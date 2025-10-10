La plataforma de localización de Esri —ArcGIS Location Platform— introduce un esquema de precios según el uso de mapas por sesión

El nuevo esquema ofrece una estructura de costos flexible y predecible para aplicaciones de alto tráfico y sesiones prolongadas

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, el líder global en inteligencia para geolocalización, anunció hoy el lanzamiento de un nuevo modelo de precios, según el uso por sesión, para los mapas base disponibles mediante la plataforma de geolocalización ArcGIS Location Platform. Este modelo complementa la tarifa por uso de mosaicos, que los clientes podrán seguir eligiendo según sus necesidades operativas. De esta manera, desarrolladores y organizaciones cuentan con una forma más predecible y rentable de integrar los mapas base de alta calidad de Esri en sus aplicaciones y sistemas empresariales.





La opción de precios adicional para ArcGIS Location Platform es especialmente valiosa para aplicaciones de alto tráfico o con sesiones de usuario prolongadas, como portales de búsqueda inmobiliaria, aplicaciones de transporte compartido o sistemas de seguimiento de entregas. Al alinear la tarifa con las interacciones reales del usuario —como desplazamiento, zoom y búsqueda—, los desarrolladores pueden prever mejor los costos.

"Las organizaciones enfrentan dificultades debido a costos impredecibles relacionados con los mapas, lo que complica la construcción de modelos de negocio sostenibles", afirmó David Cardella, gerente del grupo de producto en Esri. "Con la introducción del modelo de precios por sesión, damos a nuestros clientes la posibilidad de elegir el esquema que mejor apoye sus objetivos, ya sea reducir costos, mejorar la predictibilidad o escalar con confianza".

El nuevo modelo de precios está disponible ArcGIS Location Platform tanto para usuarios activos como nuevos. Está diseñado para satisfacer las necesidades de desarrolladores, directores de tecnología (CTO) y líderes de producto en una amplia gama de industrias, entre ellas, bienes raíces, servicios financieros, salud, comercio electrónico y minorista, medios de comunicación, logística y más. Facilita a las organizaciones la integración de mapas impulsados por datos en sus sistemas y en aquellos que sus clientes utilizan y valoran.

Para conocer más sobre el servicio ArcGIS Basemap Style y explorar opciones de precios, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/services/basemaps.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Todos los derechos reservados. Esri, el logotipo del globo de Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com y @esri.com son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de Esri en Estados Unidos, la Unión Europea u otras jurisdicciones. Otras compañías, productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relaciones Públicas de Esri



Celular: 301-693-2643; correo electrónico: jpruchniewski@esri.com