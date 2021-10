La seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia constituyen los temas principales de la agenda en la Cumbre Mundial de la Seguridad de Velodyne Lidar sobre tecnología autónoma

Un evento virtual gratuito explora cómo afrontar las necesidades cambiantes de un mundo en continuo movimiento

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy su cuarta Cumbre Mundial de Seguridad sobre tecnología autónoma, que se centrará en el avance de la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia. La cumbre observará la manera en que la tecnología autónoma está cambiando y dando forma a los sectores automotriz e industrial, y ayuda a crear infraestructura sostenible y eficiente. Al compartir una variedad de perspectivas sobre innovación, Velodyne apunta a avanzar en la comprensión de cómo las soluciones autónomas pueden traer beneficios sociales, económicos y ambientales.





La Cumbre Mundial de Seguridad 2021 gratuita reúne a líderes de la industria, el gobierno y el periodismo para una agenda convincente y se lleva a cabo el 2 de noviembre, de 9:00 a. m. a 11:45 a. m., hora de verano de la región del Pacífico (Pacific Daylight Time, PDT). La cumbre es un evento virtual y abierto al público. Charlie Vogelheim, experto con más de 30 años de experiencia en la industria automotriz, será el moderador de la cumbre. Para ver la agenda y registrarse, visite: 2021 World Safety Summit.

Los oradores principales de la cumbre son líderes reconocidos sobre cómo hacer realidad la visión de soluciones autónomas que alcancen la seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Las sesiones principales incluyen un conversatorio con el Dr. Mark Rosekind, director de innovación de seguridad de Zoox y un discurso de James Owens, jefe de Gestión Normativa, Nuro.

La agenda de la cumbre presenta tres sesiones de paneles con expertos de organizaciones que incluyen AECOM, Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), Exyn, Gatik, Intelligent Transportation Society of America (ITSA), New York City Fire Department (FDNY), Nuro, NVIDIA, Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), Velodyne y más.

Para muchas personas, los eventos del año pasado han redefinido el significado de la seguridad. Las sesiones del panel explorarán la manera en que la seguridad no solo tiene que ver con mitigar el riesgo del daño humano inmediato, sino también de sentar las bases para afianzar a futuras generaciones mediante la creación de una infraestructura sostenible y eficiente. Las sesiones son las siguientes: AV más allá de la IA: Garantizar la seguridad a nivel del sistema, patrocinada por PAVE; La función de soluciones de infraestructura inteligente para lograr el objetivo de Vision Zero, patrocinada por ITSA; y El futuro de la industria: Robots que abordan lo aburrido, lo sucio y lo peligroso, patrocinada por AUVSI.

“La cumbre de este año se está expandiendo para evaluar un segmento transversal más amplio, el estudio de las infraestructuras públicas y la robótica avanzada, además de la seguridad de la movilidad”, dijo Christina Aizcorbe, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales, Velodyne Lidar. “La comunidad de soluciones autónomas se ve impulsada por las ciudades y los estados que se vuelven más activos en sistemas de transporte inteligentes y crecimiento en nuevas aplicaciones para que la tecnología respalde la sostenibilidad medioambiental y humana. Esperamos explorar cómo estos avances en materia de seguridad, sostenibilidad y eficiencia responden a las necesidades cambiantes de un mundo en continuo movimiento”.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de industrias, que incluyen vehículos autónomos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, vehículos aéreos no tripulados (unmanned aerial vehicles, UAV), ciudades inteligentes y seguridad. A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos. Para obtener más información, visite www.velodynelidar.com.

