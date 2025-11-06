La plataforma integral para consumidores basada en Inteligencia Artificial Agéntica de Intuit impulsa los resultados financieros durante todo el año para quienes más lo necesitan

La combinación de datos, Inteligencia Artificial Agente e inteligencia humana a gran escala da lugar a servicios de preparación de impuestos, asesoría financiera personalizada y generación de ingresos más rápidos, impulsados por Credit Karma y TurboTax

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), la plataforma global de tecnología financiera creadora de Intuit TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, y Mailchimp, anunció hoy nuevas experiencias de IA y de IA agéntica en Credit Karma y TurboTax, creando juntas la única plataforma integral para consumidores basada en Inteligencia Artificial (IA), que ofrece sin problemas el control de las finanzas personales durante todo el año, lo que potencia mejores resultados monetarios. La plataforma integral para consumidores de Intuit ofrece una gestión de finanzas diarias "listas para usar" y una optimización de patrimonio al predecir y automatizar acciones relacionadas con el crédito, la deuda, la gestión de dinero, la creación de riqueza y la preparación de impuestos. La avanzada IA agéntica se combina con la Inteligencia Humana (IH) a través de una red nacional de 13,000 expertos para proporcionar una orientación confiable y personalizada, y ofrecer activamente más dinero y más rápido.





“ Con más del 75% de los hogares estadounidenses ganando menos de $100K al año y el 57% de los miembros activos de Credit Karma gestionando deudas renovables, las finanzas personales pueden resultar abrumadoras sin un recurso único para todas las necesidades monetarias”, afirmó Mark Notarainni, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Grupo de Consumo de Intuit, Inc. “ Estamos automatizando las tediosas tareas financieras, empoderando a los consumidores para que dediquen menos tiempo a preguntarse, preocuparse o hacer, y más tiempo a vivir con confianza lo mejor de sus vidas. La combinación de TurboTax y Credit Karma de Intuit es la única plataforma para consumidores que ayuda a los clientes a tomar mejores decisiones financieras cotidianas y, a continuación, trabaja activamente en su mejor interés para encontrarles más dinero, de forma más fácil y rápida”.

La plataforma para consumidores ofrece tres ventajas fundamentales:

Experiencias "Listas para Usar" a Través de IA e Inteligencia Humana (IA + IH): Orientación personalizada y soluciones monetarias que anticipan las necesidades y resuelven las gestiones del consumidor, minimizando el esfuerzo manual y maximizando los resultados financieros. Esto incluye la creación de crédito, la maximización de las recompensas de las tarjetas de crédito y la elaboración automática de planes personalizados de creación de patrimonio y pago de deudas. Los asistentes impulsados por IA agéntica y los expertos humanos comprenden las situaciones fiscales únicas y pueden tomar medidas en nombre de los contribuyentes, garantizando la mayor devolución sin estrés ni ingreso manual de datos. Asesoría local de confianza impulsada por IA a través de asistentes virtuales y expertos fiscales: La orientación financiera durante todo el año, la ayuda crediticia y el amplio apoyo de expertos fiscales locales infunden confianza en el logro de los objetivos financieros. Esto incluye la optimización personalizada del pago de deudas, el flujo de caja y la calificación crediticia, así como un accesible soporte presencial y virtual de expertos fiscales locales seleccionados mediante IA para consumidores y pequeñas empresas a través de una mayor presencia local en las tiendas TurboTax y las oficinas de Expertos de TurboTax Más Dinero, Más Rápido: La Plataforma del Consumidor ofrece más dinero en un solo lugar, desde ayudar a los miembros a establecer un historial crediticio o pagar deudas, hasta proporcionar opciones de Dinero Rápido y obtener reembolsos al instante.

Mejora tus finanzas: los agentes de IA convierten las decisiones financieras más difíciles en prosperidad a tu medida.

Nuevos asistentes de IA Agéntica y la combinación única de Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana (IA + IH) de Intuit transforman las complicadas tareas financieras cotidianas en experiencias sencillas y personalizadas que reducen el estrés, ahorran tiempo y permiten a los clientes disponer de más dinero durante todo el año:

Credit Spark (Impulso de Crédito) : Este generador de crédito convierte los pagos cotidianos en prosperidad y supone un cambio revolucionario para aquellos que consideran inaccesible la generación de crédito tradicional o carecen de productos financieros tradicionales. Credit Spark permite a los miembros convertir pagos cotidianos, como el alquiler, los servicios públicos y las facturas telefónicas, en una actividad de creación de crédito, sin comisiones ni deudas. Al compartir los pagos elegibles con TransUnion, este generador de crédito automatizado ayuda a los miembros a establecer un historial crediticio con tan solo un mes de pagos anteriores, frente a los seis meses que exige el estándar del sector.

