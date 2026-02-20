La Sagrada Familia culmina su torre más alta tras 144 años de construcción

La basílica de la Sagrada Familia ha alcanzado un nuevo hito histórico al completar la torre de Jesucristo, la más elevada del emblemático templo, 144 años después del inicio de las obras.

Diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, la iglesia inacabada se ha consolidado como uno de los mayores símbolos de Barcelona y uno de los destinos turísticos más visitados de España. La recién finalizada torre alcanza los 172,5 metros de altura y está coronada por una cruz de cerámica que, según el proyecto original, reflejará la luz del sol del Mediterráneo.

El arquitecto director del templo, Jordi Faulí, aseguró que la estructura “será resplandeciente”, destacando el impacto visual que tendrá en el perfil de la ciudad.

En 2026 se conmemorará el centenario del fallecimiento de Gaudí, y se prevé la visita del papa León XIV a Barcelona en junio para inaugurar oficialmente la nueva torre del templo más representativo de la ciudad.