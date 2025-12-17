La secretaria general de Trump dice que el presidente tiene una personalidad de un "alcohólico" 

La personalidad de Trump según Susie Wiles ha generado nuevos titulares a raíz de declaraciones dada a medios estadounidenses, donde la directora de campaña y asesora de confianza del presidente estadounidense abordó temas poco tratados sobre la figura política más polarizadora de la última década.

Wiles, considerada una de las personas más cercanas a Donald Trump dentro de su equipo, fue entrevistada respecto al temperamento y los hábitos privados del exmandatario.

Entre los temas destacados, Wiles descartó los rumores que han circulado en torno al consumo de alcohol por parte de Trump.

De acuerdo con la asesora, “el presidente no bebe. No tolera el alcohol”, agregando que, durante los años que ha trabajado con él, jamás lo ha visto ingerir bebidas alcohólicas, lo que desmiente ciertas especulaciones presentes tanto en medios nacionales como internacionales.

“Los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirmó. “Así que soy un poco experta en personalidades fuertes”.

“No creo que se despierte pensando en represalias. Pero cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha”, añadió.

Un liderazgo marcado por el carácter y la disciplina

Susie Wiles también resaltó el temperamento de Trump y su estilo de liderazgo, calificando su particular energía e insistencia en el control absoluto de su entorno de trabajo como parte de su sello personal.

La asesora mencionó que, si bien su modo de dirigir puede parecer rudo, responde a una búsqueda constante de resultados y eficacia en sus equipos.

“Tiene una mentalidad muy clara sobre lo que quiere lograr”, afirmó Wiles.

Estos comentarios se suman al debate y análisis constante sobre la personalidad del expresidente, una figura que sigue siendo estudiada por su impacto en la política global.