Credit Karma va más allá de ayudar a los consumidores a encontrar la tarjeta de crédito o el préstamo adecuados, ya que ayuda a los miembros a maximizar activamente las recompensas de las tarjetas que ya tienen en su cartera. Ahora, con My Cards, los miembros tienen un único lugar para gestionar sus tarjetas de crédito y obtener recomendaciones personalizadas y oportunas sobre patrones de gasto y beneficios a punto de caducar, lo que garantiza que los consumidores aprovechen al máximo sus tarjetas y obtengan recompensas que a menudo pasan por alto. Debt Assistant/ Asistente de Deudas (Próximamente) : Para aquellos que se sienten abrumados por las deudas renovables, el asistente de duda de Credit Karma actúa como un estratega de deuda automatizado impulsado por IA que analiza meticulosamente las finanzas de los miembros y, a continuación, elabora y entrega automáticamente un plan personalizado de pago de deudas. Ofrece recomendaciones sobre cómo consolidar, refinanciar y enfrentar las deudas con intereses elevados.

: Cuando un cliente recibe su reembolso, el asistente de reembolso impulsado por IA, le ofrece inmediatamente recomendaciones personalizadas para saldar deudas, crear un fondo de emergencia, mejorar su historial crediticio o invertir para el futuro. Declaración de Impuestos Automatizada: La ayuda fiscal con IA de Intuit está revolucionando la experiencia de declaración de impuestos a través de una preparación fiscal sin esfuerzo que ahorra a los clientes un tiempo inestimable y garantiza el mejor valor y la mayor devolución: Elimina el ingreso manual de datos: TurboTax ahorró a los estadounidenses la asombrosa cifra de 6 millones de horas durante la última temporada fiscal pasada gracias a la declaración de impuestos automatizada. Al aprovechar la IA Generativa, Intuit ahora automatiza el ingreso de datos para el 90% de los formularios fiscales más utilizados, incluidos los complejos formularios 1040 y 1099 compuestos. La IA recopila automáticamente los formularios fiscales directamente de instituciones financieras como las empresas de corretaje, lo que elimina el trabajo de los contribuyentes. Resultado Máximo Garantizado: Un asistente de maximización de resultados analiza millones de conjuntos de datos para predecir e identificar posibles deducciones y créditos, incluidos los específicos de cada Estado, lo que garantiza la maximización de los resultados fiscales. Y para aquellos contribuyentes que buscan reunirse con un experto fiscal de forma presencial virtual, un asistente virtual de IA es un navegador inteligente que les ayuda a ponerse en contacto con un experto adecuado a su situación, lo que garantiza que todos emprenden su travesía fiscal con las herramientas adecuadas y la máxima confianza. Asistente de Ajuste de Base de Costos: Al simplificar cálculos complicados, este asistente ahorró a los clientes un promedio de 50 clics y redujo sus ingresos imponibles en un aumento medio de $12K durante su fase piloto. Agentes de IA para Negocios y Trabajadores Independientes (Próximamente) : El Asistente para la maximización de gastos empresariales, que se encarga de la compleja categorización necesaria para los ingresos empresariales, puede importar y comprender hojas de cálculo no estructuradas y categorizar los gastos de acuerdo con las directrices del Servicio de Impuestos Internos (IRS), mientras que el Asistente para la calificación de ingresos ayuda a los clientes a categorizar fácilmente sus ingresos y presentar sus declaraciones con confianza.

La ayuda fiscal con IA de Intuit está revolucionando la experiencia de declaración de impuestos a través de una preparación fiscal sin esfuerzo que ahorra a los clientes un tiempo inestimable y garantiza el mejor valor y la mayor devolución:

Encuentra ayuda fiscal: expertos locales seleccionados mediante inteligencia artificial y un asistente fiscal personalizado.

Para los clientes que buscan la confianza y la tranquilidad de un experto fiscal, especialmente cuando se trata de cuestiones complejas o de años anteriores, TurboTax está haciendo que la experiencia humana sea más accesible que nunca gracias a una mayor cobertura de servicios que ofrece a los clientes la opción de presentar sus declaraciones y realizar consultas de forma virtual o presencial.. Se trata de experiencias revolucionarias, modernas y basadas en la IA.

