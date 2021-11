NUR-SULTAN, Kazajistán–(BUSINESS WIRE)–La República de Kazajistán derrota a los Stati: el Tribunal de Apelación de Bélgica determina de manera concluyente que los Stati defraudaron al tribunal de arbitraje y «engañaron deliberadamente» a los tribunales de apelación suecos, y revoca el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral de 530 millones de USD

La República de Kazajistán ha logrado una novedosa victoria en sus prolongados esfuerzos por que se hiciera justicia a los oligarcas moldavos Anatolie Stati y Gabriel Stati (los «Stati»).

El 16 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación belga determinó de manera concluyente que los Stati estuvieron implicados en una enorme maniobra fraudulenta que defraudó no solo al tribunal de arbitraje sino también a los tribunales suecos durante los procedimientos de anulación anteriores. Según sostuvo el tribunal, este plan fraudulento tuvo una repercusión directa en los descubrimientos del tribunal de arbitraje en cuanto a responsabilidad y daños. Sobre esa base, el Tribunal de Apelación anuló completamente la orden judicial inferior que había concedido reconocimiento y ejecución al laudo arbitral de los Stati valorado en 530 millones de dólares estadounidenses («el Laudo»).

El estudio de abogados King & Spalding representó a los Stati en los procedimientos de arbitraje y coordina sus esfuerzos globales por reconocer y ejecutar el laudo arbitral fraudulento, incluido en Suecia y Bélgica.

Tal como se informó anteriormente, en diciembre de 2017 los Stati obtuvieron una orden ex parte en la que se concedía el exequátur al Laudo, que se confirmó más tarde mediante una orden del Tribunal de Primera Instancia belga en diciembre de 2019. Sin embargo, las dos órdenes se basaron en un historial fraudulento limitado que no incluía las nuevas pruebas sobre el fraude de los Stati.

En noviembre de 2020, el Tribunal de Apelación de Bruselas en Bélgica («el Tribunal de Apelación») accedió a la solicitud de la República para presentar el caso de fraude en su totalidad a pesar de las objeciones de los Stati.

Ahora, el Tribunal de Apelación ha validado el caso de la República y ha confirmado la postura que esta ha mantenido durante tanto tiempo: la participación de los Stati en una maniobra fraudulenta y, como resultado, no se debería reconocer ni ejecutar el Laudo.

Esta decisión del Tribunal de Apelación dará lugar a un levantamiento del embargo que han obtenido los Stati por más de 530 millones de dólares estadounidenses pertenecientes al Fondo Nacional de Kazajistán, retenido por The Bank of New York Mellon.

El Ministro de Justicia de Kazajistán Marat Beketayev comentó:

«Celebramos esta sentencia histórica a favor de la República y en contra de los Stati y sus cómplices. Tras analizar a fondo todas las pruebas disponibles, el Tribunal de Apelación confirmó que los Stati cometieron fraude contra nuestra nación, sus auditores (KPMG), el tribunal de arbitraje y los tribunales de anulación suecos. La sentencia no solo supone graves consecuencias para los Stati sino también para sus asesores profesionales. Debería servir como punto de no retorno para aquellos que siguen siendo cómplices de los Stati en sus planes ilegales. El Ministerio de Justicia se ha comprometido a seguir defendiendo los intereses de la República contra la campaña fraudulenta de los Stati.»

Puede encontrar el comunicado de prensa completo en: https://kzarbitration.com/republic-of-kazakhstan-defeats-statis-belgium-court-of-appeal-conclusively-determines-statis-defrauded-arbitral-tribunal-and-deliberately-misled-swedish-annulment-courts/.

