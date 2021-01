La red 5G de T‑Mobile es la más rápida según una nueva prueba independiente

Además de tener la red 5G más grande del país, el líder en 5G ahora ocupa también el primer puesto en velocidad en varios informes de terceros.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–De bueno pasó a ser buenísimo. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS), el líder 5G del país con la primera y más grande red 5G nacional, ahora también es el más rápido. Nuevos datos independientes de Opensignal, basados en el uso cotidiano de clientes de verdad y obtenidos a través de millones de mediciones de dispositivos, indican que los clientes de T‑Mobile ahora tienen las velocidades más altas de descarga en 5G, las velocidades más altas de carga en 5G Y, ADEMÁS, reciben señal 5G con más frecuencia que los usuarios de otras compañías. La extensa cantidad de pruebas móviles realizadas por la empresa de investigación umlaut (anteriormente denominada P3) en varias de las principales regiones, incluidos Chicago, Houston, la ciudad de Nueva York y Washington DC, también indican el liderazgo de T‑Mobile en velocidad 5G.





“Desde el primer momento, nuestra compañía ha sido el líder en cobertura 5G, y ahora nos destacamos con la velocidad 5G de ultracapacidad; los primeros en cobertura 5G y ahora, los primeros en velocidad 5G”, señala Neville Ray, presidente de tecnología de T‑Mobile. “El año pasado cubrimos el país con 5G y ahora estamos aumentando la capacidad y la velocidad. Cerramos el 2020 con una cobertura que abarca a más de 100 millones de personas en nuestra red 5G de ultracapacidad, y ampliaremos este despliegue a nivel nacional para fines de 2021. ASÍ es como se construye la mejor red 5G del país, y esto es solo el comienzo”.

T‑Mobile amplía su liderazgo con 5G de ultracapacidad

T‑Mobile, el líder 5G del país, ofrece las más altas velocidades 5G en más lugares. Con la primera y más grande red 5G nacional, el 5G de rango extendido de T‑Mobile cubre a más de 280 millones de personas en casi 1.6 millones de millas cuadradas, ofreciendo 2.5 veces más cobertura geográfica que AT&T y casi 4 veces más que Verizon. Ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, El Un‑carrier está ampliando su liderazgo, utilizando espectro dedicado para ofrecerles a los clientes con dispositivos compatibles velocidades de descarga de alrededor de 300 Mbps con picos de velocidad de hasta 1 Gbps. La red 5G de ultracapacidad de El Un‑carrier ya llega a más de 1,000 ciudades y localidades y cubre a 106 millones de personas, es decir, 50 veces más de lo que cubre Verizon con la banda ultra ancha.

Los informes y análisis independientes de Opensignal se basan en mediciones de experiencias reales. Su método se apoya exclusivamente en billones de mediciones de dispositivos, compartidas por millones de usuarios auténticos todos los días y registradas en todos los lugares en los que las personas realmente viven, trabajan y viajan.

Existen otros informes independientes que también confirman que la red 5G de T‑Mobile es la número 1 en velocidad y disponibilidad. Las recientes pruebas realizadas por umlaut en Chicago, Houston, la ciudad de Nueva York y Washington, DC determinaron que T‑Mobile tenía las velocidades más altas promedio de carga y descarga en 5G. Las velocidades de descarga promedio para la red 5G de ultracapacidad de T‑Mobile marcaron 218 Mbps en las cuatro ciudades y alcanzaron la increíble velocidad de 315 Mbps en Washington, DC. En cuanto a la disponibilidad, la red 5G de T‑Mobile registró una disponibilidad general superior al 90% en las cuatro ciudades. En promedio, los evaluadores pasaron el 49% del tiempo conectados a la red 5G de ultracapacidad, y conectados a la red 5G de banda ultra ancha de Verizon apenas el 5% del tiempo.

“Desde el principio, T‑Mobile adoptó un enfoque estratégico que lo ha diferenciado en la tecnología 5G, desarrollando primero una base de banda baja con cobertura amplia, y luego agregando una capa de capacidad profunda y velocidad con 5G de banda media”, señala Anshel Sag, analista sénior de Moor Insights & Strategy. “Ahora estamos comenzando a ver excelentes resultados en los dos aspectos que más les interesan a los clientes: cobertura y velocidad. Al ritmo actual con que T‑Mobile está construyendo estas dos bandas de 5G fundamentales, prevemos que su liderazgo continuará en el futuro inmediato”.

La red 5G de ultracapacidad de El Un‑carrier es el mejor tipo de red 5G disponible, con la habilidad de ofrecer tanto cobertura amplia como altas velocidades. El Un‑carrier ofrece un rendimiento sin precedentes a un mayor número de personas en todo el país que otras compañías de servicio móvil. Otros ofrecen altas velocidades 5G a expensas de la cobertura, con un servicio disponible únicamente en pequeñas áreas de algunas ciudades. Sin embargo, T‑Mobile está construyendo su 5G utilizando ondas de radio exclusivas para ofrecer cobertura y velocidad a la vez, y crear así una red 5G verdaderamente transformativa capaz de impulsar la innovación en distintas partes del país.

Para obtener más información sobre la red de T‑Mobile, visita es.T‑Mobile.com/coverage. Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Premios de Opensignal – EE. UU.: Informe sobre la experiencia de usuarios de 5G de enero de 2021, según un análisis independiente de mediciones móviles registradas desde el 16 de septiembre al 14 de diciembre de 2020 © 2021 Opensignal Limited.

La 5G de ultracapacidad incluye señales 5G exclusivas de banda media o alta, cubre a cientos de ciudades y millones de personas, y se siguen agregando más. La afirmación que indica “tan rápidas como Wi‑Fi” se basa en un análisis realizado por T‑Mobile de los datos de Speedtest Intelligence® de Ookla®, que incluyen los resultados medios de la red 5G de T‑Mobile en EE. UU. en comparación con los resultados de Wi‑Fi móvil de ciudades con velocidades de 2.5 GHz para el período de septiembre a noviembre de 2020. Las velocidades de 2.5 GHz están disponibles únicamente en ciertas ciudades (visita es.t‑mobile.com/5Glayers). Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. La cobertura 5G no está disponible en algunas áreas. Para algunos usos se podría requerir un determinado plan o función; consulta es.T‑Mobile.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá una conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t‑mobile.com.

