La revista The Banker de Financial Times selecciona a Banco Popular de Puerto Rico como el “Banco del Año – Puerto Rico”

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Popular, Inc. (NASDAQ: BPOP) anunció que la revista bancaria internacional de Financial Times, The Banker, seleccionó al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), su subsidiaria con sede en Puerto Rico, como “Banco del Año – Puerto Rico”. BPPR ha recibido este reconocimiento notable durante ocho años consecutivos.

De acuerdo con The Banker, Banco Popular impresionó a los jueces con su sólido desempeño financiero y una estrategia de respuesta bien gestionada ante la COVID-19, lo que aseguró un desembolso eficiente de préstamos para sus clientes de pequeñas y medianas empresas (PYME) con sede en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y el territorio continental de los Estados Unidos. En virtud del Programa de protección de cheques de pago (Paycheck Protection Program, PPP) de la Administración de pequeñas empresas de los EE. UU., el banco procesó cerca de 50 000 préstamos por un valor total de más de 2,1 mil millones de USD. Los jueces de The Banker también reconocieron que mientras muchas instituciones puertorriqueñas tercerizaron el procesamiento de préstamos, el lanzamiento de Banco Popular de su propia plataforma digital creada específicamente para el procesamiento del PPP le permitió al banco acelerar el proceso de desembolso de préstamos de varias semanas a solo unos días.

Los jueces de The Banker también reconocieron el compromiso de BPPR con las prácticas comerciales medioambientales, sociales y de gobernanza (environmental, social, and governance) y su política de préstamos revisada, que considera el impacto ambiental y social potencial de cada transacción.

“Nos sentimos honrados de recibir el reconocimiento de The Banker por respaldar a las pequeñas empresas, mejorar nuestros esfuerzos de ESG y ayudar a nuestros clientes”, afirmó Ignacio Alvarez, presidente y director ejecutivo de Popular, Inc. Popular mantiene su compromiso de promover el bienestar de nuestras comunidades y empleados, así como de fomentar una cultura que valora la diversidad, la equidad y la inclusión”.

The Banker es una revista de inteligencia financiera fundada en 1926 que proporciona calificaciones bancarias internacionales. El premio Banco del Año de The Banker, reconocido como el estándar de la industria para la excelencia bancaria, es disputado por las principales instituciones financieras del mundo, con ganadores elegidos en África, Asia-Pacífico, Europa Central y Oriental, América Latina, Medio Oriente, América del Norte y Europa Oriental. Esta distinción marca el vigésimo segundo año de las clasificaciones y premios.

Acerca de Popular, Inc.

Popular, Inc. (NASDAQ: BPOP) es la institución financiera líder en Puerto Rico, tanto por activos como por depósitos, y se ubica entre las 50 principales compañías de cartera bancaria de EE. UU. por activos. Fundado en 1893, Banco Popular de Puerto Rico, la principal subsidiaria de Popular, brinda servicios de banca minorista, hipotecaria y comercial en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Popular también ofrece en Puerto Rico alquiler y financiamiento de vehículos y equipos, banca de inversión, corretaje y servicios de seguros a través de subsidiarias especializadas. En el territorio continental de los Estados Unidos, Popular brinda servicios bancarios minoristas, hipotecarios y comerciales a través de su subsidiaria bancaria autorizada en Nueva York, Popular Bank, que tiene sucursales ubicadas en Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

