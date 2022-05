La supermodelo Kate Moss: “Nunca me empujó, pateó o tiró por las escaleras”

La supermodelo británica Kate Moss, expareja de Johnny Depp, descartó este miércoles que haya sido objeto de agresiones físicas por parte del actor como lo dejó entrever la actriz Amber Heard en el juicio por difamación.

Moss, de 48 años de edad, sostuvo una relación con el reconocido actor que duró de 1994 a 1998. La expareja de Depp fue relacionada en el caso tras sufrir un accidente en unas escaleras durante un viaje con el actor y que según Amber no fue un accidente sino víctima de la violencia de su exesposo.

Según Amber, fue el actor de Piratas del Caribe que empujó a Kate Moss por las escaleras y le provocó graves lesiones físicas; algo que la supermodelo desmintió en el jurado.

Aunque en un principio la supermodelo no fue llamada a testificar por no estar involucrada en el caso, una vez que la exesposa de Depp la mencionó durante su testimonio fue citada como testigo de refutación.

Kate Moss, apareció virtualmente desde Londres, para hablar sobre el incidente de las escaleras en unas vacaciones con Depp en el Goldeneye Resort en Jamaica.

“Tuve una relación con Johnny… Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo”, dijo la supermodelo cuando empezó a relatar el accidente. Agregó que había una tormenta en la isla, lo que habría provocado que resbalara por las escaleras y se lastimara la espalda.

“Cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda… Grité porque estaba adentro, no sabía que me había pasado y tenía dolor”, dijo Kate Moss tras jurar decir la verdad.

Posteriormente, relató que Depp entró corriendo para poder ayudarla y la llevó a la habitación, donde consiguió atención médica.

Durante el interrogatorio reiteró que Depp no la empujó por las escaleras y nunca lo hizo. “Él nunca me empujó, pateó o tiró por ninguna escalera”.

El relato de la supermodelo Kate Moss se suma al apoyo demostrado por una organización feminista que ha pedido empatía para el actor.

“Como mujeres tenemos compasión y sentimos empatía, no por la estrella, el talento, el actor, sino por un hombre, un padre, un trabajador, un humano”, dijo la líder de la organización Mission.

Asimismo, destacó que la violencia es un tema serio que pasa por educar sobre el valor del diálogo, el respeto y la compasión entre hombres y mujeres.