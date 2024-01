La policía británica está investigando un presunto asalto virtual contra el avatar de una niña en el metaverso

La policía británica está investigando una presunta agresión sexual en el metaverso contra el avatar de una niña en un videojuego de realidad virtual.

Según informó la BBC a través del tabloide británico The Daily Mail, una niña menor de 16 años ha alegado que fue agredida sexualmente por varios desconocidos en línea mientras jugaba un juego de realidad virtual social. La joven, cuyo nombre no se ha revelado, afirmó haber sufrido “trauma psicológico” debido al incidente. Ian Critchley, del Consejo Nacional de Jefes de Policía, escribió que los espacios virtuales en 3D o experiencias en el metaverso han abierto una “puerta de entrada para que los depredadores cometan crímenes horribles contra niños, crímenes que sabemos tienen impactos de por vida tanto emocionales como mentales”. Agregó que las empresas tecnológicas deben tomar medidas para “hacer de sus plataformas lugares seguros”.

Critchley añadió que los delincuentes sexuales en línea han estado “evolucionando constantemente” sus tácticas y, por lo tanto, se necesita un nuevo enfoque en la vigilancia de los espacios en línea que se actualice continuamente.

Aunque no está claro qué departamento de policía en el Reino Unido está llevando a cabo la investigación, este incidente marca la primera gran instancia de una investigación sobre una agresión sexual en una experiencia de realidad virtual en el metaverso. No hubo contacto físico en el asalto ya que ocurrió en línea mediante el uso de personas con auriculares de realidad virtual, pero un oficial superior dijo que la víctima sufrió un trauma igual a ser violada fisicamente.

La Asociación de Comisionados de Policía y Crimen, representada por Donna Jones, señaló que las leyes tendrán que ser actualizadas para reflejar casos como este y que necesiran actualizar las leyes debido a los riesgos por el uso de la inteligencia artificial como el metaverso, dijo al Daily Mail. “El gobierno debe considerar cambiar la ley para proteger a mujeres y niños de daños en estos entornos virtuales”.

En un comunicado, la empresa matriz de Facebook, Meta, condenó el asalto, pero no confirmó ni negó si tuvo lugar en su plataforma del metaverso mediante el uso de sus auriculares Meta Quest. “El tipo de comportamiento descrito no tiene cabida en nuestra plataforma, es por eso que para todos los usuarios tenemos una protección automática llamada límite personal, que mantiene alejadas a las personas que no conoces a unos metros de distancia”, escribió un portavoz. “Aunque no se nos dieron detalles sobre lo que sucedió antes de que se publicara esta historia, investigaremos cuando los detalles estén disponibles para nosotros”.