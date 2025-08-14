La preocupante disminución de la calidad del esperma en el mundo

La disminución de la calidad del esperma se ha convertido en un tema de creciente preocupación para la salud pública mundial. Investigaciones recientes, apuntan a un deterioro silencioso de la fertilidad masculina, evidenciado por una caída sostenida en la concentración y movilidad de los espermatozoides en las últimas décadas.

Entre las principales causas de la disminución de la calidad del esperma destacan factores ambientales, como la exposición a toxinas, la contaminación, el uso de plásticos con compuestos disruptores endocrinos y el estrés. Asimismo, los hábitos de vida poco saludables, tales como el consumo de tabaco, alcohol, dietas altas en procesados y el sedentarismo, influyen negativamente en la salud reproductiva de los hombres.

Experto de la OMS advierten que estos factores de riesgo pueden afectar no solo la fertilidad, sino también el desarrollo general del aparato reproductor masculino, elevando la preocupación en sociedades donde las tasas de natalidad ya están en descenso.

El avance en técnicas de diagnóstico ha permitido detectar a tiempo el deterioro de la fertilidad masculina. Sin embargo, los especialistas resaltan la necesidad de mayor educación y acceso a tratamientos eficaces. Algunos estudios sugieren que los cambios en el estilo de vida y la adopción de hábitos saludables pueden revertir parcialmente esta tendencia. En América Latina, instituciones médicas están comenzando a implementar programas preventivos y educativos al respecto.