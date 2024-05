La serie más reciente de Mouser explora las arquitecturas zonales para vehículos definidos por software

DALLAS y FORT WORTH, Texas–(BUSINESS WIRE)–A medida que la tecnología de automoción se pone al día en electrónica, los diseñadores apuestan por la arquitectura zonal para maximizar la eficiencia de los subsistemas individuales y, al mismo tiempo, facilitar la gestión de las pilas de hardware y software de todo el vehículo. Mouser Electronics, Inc., el distribuidor mundial autorizado con los componentes electrónicos y productos de automatización industrial más novedosos, acaba de anunciar la nueva entrega de su serie tecnológica Empowering Innovation Together (EIT), donde se examinan las ventajas de las arquitecturas zonales y las características de conectividad mejoradas que proporciona a los vehículos definidos por software (VDS). Esta entrega de la serie de contenidos técnicos EIT explora conceptos de diseño, virtualización y casos de uso futuros que permiten las arquitecturas zonales, impulsando futuras innovaciones en automoción.









Conforme la industria automovilística se orienta hacia los vehículos eléctricos y los sistemas avanzados de asistencia al conductor, estos diseños modernos requieren actualizaciones de hardware y software de gran relevancia. El rendimiento de los vehículos se optimiza mediante la creación de zonas diferenciadas dentro del vehículo que atienden a funcionalidades específicas y la implantación de plataformas informáticas para vehículos. Este enfoque ofrece una mayor confiabilidad, un mayor rendimiento y una vida útil más larga para los coches, lo que se traduce en última instancia en puras experiencias inmersivas. Mouser explora cómo estas nuevas funciones pueden abrir un sinfín de posibilidades para el diseño y la ingeniería de automóviles.

Únase al pódcast The Tech Between Us, en el que Raymond Yin, director de Contenidos Técnicos de Mouser, y Christian Uebber, director de Tecnología de ETAS, debaten sobre la compleja naturaleza de las arquitecturas avanzadas. Juntos, exploran los cambios de software y hardware necesarios para la transición a nuevas plataformas informáticas, haciendo hincapié en la importancia de las consideraciones del codiseño.

“En nuestra última entrega, exploramos las posibilidades transformadoras de la arquitectura zonal”, comentó Yin. “Este enfoque con visión de futuro está revolucionando el diseño espacial, y profundizamos en su variedad de aplicaciones a través de debates esclarecedores con destacados expertos en la materia”.

Esta serie incluye artículos técnicos, una infografía, un video y mucho más, presentando el movimiento de los VDS y la forma en que las arquitecturas zonales mejoran la seguridad, la eficiencia y la personalización. Estos recursos ofrecen orientación a los ingenieros de automoción que ya consideran las ventajas de esta nueva arquitectura de red.

Lanzado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos del sector. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

En su condición de distribuidor mundial autorizado, Mouser ofrece la más amplia selección de los más novedosos semiconductores, componentes electrónicos y productos de automatización industrial. Los clientes de Mouser pueden esperar productos 100% certificados, genuinos y totalmente trazables de cada uno de sus fabricantes asociados. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de proveedores, notas técnicas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Los ingenieros pueden seguir al tanto de las últimas novedades en productos, tecnología y aplicaciones a través del boletín electrónico gratuito de Mouser. Las suscripciones a noticias y referencias por correo electrónico de Mouser se pueden personalizar según las necesidades únicas y cambiantes de los proyectos de los clientes y suscriptores. Ningún otro distribuidor ofrece a los ingenieros tanta personalización y control sobre la información que reciben. Infórmese sobre tecnologías emergentes, tendencias de productos y mucho más suscribiéndose hoy mismo en https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Acerca de Mouser Electronics

Mouser Electronics, una empresa de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de semiconductores y componentes electrónicos que centra sus actividades en la introducción de nuevos productos de sus principales fabricantes asociados. Al servicio de la comunidad mundial de ingenieros de diseño electrónico y compradores, el sitio web del distribuidor mundial, mouser.com, está disponible en varios idiomas y en distintas monedas y ofrece más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 28 centros de asistencia en todo el mundo para ofrecer el mejor servicio de atención al cliente en el idioma, la moneda y la zona horaria locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650 000 clientes en 223 países/territorios desde sus modernas instalaciones de distribución de 1 millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas (Texas). Para más información, visite https://www.mouser.com/.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para más información, comunicarse con:



Kevin Hess, Mouser Electronics



Vicepresidente sénior de Marketing



+1 (817) 804-3833



Kevin.Hess@mouser.com

Por consultas de la prensa, comunicarse con:



Kelly DeGarmo, Mouser Electronics



Directora de Comunicación Corporativa y Relaciones con la Prensa



+1 (817) 804-7764



Kelly.DeGarmo@mouser.com