La plataforma empresarial de Boomi generó un ROI del 347 % y un VAN de 9,8 millones de dólares, de acuerdo con un nuevo informe independiente de TEI

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, líder en automatización impulsada por IA, anunció hoy los resultados del nuevo informe de Total Economic Impact™ (TEI) realizado por Forrester Consulting. El estudio reveló que las organizaciones que utilizan la Boomi Enterprise Platform lograron un retorno sobre la inversión (ROI) del 347 % y un valor actual neto (VAN) de 9,8 millones de dólares en tres años, con un período de recuperación inferior a seis meses.









El estudio, encargado por Boomi, evalúa los beneficios empresariales, los ahorros de costos y las eficiencias obtenidas por las empresas que utilizan la Boomi Enterprise Platform para integración, gestión de API, gestión de datos, automatización y preparación para la IA. A partir de entrevistas en profundidad con clientes globales de Boomi en los sectores de manufactura, energía y alta tecnología, Forrester construyó una organización compuesta para modelar el impacto financiero obtenido al implementar Boomi a gran escala.

Boomi continúa entregando valor y calidad a sus clientes: el último estudio TEI de Forrester reporta un valor actual neto de 9,8 millones de dólares y un período de recuperación inferior a seis meses. Boomi considera que esto es una muestra de la velocidad de crecimiento del valor extrínseco y del impacto a largo plazo de la Boomi Enterprise Platform.

Más allá de la transformación digital tradicional, las organizaciones avanzan hacia la era de la inteligencia artificial agéntica —donde los sistemas autónomos pueden planificar, actuar y adaptarse— y Boomi está brindando la base fundamental para orquestar flujos de trabajo complejos con velocidad, seguridad y simplicidad.

"La estabilidad de la plataforma y la naturaleza holística de su automatización se presentan como un panel único de control. En un área de aplicación, puedes ver toda tu base de código, lo que has desplegado y todas las ejecuciones en curso. Apreciamos la facilidad de uso, la fiabilidad en términos de ejecuciones y también la facilidad de soporte", comentó un arquitecto de integración de una empresa de manufactura.

Los principales beneficios cuantificados a lo largo de tres años incluyen:

La Boomi Enterprise Platform sustituye costosas e inestables integraciones (que operan punto a punto) por una solución low-code unificada que simplifica la arquitectura e incrementa el valor extrínseco. Las organizaciones entrevistadas por Forrester informaron una reducción del 65 % en los plazos de integración, una disminución de errores y la posibilidad de que los equipos de negocios y de TI dediquen sus esfuerzos a la innovación, en vez de a la resolución de problemas.

"Boomi es el motor detrás de algunas de las estrategias de automatización más fundamentales y complejas del mundo", afirmó Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. "Para nosotros, este informe valida lo que nuestros clientes ya saben: cuando unificas tus datos, sistemas y personas con Boomi, aceleras los resultados y desbloqueas nuevas posibilidades, ya sea optimizando operaciones o preparándote para la transformación agéntica. No se trata solo de integración, sino de automatización inteligente y orquestación a escala empresarial".

Boomi elimina la fricción en las integraciones complejas. Con agentes y conectores preconfigurados, API sólidas y flujos de trabajo de arrastrar y soltar, las organizaciones pueden reducir severamente los tiempos de integración —de semanas a días— y liberar recursos de TI para destinarlos a la innovación. El estudio destaca cómo la Boomi Enterprise Platform permite a las empresas modernizar sistemas heredados, mejorar la colaboración entre funciones y escalar de manera eficiente para responder a las demandas empresariales y tecnológicas en crecimiento. Reduce, a su vez, la complejidad y los requisitos para los recursos.

Entre los beneficios adicionales no cuantificados mencionados por los clientes se incluyen:

Mayor seguridad de las API y reducción del riesgo de incumplimiento

Mejora en la moral de los empleados debido a la disminución de incidencias fuera del horario laboral

Un mayor aprovechamiento de las inversiones en infraestructura existentes

Una base escalable para gestionar todos los agentes de IA mediante Boomi Agentstudio

Asimismo, los entrevistados señalaron que Boomi ayudó a eliminar tareas manuales y permitió un intercambio de datos casi en tiempo real entre sistemas y socios; esto redujo los errores humanos y dio tiempo a los empleados para que se enfoquen en tareas de mayor valor.

Recursos adicionales

Acceda al informe completo: Para conocer el Total Economic Impact™ de Boomi, incluidos los modelos financieros detallados y las perspectivas de los clientes, descargue el informe aquí.

Acerca de Boomi

Boomi, líder en automatización impulsada por IA, permite a organizaciones del mundo entero conectarlo todo, automatizar procesos y acelerar resultados. La Boomi Enterprise Platform —que incluye Boomi Agentstudio— unifica integración y automatización junto con la gestión de datos, API y agentes de IA en una solución integral. Con la confianza de más de 25 000 clientes y respaldada por una red de más de 800 socios, Boomi impulsa la transformación agéntica y ayuda a empresas de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Puede obtener más información en boomi.com.

