marca indican si una empresa tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero que otras similares, si obtiene una mayor proporción de su energía de fuentes renovables, si tiene políticas y una hoja de ruta para un impacto positivo en el cambio climático, y si una empresa es transparente o no en sus informes sobre información relacionada con el clima.

“En 2021, Klarna presentó el rastreador de emisiones de CO2e, que dio vida a uno de los mayores esfuerzos de concienciación sobre la huella de carbono jamás realizados. Ahora, estamos dando un paso más al proporcionar a los más de 150 millones de compradores de Klarna métricas fiables y transparentes para las marcas de electrónica, ayudando a los compradores no solo a comprender el impacto de sus compras, sino también a adquirir hábitos más conscientes con el medio ambiente a largo plazo”. Juntos, Klarna y Clarity AI están empoderando a los consumidores a ‘votar con su cartera’ por un mundo más sostenible”, dijo Salah Said, Jefe de Sostenibilidad de Klarna. “Buscábamos un socio que no solo proporcionara datos claros e independientes, sino que también ofreciera una integración técnica perfecta. Como empresa tecnológica nativa digital, Clarity AI era una elección natural para nosotros. Hablamos el mismo idioma; es una gran combinación”.

Acerca de Clarity AI

Clarity AI es una plataforma tecnológica de sostenibilidad que utiliza el aprendizaje automático y el big data para ofrecer información medioambiental y social a inversores, organizaciones y consumidores. A noviembre de 2022, la plataforma de Clarity AI analiza más de 50.000 empresas, 320.000 fondos, 198 países y 188 gobiernos locales -entre dos y trece veces más que cualquier otra empresa del mercado- y ofrece datos y análisis para la inversión, la investigación de los consumidores, la investigación corporativa y la elaboración de informes para las normativas de sostenibilidad en todo el mundo. Clarity AI tiene oficinas en Norteamérica, Europa y Oriente Medio, y su red de clientes inversores gestiona decenas de billones en activos bajo gestión, mientras que sus asociaciones con consumidores le permiten formar parte de millones de transacciones diarias de comercio electrónico y llegar a cientos de millones de consumidores en más de 400.000 comercios. clarity.ai

Acerca de Klarna

Desde 2005, Klarna tiene la misión de revolucionar el sector de la banca minorista. Con más de 150 millones de usuarios activos en todo el mundo y 2 millones de transacciones al día, Klarna satisface las cambiantes demandas de los consumidores ahorrándoles tiempo y dinero, al tiempo que les ayuda a estar informados y en control. Más de 450.000 socios minoristas de todo el mundo, entre los que se incluyen H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group y Nike, han integrado la innovadora tecnología de Klarna para ofrecer una experiencia de compra perfecta tanto en Internet como en las tiendas. Klarna cuenta con más de 6.000 empleados y está presente en 45 mercados. Para más información, visite Klarna.com

