La reunión de mitad de año de la Patient Safety Movement Foundation traza el rumbo para las Iniciativas Globales de Seguridad del Paciente en 2024

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) convocó a su Evento de Mitad de Año anual para debatir los desafíos en materia de seguridad en el sistema de salud que da como resultado millones de muertes evitables en todo el mundo. Los discursos principales y los debates de mesa redonda con expertos en seguridad del paciente de una gran variedad de campos enfocados en estrategias de nivel macro crearán un sistema de salud más seguro con cero daño evitable.









El Evento de Mitad de Año de la PSMF invita a líderes visionarios y defensores de la seguridad del paciente, administradores de hospitales y ejecutivos clínicos, ejecutivos de tecnología médica, contribuyentes importantes del sistema de salud, pacientes y sus familias, y funcionarios gubernamentales de todo el mundo para revisar las mejores prácticas y trazar un rumbo de acción para el año.

Un discurso de Carol Peden, MD, copresidenta de la Right Care Initiative (Iniciativa de la atención adecuada), trató sobre las lecciones aprendidas de la implementación de las estrategias basadas en la evidencia, que incluyen transparencia de datos y maneras de reducir las disparidades raciales y socioeconómicas en el sistema de salud. Otro discurso de David C. Stockwell, MD, director médico del Centro para Niños de Johns Hopkins, analizó los próximos pasos en la aplicación de las recomendaciones del informe reciente del PCAST presentado al presidente Biden sobre la necesidad urgente de abordar los amplios daños evitables en los hospitales de EE. UU. Albert Wu, MD, director del Centro para Servicios de Salud e Investigación de Resultados de Johns Hopkins, analizó la importancia de “es solo cultura” y de crear una cultura libre de culpas en las que las personas puedan denunciar errores sin temor al castigo.

Joe Kiani, fundador de la Patient Safety Movement Foundation, declaró: “Desde el primer día, hemos trabajado para romper los núcleos en todo el ecosistema de la atención médica para desarrollar soluciones informadas por todas las partes interesadas, que incluyen pacientes, y [hemos trabajado] con expertos multidisciplinarios. La reunión de mitad de año de este año analizó soluciones que nos ayudarán a alcanzar el cero daño evitable de manera más rápida. El impulso lo es todo. Vemos una trayectoria clara hacia la eliminación de los errores médicos evitables, pero todos desempeñamos una función. Necesitamos tomar medidas por amabilidad”.

“Tenemos una oportunidad enorme de salvar vidas en todo el mundo”, manifestó el Dr. Mike Durkin, presidente de la Patient Safety Movement Foundation. “Ahora es momento de recuperarse del impacto de la pandemia, durante la cual hemos aprendido de primera mano sobre los peligros para los pacientes y los trabajadores de la atención médica. Ahora debemos mantener nuestro impulso para reducir el daño y trabajar de manera incesante y colaboradora en todos los entornos de la atención sanitaria. Este año, la Organización Mundial de la Salud se enfocará en la seguridad del diagnóstico. Debemos seguir escuchando a nuestros pacientes, a sus familias y a los trabajadores de la atención médica y brindarles una plataforma para que se sientan seguros de contar sus historias sin temor”.

“Hoy podemos tener un sistema de salud más seguro, pero todos necesitamos que sea la prioridad”, expresó el Dr. Michael Ramsay, presidente y director ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation. “También debemos exigir transparencia y acceder a datos reales de nuestros prestadores de la atención médica. Me alienta la pasión de los participantes de la reunión y creo que 2024 será un año crucial para la seguridad del paciente”.

“Este año marca el 25.o aniversario del informe ‘Errar es humano’”, agregó Sanaz Massoumi, directora de Operaciones de la Patient Safety Movement Foundation. “Ahora sabemos claramente que practicar la medicina basada en la evidencia evita daños al paciente, y no tenemos dudas de que salva millones de vidas y miles de millones de dólares. Esperamos asociarnos con más instituciones de atención médica en 2024. También esperamos empoderar a los pacientes y defensores de los pacientes”.

La reunión de este año también contó con la presentación de Michael Millenson, presidente de Health Quality Advisors, LLC, quien compartió el motivo por el cual cree que el progreso se ha ralentizado y qué se debe hacer para acelerar el cambio y transformar nuestro sistema de salud. En la presentación de hoy también estuvieron la Dra. Neelam Dhingra, que dirige la Iniciativa Transformadora Insignia de la Organización Mundial de la Salud; el Dr. Edward Kelley, director de Salud Global de ApiJect; y el Dr. Howard Hu, presidente y profesor de Población y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de California del Sur.

Entre las recomendaciones del panel se incluyen:

La función de la Junta Directiva y de los ejecutivos de alta jerarquía en la seguridad del paciente.

Resiliencia en la atención médica.

Participación del paciente y de la familia del paciente.

Seguridad pediátrica.

Seguridad de diagnóstico.

Las presentaciones y los debates de mesa redonda del Evento de Mitad de Año sientan las bases para la 11.a Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la PSFM, que durará dos días, programada para fines de este año, el 6 y 7 de septiembre de 2024. Para obtener más información, actualizaciones y para inscribirse en la Cumbre, visite https://psmf.org/summits/11th-annual-world-patient-safety-science-technology-summit/ .

ACERCA DE LA PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION

En 2012, Joe Kiani fundó la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sin fines de lucro para eliminar los errores médicos evitables en hospitales. Su equipo trabajó con expertos en seguridad de los pacientes de todo el mundo para elaborar prácticas viables basadas en evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que aborden los principales desafíos. Las AEBP están disponibles en línea, sin cargo, para los hospitales. Se alienta a los hospitales a que hagan un compromiso formal con CERO muertes evitables, y se les solicita a las empresas de tecnología de atención médica que firmen el Open Data Pledge (Compromiso de datos abiertos) para compartir sus datos de modo que se puedan desarrollar algoritmos predictivos que puedan identificar errores antes de que estos sean fatales. La Cumbre Mundial Anual de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la Fundación reúne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, prestadores de atención médica, empresas de tecnología médica, empleadores gubernamentales y contribuyentes privados. La PSMF se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener más información, por favor visite psmf.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Patient Safety Movement Foundation



Irene Mulonni, irene@mulonni.com | (858) 859-7001