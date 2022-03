La serie de seminarios web Velodyne Lidar LIVE! La serie de aprendizaje digital vuelve para la segunda temporada

Conozca cómo las soluciones lidar de proceso integral están transformando el transporte y la robótica en todo el mundo

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy la segunda temporada de su serie de aprendizaje digital llamada Velodyne Lidar LIVE! que comienza el 25 de marzo de 2022 a las 10:00 a. m., hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). La serie comienza con una “charla técnica” donde se presentan dos expertos en lidar de Velodyne que hablarán en detalle sobre el sensor Velarray M1600 y el software Vella Development Kit (VDK). La sesión analiza de qué manera estos productos brindan una solución de proceso integral a fin de acelerar el desarrollo y el tiempo de comercialización de las tecnologías autónomas en constante evolución.





Si desea registrarse para ver los episodios de la serie de seminarios web gratuitos Velodyne Lidar LIVE!, visite: https://velodynelidar.com/events/.

Velodyne Lidar LIVE! analiza las tecnologías con lidar y sus aplicaciones, además de los asuntos de política pública que estudian cómo mejorar la vida de las personas en un mundo dinámico. Los seminarios web educativos, que se llevan a cabo de manera regular hasta fin de año, incluyen conversaciones con expertos de la industria que están transformando la movilidad para que sea más segura, eficiente y sustentable. El episodio analiza de qué manera las soluciones autónomas innovadoras están transformando los sectores, incluido el industrial, de robótica, infraestructura inteligente y automotriz.

Los episodios de este año se presentan luego de una temporada de estreno muy exitosa, que cautivó a miles de espectadores. La audiencia incluyó a desarrolladores de soluciones autónomas, expertos en la industria e instituciones educativas y gubernamentales. La primera temporada está disponible en el canal de YouTube de Velodyne.

Los episodios de esta temporada incluyen:

En la sesión de TechTalk del 25 de marzo (haga clic aquí para inscribirse), Sherwin Cabatic y Christopher Thompson de Velodyne analizan el uso de Velarray M1600 y VDK para desarrollar aplicaciones autónomas. Velarray M1600 proporciona una extraordinaria percepción de campo cercano para una navegación segura en diversas condiciones ambientales. VDK permite a los desarrolladores progresar en los ciclos de innovación con mayor facilidad al combinar el software de percepción Vella de Velodyne con los sensores lidar de la compañía.

Asad Lesani, cofundador y director ejecutivo de Bluecity, analiza la solución de infraestructura inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) de Velodyne, que combina los sensores lidar galardonados de Velodyne y el software de inteligencia artificial de Bluecity. La sesión evalúa los beneficios inmediatos que IIS proporciona a los equipos de la ciudad al mejorar las operaciones de tráfico, la planificación urbana y el progreso en los objetivos de seguridad del tráfico de Vision Zero.

Renu Robotics analiza su Renubot, una cortadora de césped totalmente autónoma y eléctrica, que ayuda a los centros solares y energéticos a reducir costos, tiempo y emisiones de carbono. La sesión trata sobre la manera en que Renubot, que es líder en el mercado, está creando el futuro de los sistemas autónomos y libres de carbono todoterreno que mejoran la calidad de vida.

EasyMile analiza de qué manera sus vehículos autónomos basados en lidar están ayudando a cambiar la manera en que las comunidades y las compañías proporcionan nuevos servicios de transporte a los pasajeros y trasladan mercancías en procesos de intralogística en fábricas, centros de logística y aeropuertos.

ROBORACE evalúa de qué manera la compañía brinda una oportunidad para que el público vea las cosas sobrehumanas que pueden hacer los automóviles de carrera autónomos en la pista mientras conducen a alta velocidad y a una proximidad cercana. También analizará una competencia temprana en la primera temporada del Campeonato ROBORACE.

“Velodyne Lidar LIVE! ha ganado muchísima popularidad entre los espectadores, por lo que presentaremos nuevos episodios que analizan los increíbles desarrollos en autonomía y movilidad”, expresó Sally Frykman, directora de Comercialización de Velodyne Lidar. “Hay un enfoque muy práctico en la serie. Las sesiones examinan las aplicaciones y las tecnologías de vanguardia disponibles y en uso actualmente. Esta es una época muy emocionante para la industria lidar, y los espectadores podrán aprender sobre cómo las soluciones autónomas mejoran la vida, las comunidades y las industrias”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, todas las declaraciones que no sean hechos históricos que incluyen, entre otras, declaraciones sobre mercados objetivos, productos nuevos, esfuerzos de desarrollo y competencia de Velodyne. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras “estima”, “proyecta”, “espera”, “anticipa”, “prevé”, “planea”, “pretende”, “cree”, “busca”, “podrá”, “hará”, “puede”, “debería”, “futuro”, “propone” y las variaciones de estas palabras o expresiones similares (o las versiones negativas de dichas palabras o expresiones) tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones a futuro no son garantías de futuro desempeño, condiciones o resultados e implican una serie de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores importantes, muchos de los cuales están fuera del control de Velodyne, que podrían llevar a que los resultados reales difieran materialmente de los resultados analizados en las declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que pueden afectar los resultados o efectos reales se incluyen incertidumbres con respecto a la regulación gubernamental y la adopción de lidar; el impacto incierto de la pandemia de la COVID-19 en los negocios de Velodyne y de sus clientes; la capacidad de Velodyne para gestionar el crecimiento; la capacidad de Velodyne para ejecutar su plan de negocios; incertidumbres relacionadas con la capacidad de los clientes de Velodyne para comercializar sus productos y la aceptación final de esos productos en el mercado; el índice y el grado de aceptación de los productos de Velodyne en el mercado; el éxito de otros productos y servicios similares relacionados con sensores y lidar que existen o pueden llegar a estar disponibles; incertidumbres relacionadas con los litigios actuales y potenciales de Velodyne, o la validez o la aplicabilidad de la propiedad intelectual de Velodyne; y las condiciones económicas y de mercado generales que afectan a la demanda de los productos y servicios de Velodyne. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Velodyne, consulte las secciones “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” y “Factores de riesgo” de las presentaciones de Velodyne ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluyen, entre otros, su informe anual en el Formulario 10- K y los informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Velodyne a la fecha del presente. Velodyne no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los Inversores de Velodyne



InvestorRelations@velodyne.com

Medios de comunicación de



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com