Emparejamiento de expertos Impulsado por IA: La IA de Intuit empareja a los clientes con el experto fiscal perfecto para su situación particular y ofrece la opción de reunirse con ellos a través de videoconferencia unidireccional o en persona.

La IA de Intuit empareja a los clientes con el experto fiscal perfecto para su situación particular y ofrece la opción de reunirse con ellos a través de videoconferencia unidireccional o en persona. TurboTax se vuelve local: Consciente de que los clientes que buscan ayuda activamente son 5 veces más propensos a contratar los servicios de un profesional local dentro de un radio de 50 millas, TurboTax se basa en la exitosa estrategia del año pasado para ofrecer el mejor servicio de preparación de impuestos locales con IA+IH. Con aperturas continuas a lo largo del TY25, TurboTax TurboTax pone a disposición de sus clientes a algunos de sus 13,000 expertos fiscales y su experiencia local a través de: Aproximadamente 20 nuevas tiendas TurboTax en las principales ciudades de todo el país, con múltiples expertos fiscales y diversas opciones de presentación presencial, que actúan como centros de experiencias presenciales y garantizan un alcance estratégico en las principales áreas designadas de mercado Cerca de 600 oficinas de Expertos de TurboTax en todo el país (200 más que en la temporada fiscal pasada) con expertos locales que brindan asistencia fiscal virtual y presencial de manera rentable maximizan la cobertura geográfica.

Consciente de que los clientes que buscan ayuda activamente son 5 veces más propensos a contratar los servicios de un profesional local dentro de un radio de 50 millas, TurboTax se basa en la exitosa estrategia del año pasado para ofrecer el mejor servicio de preparación de impuestos locales con IA+IH. Con aperturas continuas a lo largo del TY25, TurboTax TurboTax pone a disposición de sus clientes a algunos de sus 13,000 expertos fiscales y su experiencia local a través de: Los expertos en impuestos para pequeñas empresas también son locales : Como novedad este año, TurboTax Experts for Business pone en contacto a los propietarios de pequeñas empresas con expertos locales con conocimientos específicos del sector, lo que ayuda a los contribuyentes a maximizar las deducciones relevantes para su línea de trabajo.

: Como novedad este año, TurboTax Experts for Business pone en contacto a los propietarios de pequeñas empresas con expertos locales con conocimientos específicos del sector, lo que ayuda a los contribuyentes a maximizar las deducciones relevantes para su línea de trabajo. Equipo de consejería fiscal : Ya sea en persona o por teléfono, los asesores fiscales de TurboTax están disponibles para responder a todas las preguntas relacionadas con los impuestos. Encuentra precios, respuestas y un experto, sin complicaciones. El asistente virtual con IA de TurboTax está disponible 24/7. Los asesores presenciales están disponibles los 7 días de la semana, de 5 a.m. a 9 p.m PT.

: Ya sea en persona o por teléfono, los asesores fiscales de TurboTax están disponibles para responder a todas las preguntas relacionadas con los impuestos. Encuentra precios, respuestas y un experto, sin complicaciones. El asistente virtual con IA de TurboTax está disponible 24/7. Los asesores presenciales están disponibles los 7 días de la semana, de 5 a.m. a 9 p.m PT. Apoyo para años anteriores: En el año fiscal 2025, los expertos estarán facultados para preparar y presentar declaraciones de años anteriores para los clientes que necesiten ponerse al día con sus impuestos, lo que a menudo es necesario para acontecimientos importantes en la vida, como solicitar un préstamo.

Domina el flujo de caja: recibe tu dinero más rápido con Intuit

“ Con el 58% de los estadounidenses luchando con su flujo de caja, obtener dinero rápido es un factor decisivo”, dijo Notarainni. “ En lo que respecta al dinero, nuestros clientes quieren hacerlo crecer, acceder a él de forma fácil y rápida, y obtener el máximo valor. La plataforma para consumidores de Intuit les ofrece todo esto al proporcionar múltiples formas de obtener dinero en efectivo más pronto y ayudar activamente a controlar su flujo de caja”.

