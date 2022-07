La presencia de ASM Global en Asia Pacífico se amplía con el anuncio de una asociación estratégica con el gobierno de Malasia para la administración de la Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur

El complejo más grande de la región de este tipo

El enorme Estadio Nacional de Malasia con capacidad con 87 400 asientos, el más grande de Asia fuera de Corea del Norte, y la Axiata Arena con 16 000 asientos se unen a la cartera de ASM Global de 350 lugares en todo el mundo

ASM Global, la empresa de gestión de recintos líder en el mundo y productora de experiencias en vivo, se ha asociado con el Ministerio de la Juventud y Deportes de Malasia (Malaysian Ministry of Youth and Sports) a través del Estadio Perbadanan Malasia (Perbadanan Stadium Malaysia, PSM) para mejorar las operaciones existentes y la actividad de eventos en el recinto de la Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Sports City), el complejo deportivo más grande de la región.





El anuncio es un paso más en la ambición del gobierno de Malasia de ver que el recinto nacional de deportes en Bukit Jalil desarrolle una reputación de clase mundial como anfitrión de los principales eventos deportivos, de entretenimiento y comunitarios. También amplía la presencia de ASM Global en Asia con la adición de un recinto deportivo y de eventos icónico, incluido el Estadio Nacional de Malasia (Malaysia National Stadium) con 87 400 asientos.

El Estadio Nacional de Malasia no solo es el estadio más grande de Asia fuera de Corea del Norte, sino que ahora es el estadio más grande de la colección mundial de ASM Global.

ASM Global aporta su vasta experiencia en la industria para redefinir la experiencia de los huéspedes, implementar la última tecnología, elevar las ofertas de alimentos y bebidas (Food and Beverage, F&B) y la ventaja de un equipo con base regional junto con su conocimiento de lugares comerciales, una amplia red de eventos y capacidades técnicas.

El presidente y director ejecutivo de ASM Global, Ron Bension, dijo: “Estamos en una sólida curva de crecimiento en esta parte del mundo. El recinto de la Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur es representativo de los tipos de proyectos que estamos defendiendo que enriquecen significativamente los beneficios del lugar y utilizan nuestra vasta experiencia internacional y mejores prácticas”.

El presidente y director ejecutivo de ASM Global Asia Pacific and Gulf Region, Harvey Lister AM (Member of the Order of Australia [Miembro de la Orden de Australia]), dijo que el grupo estaba encantado de asociarse con el equipo de gestión en la icónica Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur en un esfuerzo conjunto para establecer aún más el recinto como una comunidad vibrante y un centro de eventos para el pueblo de Malasia.

“Creemos firmemente que el Estadio Nacional de Malasia y la Axiata Arena tienen el potencial expresado por el Ministerio de Deportes de Malasia, y estamos orgullosos de dar la bienvenida a los equipos y lugares locales a nuestra red de lugares y apoyar al recinto al ayudar a ofrecer más eventos para la gente de Malasia y la región”, dijo Lister.

ASM Global se asociará con la empresa local de Malasia Sportswork Sdn Bhd en la prestación de servicios a la Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur.

El Ministro de Deportes de Malasia, Y.B. Dato’ Seri Ahmad Faizal bin Dato’ Azumu dijo: “Vemos este memorando de entendimiento como una gran oportunidad para que PSM y ASM Global mejoren la Ciudad Deportiva de Kuala Lumpur y la conviertan en un destino de primer nivel en la industria mundial de deportes y eventos. Tanto el Estadio Nacional Bukit Jalil como la Axiata Arena son propiedades icónicas propiedad del pueblo de Malasia, y les debemos la responsabilidad de garantizar que estos lugares nos enorgullezcan”.

ACERCA DE ASM GLOBAL

ASM Global es el productor líder mundial de experiencias de entretenimiento. Es el líder mundial en estrategia y gestión de lugares y eventos, que ofrece soluciones adaptadas localmente y tecnologías de vanguardia para lograr los máximos resultados para los propietarios de lugares. La red de espacios de élite de la compañía abarca cinco continentes, con una cartera de más de 350 arenas, estadios, centros de convenciones y exposiciones y salas de artes escénicas más prestigiosos del mundo. Síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. asmglobal.com

La creciente familia de instalaciones de ASM Global en Asia Pacífico incluye los siguientes lugares:

Arenas deportivas y de entretenimiento: Qudos Bank Arena, Sídney; RAC Arena, Perth; Centro de Entretenimiento de Brisbane; Centro de Entretenimiento de Newcastle; Teatro Aware en ICC Sydney; Gran Salón BCEC, Brisbane; Cairns Arena: Bangkok Arena y el Teatro EM Live, Bangkok (en desarrollo), Coca Cola Arena, Dubai; Kai Tak Indoor Arena, Hong Kong; y Jeddah Arena, Arabia Saudita (en desarrollo).

Teatros de espectáculos en vivo: Brisbane, Cairns, Darwin, Sydney, Kuala Lumpur y Baréin.

Centros de Convenciones y Exposiciones: Brisbane, Cairns, Darwin, Newcastle, Sydney, Christchurch, Kuala Lumpur, Shenzhen, Bahrein (en construcción) y Jeddah (en desarrollo).

Estadios: Estadio Suncorp en Brisbane; Kai Tak Sports Park, Hong Kong (en construcción); una propiedad significativa de VenuesLive, el operador de Estadio Australia, Sydney; Estadio CommBank, Parramatta; Estadio Optus, Perth, y proveedor de servicios para Estadio WIN, Wollongong; Estadio McDonald Jones, Newcastle; Estadio Netstrata Jubilee, Sídney; y el Estadio de la Costa Central, Gosford.

