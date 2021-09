La Solución de Infraestructura Inteligente de Velodyne Lidar Es Seleccionada para una Importante Implementación por la Iniciativa de Ciudades Inteligentes de la Universidad de California, Irvine

La solución de monitoreo de tránsito basada en Lidar de Velodyne será utilizada en 25 intersecciones como parte de un proyecto de redes de carreteras de 6 millones de USD en Irvine, California

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su solución de infraestructura inteligente ha sido seleccionada por el Instituto HORIBA para la movilidad y la conectividad (HORIBA Institute for Mobility and Connectivity2), (HIMaC2) de la Escuela de Ingeniería Samueli de la Universidad de California, Irvine (UCI). El HIMaC2 planea equipar 25 intersecciones en la UCI y en la ciudad contigua de Irvine con la solución de infraestructura inteligente basada en lidar de Velodyne como parte de un importante estudio que apunta a mejorar el tránsito y la eficiencia energética, la seguridad de las carreteras y la calidad del aire.





La implementación de la solución de infraestructura inteligente cuenta con el apoyo de una subvención de 6 millones de USD que fue otorgada recientemente a HIMaC2 por la Oficina de Tecnología Vehicular del Departamento de Energía de los EE. UU. (Department of Energy, DOE). El HIMaC2 creará una plataforma de redes de carreteras públicas para desarrollar, evaluar e implementar tecnologías emergentes y futuras de vehículos conectados y autónomos (connected and autonomous vehicles, CAV). La solución de infraestructura inteligente combina los sensores lidar premiados de Velodyne con un poderoso software de inteligencia artificial (IA) para monitorear las redes de tránsito y los espacios públicos.

El proyecto también cuenta con la participación de Bluecity, el Laboratorio Nacional Argonne (Argonne National Laboratory, ANL), el Instituto de Estudios del Transporte de la UCI, Toyota Motor de Norteamérica, Pony.ai y Hyundai Mobis. La investigación demuestra que la coordinación del tránsito en intersecciones y de los CAV en función de datos y analítica confiables puede reducir la congestión entre un 20 por ciento y un 30 por ciento, y las emisiones entre un 5 por ciento y un 15 por ciento, a la vez que mejora la seguridad.

“El programa busca impulsar el transporte conectado y autónomo y demostrar cómo este puede contribuir a lograr una infraestructura más inteligente y más segura para nuestras comunidades”, indicó el profesor de Ingeniería de la UCI Scott Samuelsen, investigador principal en el programa del HIMaC2. “Al implementar el monitoreo y el control automático de Velodyne en una red de intersecciones, se pueden generar y utilizar datos troncales para demostrar cómo mejora la seguridad, la eficacia energética y el flujo del tránsito, a lo que las ciudades aspiran. Esta iniciativa, con una implementación en 25 intersecciones, será la solución de monitoreo del tránsito basada en lidar más grande del mundo”.

El HIMaC2 estudiará cómo se puede mejorar la coordinación del tránsito en función de datos y de analítica confiables generados por la solución de infraestructura inteligente. Al implementar el monitoreo de infraestructura de avanzada como una solución V2X (comunicación vehículo a vehículo y vehículo a carretera), el programa del HIMaC2 apuntará a generar los datos fundamentales necesarios para mejorar el flujo del tránsito y de gente y la planificación de caminos, y para proteger a los usuarios vulnerables de la carretera en todas las condiciones climáticas y lumínicas. Entre las ventajas destacadas de la solución de infraestructura inteligente, se encuentra su capacidad de hacer uso de una sola unidad por intersección, lo que apoya la escalabilidad. Además, los sensores lidar no identifican las características faciales de los individuos, factor importante de privacidad para aplicaciones cívicas.

“El programa HIMaC2 abordará uno de los problemas más difíciles y generalizados de infraestructura que las ciudades enfrentan: cómo mejorar los flujos de tránsito y proteger a los usuarios de las carreteras”, expresó Jon Barad, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Velodyne Lidar. “Velodyne cree que la infraestructura inteligente integrada a vehículos conectados y autónomos tiene el potencial de lograr mejoras revolucionarias de la eficiencia y la seguridad de la carretera. Estamos ansiosos por empezar a trabajar con el equipo del HIMaC2 para explorar cómo crear un futuro más sostenible y más seguro para nuestra infraestructura de transporte”.

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne

La solución de infraestructura inteligente de Velodyne crea un mapa de carreteras e intersecciones en 3D en tiempo real para proporcionar analítica y monitoreo del tránsito exactos, lo cual no es posible lograr con otros tipos de sensores como cámaras o radares. Recopila datos de forma confiable en cualquier condición lumínica y climática, admite el funcionamiento todo el año y protege la privacidad de las personas. La solución impulsa la seguridad mediante analítica multimodal que detecta a los distintos usuarios de las carreteras, incluidos los vehículos, peatones y ciclistas. Puede predecir, diagnosticar y abordar las dificultades de seguridad de la carretera, con lo que ayuda a las municipalidades y demás clientes a tomar decisiones fundadas para aplicar medidas correctivas. Para obtener más información sobre la solución de infraestructura inteligente, comuníquese con Ventas de Velodyne: 669.275.2526, sales@velodyne.com.

Acerca del Instituto HORIBA para la movilidad y la conectividad (HORIBA Institute for Mobility and Connectivity2, HIMAC2)

El HIMaC2, que se encuentra en el “Programa de potencia y energía de avanzada” (Advanced Power and Energy Program, APEP) de la Escuela de Ingeniería Samueli de la UCI, se concentra en los grupos motores electroquímicos (baterías y celdas de combustible) que alimentan a los vehículos con cero emisiones, la integración de los sectores de energía y transporte mediante la electricidad y el hidrógeno bajo un nuevo paradigma de energía renovable, y el futuro de los vehículos conectados y autónomos emergentes. Sus instalaciones abarcan un Laboratorio de evolución de vehículos, un Laboratorio de evolución de red, un Laboratorio de movilidad conectada y autónoma y un Laboratorio analítico.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “puede”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes, entre otros, que pueden afectar los resultados o efectos reales incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; las incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la SEC, que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10-K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente, Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

