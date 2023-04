La revolución de los centros de tratamiento: BeautyHealth lanza el dispositivo conectado HydraFacial Syndeo en Europa y Asia

La comercialización internacional del HydraFacial como primer dispositivo conectado digitalmente llega tras la gran aceptación e implantación en EE. UU.

LONG BEACH (California, EE. UU.)–(BUSINESS WIRE)–The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN), propietaria de la marca insignia HydraFacial, ha anunciado hoy el lanzamiento internacional de HydraFacial™ Syndeo™, el galardonado sistema de tratamiento de última generación. La expansión introduce Syndeo en Europa y Asia, tras el exitoso lanzamiento del dispositivo en Estados Unidos en marzo de 2022 y tras un primer año de grandes ventas.





Syndeo, que significa «conectado» en griego, mejora todos los tratamientos, ya que combina los resultados inigualables de la tecnología patentada Vortex Fusion de HydraFacial con una experiencia digital. Mediante una interfaz conectada, los centros pueden registrar fácilmente cada tratamiento, personalizarlo según las necesidades y preferencias de la piel del cliente y acceder a la guía de protocolo en pantalla, todo ello a través de funciones de control de gestos sin contacto que hacen que el entorno sea más aséptico.

«Estamos muy ilusionados por presentar Syndeo a nuestra comunidad internacional de HydraFacial. Es una verdadera revolución de los centros de tratamiento, ya que permite que todos los centros y clientes estén conectados y que cada tratamiento HydraFacial sea mucho más personalizado», afirma Andrew Stanleick, presidente y director ejecutivo de BeautyHealth.

El software de Syndeo basado en la nube permite almacenar información en tiempo real sobre las preferencias de los clientes, el historial de tratamientos y las condiciones de la piel en los distintos centros. Con estos datos, los centros de HydraFacial podrán ofrecer productos y experiencias adaptados a las necesidades del cliente, incluida la selección de boosters nutritivos del menú de HydraFacial para personalizar al máximo cada tratamiento, tanto si se trata de un tratamiento de su dermatólogo de confianza como de un tratamiento en el spa de un hotel durante las vacaciones.

Stanleick ha añadido: «Europa y Asia-Pacífico son dos zonas de crecimiento clave para BeautyHealth, y esperamos poder mejorar la experiencia de los centros y consumidores en estos mercados y aplicar nuestra estrategia con el lanzamiento de nuestro sistema Syndeo».

Syndeo ha tenido una gran aceptación entre la comunidad de consumidores y proveedores de HydraFacial en EE. UU., donde las ventas triplicaron las previsiones en el primer mes tras el lanzamiento. La tendencia se ha mantenido con la venta de más de 3000 sistemas en 2022. Syndeo recibió el premio 2023 Aesthetician’s Choice Award de la revista DERMASCOPE, un destacado referente para los profesionales del cuidado de la piel.

Con su mejorada funcionalidad de conexión y su elegante diseño, Syndeo sigue siendo fiel a la experiencia de tratamiento exclusiva de HydraFacial, que se aplica a través de su tecnología patentada Vortex Fusion. En sus tres característicos pasos, el tratamiento HydraFacial limpia, extrae e hidrata de forma más personalizada mediante un menú de boosters nutritivos. Syndeo está integrado con un dispositivo personalizado de fototerapia LED LightStim Elipsa™, que permite una aplicación eficaz de energía lumínica terapéutica de potencia profesional.

Syndeo debutará internacionalmente en el 21.er Congreso Mundial Anual de Medicina Estética y Antienvejecimiento (AMWC), que se celebrará en Mónaco del 30 de marzo al 1 de abril de 2023. Syndeo estará disponible en mercados seleccionados de Europa y Asia-Pacífico a partir de abril de 2023.

Acerca de The Beauty Health Company

The Beauty Health Company (NASDAQ: SKIN) es una empresa internacional de creación de categorías que ofrece cada año millones de experiencias relacionadas con la salud de la piel que ayudan a los consumidores a recuperar la relación con su piel, su cuerpo y la confianza en sí mismos. Nuestras marcas son pioneras en sus respectivos ámbitos: HydraFacial en hidradermoabrasión, SkinStylus™ en microneedling y Keravive™ en salud del cuero cabelludo. En colaboración con nuestra amplia comunidad de esteticistas, socios y consumidores, personalizamos los tratamientos de salud de la piel para todas las edades, géneros, tonos y tipos de piel en más de 90 países. Tenemos el firme compromiso de tomar cada vez más conciencia de nuestra forma de operar para influir positivamente en nuestras comunidades y en el planeta. Puede buscar un proveedor local de HydraFacial en https://hydrafacial.com/find-a-provider/, y obtener más información en www.beautyhealth.com o en LinkedIn.

