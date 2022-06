La Tecnología de Baterías de Metal de Litio de Sion Power Es Evaluada por una Importante Experta Independiente del Sector

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Sion Power Corporation (Sion Power), líder en baterías recargables de última generación, publicó los resultados de una evaluación técnica independiente de su tecnología de batería de metal de litio recargable Licerion® para aplicación en vehículos eléctricos. La evaluación, a cargo de la Dra. Y. Shirley Meng, experta independiente en baterías, proporciona la primera revisión pública del proceso patentado por la empresa del ánodo de litio depositado por vapor (vapor-deposited lithium, VDLi) y un análisis de la estrategia de cátodo, electrolito y baterías de Sion Power.

“Lo que está haciendo Sion Power es único entre las empresas de baterías de última generación. Su proceso de litio depositado por vapor para crear una capa ultradelgada de litio proporciona una manera de bajar los costos y acelerar el lanzamiento de baterías de avanzada al mercado”, señala la Dra. Meng. “Con una sólida cartera de patentes y una estrategia de control de la presión para eliminar la formación de dendritas de litio —continúa— Sion Power podría ser un importante factor de impulso para ayudar a la producción nacional de baterías de metal de litio en los Estados Unidos”.

La Dra. Y. Shirley Meng es una experta en baterías recargables reconocida a nivel internacional y ha evaluado muchas de las últimas tecnologías. Es profesora de Ingeniería Molecular en el Instituto Pritzker de Ingeniería Molecular (Pritzker School of Molecular Engineering) y directora científica del Centro Colaborativo de Argonne para la Ciencia del Almacenamiento Energético (Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science, ACCESS) del Laboratorio Nacional Argonne. Es también la investigadora principal del grupo de investigación del Laboratorio para el Almacenamiento y la Conversión de Energía (Laboratory for Energy Storage and Conversion, LESC).

Sion Power hace avanzar la industria de las baterías recargables con su tecnología Licerion®, una evolución de las baterías de metal de litio que ofrece el doble de energía en una batería del mismo tamaño y peso, en comparación con las baterías tradicionales de iones de litio. Las baterías Licerion, con hasta 500 Wh/kg, se producen a escala en celdas de formato grande. Como resultado, las baterías Licerion® tienen el potencial de mejorar considerablemente el rendimiento de los vehículos eléctricos comerciales y de consumo. Sion Power tiene su sede central y opera en los Estados Unidos. Visite el sitio web de Sion Power en www.sionpower.com.