Para la próxima temporada fiscal, la Plataforma de Consumo ofrece múltiples formas para que los clientes obtengan efectivo más pronto:

Anticipo de Reembolso: En el año fiscal 2025, el Anticipo de Reembolso de Intuit volverá a proporcionar acceso rápido al dinero a quienes esperen recibir un reembolso, entregando hasta $4,000 al instante, en tan sólo 30 segundos después de la aceptación del IRS, que suele abrir a finales de enero. Por tiempo limitado, los clientes de TurboTax Expert Full Service pueden obtener el importe total de su reembolso, hasta $10,000, al instante, en tan sólo 30 segundos tras la aceptación del IRS, a través del Anticipo de Reembolso Mejorado (Enhanced Refund Advance).

En el año fiscal 2025, el Anticipo de Reembolso de Intuit volverá a proporcionar acceso rápido al dinero a quienes esperen recibir un reembolso, entregando hasta $4,000 al instante, en tan sólo 30 segundos después de la aceptación del IRS, que suele abrir a finales de enero. Por tiempo limitado, los clientes de TurboTax Expert Full Service pueden obtener el importe total de su reembolso, hasta $10,000, al instante, en tan sólo 30 segundos tras la aceptación del IRS, a través del Anticipo de Reembolso Mejorado (Enhanced Refund Advance). Cinco Días Antes (5DE): ¿Deseas recibir tu reembolso antes? Los clientes de Intuit pueden obtener su reembolso de impuestos federales hasta cinco días antes en cualquier cuenta bancaria por una tarifa o en una cuenta de cheques de Credit Karma Money sin costo adicional.

Una vez que los clientes acceden a estos fondos, su dinero rinde más en una cuenta Credit Karma Money, cuya apertura es gratuita y que ofrece una opción de ahorro de alto rendimiento superior a la media nacional, para hacer crecer el dinero más rápidamente.

En un mundo donde la complejidad financiera a menudo crea barreras, a plataforma para consumidores de Intuit es el único destino integral que fusiona a la perfección la Inteligencia Artificial (IA) y la inteligencia humana (IH) para garantizar que millones de estadounidenses puedan mejorar con confianza sus finanzas en materia de crédito, creación de patrimonio, deuda, gestión del dinero y preparación de impuestos.

Glosario:

"Impuestos hechos para ti” (Done-for-you taxes , finances): Una experiencia de declaración de impuestos automatizada e impulsada por IA en la Plataforma de Consumo de Intuit, donde la tecnología de Intuit recopila proactivamente información a través de Credit Karma y TurboTax, optimiza las oportunidades fiscales y (a solicitud del usuario) completa una porción significativa de la declaración de impuestos en nombre del usuario, minimizando el esfuerzo manual. Alternativamente, la frase también puede referirse a uno de los expertos fiscales humanos en vivo de TurboTax que presenta una declaración para un cliente de TurboTax y utiliza IA para mejorar la experiencia para el cliente y el experto.

Dinero (Más) Rápido (Faster) Money, : "Dinero más rápido", "Dinero rápido" y "Dinero más rápido" en este comunicado se refieren a las ofertas de Intuit que brindan a los clientes un acceso más rápido a sus fondos, como acceso anticipado a reembolsos de impuestos, adelantos en reembolsos estimados y opciones para pagar obligaciones fiscales con el tiempo.

Sistema de Inteligencia (System of Intelligence): La Plataforma de Consumo de Intuit es un “sistema de inteligencia” que empodera a los consumidores para administrar sus finanzas, desde la optimización de impuestos hasta la creación de crédito y la creación de patrimonio. Aprovecha los datos, los servicios de datos, la IA y la experiencia humana, el "sistema de inteligencia" de la Plataforma de Consumo de Intuit ofrece finanzas "listas para usar", orientación confiable y resultados monetarios tangibles.

Año Fiscal 2025 (TY25): Es el período durante el cual el ingreso que usted gana está sujeto a las reglas fiscales de 2025, los tramos impositivos, las deducciones estándar y los créditos (muchos de los cuales se ajustan por inflación). Fecha de Presentación y momento de la “temporada del Año Fiscal 2025”: Las personas generalmente presentarán su declaración de impuestos para el año fiscal 2025 a principios de 2026 (siendo la fecha límite principal el 15 de abril de 2026).

Exención de Responsabilidad: Esta información tiene como objetivo describir nuestra dirección general de productos, pero no representa una obligación y no debe utilizarse para tomar una decisión de compra. Pueden aplicarse términos, condiciones y tarifas adicionales con ciertas características y funcionalidades. Pueden aplicarse criterios de elegibilidad. Las ofertas, características y funcionalidad de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

