La Semana Nacional de Pesca y Navegación cumple 20 años a medida que la participación continúa rondando el máximo histórico

Reclutar y retener nuevos pescadores y navegantes en beneficio de los programas críticos de conservación sigue siendo el enfoque principal durante la celebración del 20.° aniversario.

ALEXANDRIA, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Take Me Fishing celebra el 20.° aniversario de la Semana Nacional de Pesca y Navegación (National Fishing and Boating Week) (del 4 al 12 de junio) al continuar promoviendo la conexión entre la pesca y navegación y los recursos que proporciona para ayudar a conservar los recursos acuáticos de los Estados Unidos.

Luego de años históricos en ventas de licencias de pesca en todo el país, la celebración de la semana nuevamente contará con programación, incluidos los eventos del Día de Pesca Gratis (Free Fishing Day), en casi todos los estados del pais. Los eventos son la mejor opportunidad de intentar la pesca y asi garantizar el incremento de la participacion en el deporte.

“Tanto la pesca como la navegación han experimentado un tremendo crecimiento, no solo durante los últimos dos años, sino durante las últimas dos décadas. Ese crecimiento no solo beneficia a nuestra industria con nuevos clientes y ventas, sino que también proporciona más recursos para programas críticos de conservación”, señaló Stephanie Vatalaro, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicaciones para la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF) y su marca Take Me Fishing. “Este verano, reconocemos que los estadounidenses tienen más actividades para elegir que las que tienen desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Queremos seguir abogando por la pesca y la navegación como una puerta de entrada al bienestar que también beneficia a los recursos naturales acuáticos de nuestra nación”.

En 2002, el presidente George W. Bush proclamó la Semana Nacional de la Pesca y la Navegación. Al firmar la Proclamación 7569, el presidente Bush alentó a los estadounidenses a “participar en los miles de eventos locales programados en las comunidades de los EE. UU., que ofrecen oportunidades prácticas para que las familias y los amigos compartan estas actividades recreativas”.

En los años transcurridos desde la inauguración de la Semana Nacional de Pesca y Navegación en 2002, las industrias de pesca y navegación han seguido prosperando en parte al atraer a una gama más amplia de audiencias. El hito de 20 años llega con muchas estadísticas alentadoras para celebrar, incluidas las siguientes:

En 2021, la participación pesquera superó los 50 millones por segunda vez en 14 años.

52,4 millones de estadounidenses fueron a pescar en 2021, lo que representa un aumento de 2,2 millones (4,5 %) en los últimos tres años.

19,4 millones de mujeres participaron en la pesca en 2021, lo que señala un aumento de 2,3 millones (13,4 %) en los últimos cinco años.

4,1 millones de afroamericanos participaron en la pesca en 2021, lo que representa un aumento del 10 % con respecto a los 3,7 millones de 2020.

4,7 millones de hispanos participaron en la pesca en 2021, cerca del récord anterior de 4,8 millones en 2020.

El 34 % de las ventas de embarcaciones en 2021 se atribuyeron a compradores de embarcaciones por primera vez.

Las personas de todo el país pueden celebrar la Semana Nacional de Pesca y Navegación, sin importar dónde vivan, participando en un Día de Pesca Gratis. Estos son determinados días durante la Semana Nacional de Pesca y Navegación y durante todo el año cuando los estados renuncian a la necesidad de una licencia de pesca en cuerpos de agua públicos, al brindar a los nuevos participantes y ávidos pescadores una oportunidad fácil de lanzar una línea y disfrutar de la pesca y la navegación.

Para obtener más ideas sobre cómo celebrar la Semana Nacional de Pesca y Navegación, visite takemefishing.org/nfbw.

ACERCA DE RBFF

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca recreativa y la navegación, al proteger y restaurar los recursos naturales acuáticos de la nación. Para ayudar a reclutar, retener y reactivar a los participantes, RBFF desarrolló las galardonadas campañas Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™ para crear conciencia sobre la navegación, la pesca y la conservación, y educar a las personas sobre los beneficios de la participación.

Los sitios web de la campaña cuentan con videos instructivos y un mapa interactivo estado por estado que permite a los visitantes encontrar lugares locales para navegar y pescar, lo que ayuda a los navegantes y pescadores de todas las edades y los niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para un día exitoso en el agua.

RBFF también ofrece a las partes interesadas de la industria muchas herramientas, tales como un complemento de licencias de pesca y registro de embarcaciones para conectar a sus clientes con la información que necesitan en un solo clic, así como un mapa de embarcaciones y lugares para pescar integrable para ayudar a sus clientes a descubrir lugares para pescar y navegar cerca de ellos.

