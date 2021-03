La serie OnePlus 9 llega muy pronto a T-Mobile. Superphones exclusivos + la red 5G más grande y rápida = ¡pan comido!

Llévate el OnePlus 9 a MITAD DE PRECIO al intercambiar un teléfono o agregar una línea

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–OnePlus exclusivamente en T-Mobile. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que muy pronto llegarán dos superphones más: el OnePlus 9 5G y el OnePlus 9 Pro 5G. El Un-carrier es el ÚNICO proveedor de servicio móvil en EE. UU. que ofrecerá los más recientes smartphones 5G emblemáticos de OnePlus, disponibles para reservar a partir de este viernes y en tiendas T‑Mobile de todo el país desde el 2 de abril. Además, los clientes de T-Mobile pueden llevarse el OnePlus 9 5G a MITAD DE PRECIO (o un descuento de $365 en el 9 Pro 5G) al intercambiar un dispositivo elegible O BIEN, al agregar una nueva línea. Eso significa que los clientes nuevos y los clientes actuales pueden llevarse un nuevo smartphone 5G emblemático por solo $365 más impuesto de venta y SOLO en T-Mobile.

Tanto el OnePlus 9 5G como el 9 Pro 5G son smartphones que se conectan a la 5G de rango extendido y a la 5G de ultracapacidad de T-Mobile en la primera, más grande y más rápida red 5G, y todas esas ventajas de 5G se suman a la red LTE avanzada de T‑Mobile que cubre al 99% de las personas que viven en el país.

“¿Qué hace T-Mobile cuando ya llegó a la cima? Seguimos aportando más valor a nuestros clientes”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “El Un-carrier está liderando el camino en 5G: el mes pasado dimos rienda suelta a Magenta MAX, el primer plan diseñado para aprovechar al máximo la capacidad y la velocidad de la red 5G. Y hoy sumamos más opciones de smartphones emblemáticos para conectarse a la 5G nacional en la red 5G más grande y rápida con los más recientes smartphones de OnePlus, ambos exclusivos de T-Mobile”.

T-Mobile es el líder 5G del país con la red 5G más grande y rápida. La red 5G de rango extendido de T-Mobile cubre a 287 millones de personas en un área de 1.6 millones de millas cuadradas; eso equivale a casi 2.5 veces más cobertura geográfica que AT&T y casi 4 veces más que Verizon. Y ahora que Sprint forma parte de T-Mobile, El Un-carrier amplía su liderazgo al activar la red 5G de ultracapacidad en distintas partes del país y al llevar altas velocidades 5G a más lugares que nadie. 5G de ultracapacidad puede ofrecer velocidades de aproximadamente 300 Mbps con picos de hasta 1 Gbps, y actualmente cubre a 125 millones de personas.

El OnePlus 9 5G posee una pantalla FHD+ de 6.55” y 120 Hz con cámaras traseras triples que incluyen una cámara ultra de gran angular de 50 MP. Además, viene equipado con una batería de 4,500 mAh y 65 W de carga con cable. El OnePlus 9 Pro 5G ofrece una pantalla QHD+ LTPO de 120 Hz más grande, de 6.7”, procesador Snapdragon 888 y el sistema de cámaras más avanzado de OnePlus hasta la fecha, desarrollado en colaboración con Hasselbad, una marca de cámaras conocida en todo el mundo. Las cámaras incluyen una principal de 48 MP, una ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3X; además, puede grabar videos en 8K y también en 4K a 120 fps, calidad líder en la industria. El 9 Pro 5G tiene una de las capacidades de carga más rápidas del mercado; ofrece carga inalámbrica de 50 W y carga por cable de 65 W, que permite tener carga para todo un día en apenas 15 minutos1. ¿Quieres ver estos superphones en acción? Echa un vistazo al video del unboxing aquí.

¿Listo para llevarte uno? Los clientes nuevos y los clientes actuales (¡incluso los pequeños negocios!) pueden llevarse el OnePlus 9 5G a mitad de precio o con un descuento de $365 en el OnePlus 9 Pro 5G al intercambiar un dispositivo elegible O BIEN, al agregar una nueva línea. Estas dos ofertas están disponibles con 24 créditos en la factura mensual al adquirir el teléfono con el Plan de financiamiento de equipo (EIP) sin intereses de T‑Mobile.

¿No quieres agregar otra línea o intercambiar tu teléfono? Los clientes de T-Mobile pueden llevarse el OnePlus 9 5G con 128 GB de almacenamiento en color Winter Mist o Astral Black por $30.42 al mes ($0 de pago inicial, precio regular [FRP, por sus siglas en inglés]: $729.99) o el OnePlus 9 Pro 5G con 256 GB en color Morning Mist por $44.50 al mes ($0 de pago inicial, precio regular: $1,068), todo para clientes con buena calificación crediticia por 24 meses en el Plan de financiamiento de equipo (EIP, por sus siglas en inglés) de T-Mobile.

Además, con un nuevo teléfono como este, los clientes seguramente querrán un plan que les permita aprovechar al máximo la red 5G. El nuevo plan Magenta MAX de T-Mobile incluye datos premium ilimitados, tanto 4G como 5G, y no podrá reducir tu velocidad según la cantidad de datos que uses. También incluye streaming en UHD con resolución de hasta 4K y el hotspot móvil para smartphones más generoso de la industria con 40 GB de datos a alta velocidad. Magenta MAX también brinda beneficios de El Un-carrier como impuestos y cargos ya incluidos, Netflix por cuenta nuestra para líneas individuales y planes familiares, la mejor protección contra fraude de la industria con Scam Shield Premium y el mejor servicio al cliente en telefonía móvil con nuestro Equipo de Expertos.

Más información sobre los teléfonos OnePlus que llegarán próximamente a T­Mobile, en es.t-mobile.com/offers/oneplus-phone-deals. Síguenos en la sala de prensa oficial de T Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

1 Según pruebas del laboratorio de pruebas de OnePlus, 15 minutos de carga del OnePlus 9 Pro con Warp Charge 65 pueden cargar la batería desde menos del 1% hasta aproximadamente el 65%, para una duración de 5.5 horas con el modelo OnePlus DoU (día de uso). El rendimiento real experimentado por los usuarios puede variar en función de las condiciones ambientales específicas de carga. Más información en OnePlus.com. Los cargadores inalámbricos se venden por separado.

Si cancelas el servicio móvil, podrías dejar de recibir los créditos y tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido; si vas a cancelar tu cuenta, contáctanos antes para pagar el saldo en cuotas mensuales con descuento. Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Se podría requerir una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de dispositivo. La cuenta deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Magenta Max: activa streaming en UHD hasta 4K en un dispositivo compatible o el streaming de videos por lo general será a 480p. El impuesto a las ventas y los cargos reguladores están incluidos en el precio del plan tarifario mensual. T-Mobile es la red 5G más grande del país y Opensignal la premia como la red 5G más rápida en su Informe de experiencia de usuarios 5G en EE. UU., enero 2021, según un análisis independiente de las velocidades promedio captadas en mediciones del servicio móvil del 16 de septiembre al 14 de diciembre de 2020. © 2021 Opensignal Limited.

