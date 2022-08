La plataforma de financiación sin fines de lucro Heroe5 lanza The Good Society, al adoptar el enfoque Web3 para el beneficio financiero sostenible destinado a organizaciones benéficas

La plataforma recaudará más de U$S1 millón con cada lanzamiento para las organizaciones que mejoran el medio ambiente, la salud y el bienestar, la vida silvestre y los derechos humanos

First Digital Collection, diseñada por Nate Mohler en beneficio de Lonely Whale, No More Plastic y Oceanic Global, se lanzará el 12 de agosto a las 2 p. m. ET

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–La plataforma de financiación sin fines de lucro Heroe5™ anunció hoy la creación de The Good Society™ para satisfacer la necesidad cada vez mayor de plataformas de financiación sostenibles destinadas a organizaciones benéficas. The Good Society se convierte en el primer proyecto centrado en soluciones Web3 que genera conciencia y apoya las causas globales que se dedican a impactar en nuestras comunidades de manera positiva.





“ The Good Society es el próximo paso vital en la evolución de la industria de recaudación de fondos: una plataforma Web3 para crear experiencias de impacto artístico”, señaló Sebastien Heimann, miembro fundador y director ejecutivo de Heroe5 y The Good Society. “ A medida que el mundo avanza hacia Web3, las organizaciones benéficas necesitan más herramientas de recaudación de fondos para estar siempre un paso adelante y adoptar nuevas maneras de atraer a posibles donantes. The Good Society proveerá dichas innovaciones, de ese modo les permitirá recolectar fondos críticos y generar conciencia sobre causas vitales mientras alimenta el interés cada vez mayor del público en artículos de colección digitales”.

Con cada lanzamiento, se presentarán 1800 artículos de colección digitales diseñados por artistas aclamados cada mes para apoyar a un amplio abanico de organizaciones benéficas que trabajan para mejorar el medio ambiente, la vida silvestre, los derechos humanos y nuestra salud y bienestar colectivos. Un porcentaje de estas experiencias de impacto artístico otorgará a los portadores de tokens acceso a eventos únicos para siempre.

El artista Nate Mohler creó “ Out of Sight | Out of Mind” para el primer programa de The Good Society, que beneficia a Lonely Whale, No More Plastic y Oceanic Global. Los artículos de colección digitales, escalados a 3840 x 3840 píxeles, 26 segundos de duración y superpuestos con “sonido blanco”, enfatizan el riesgo para los frágiles ecosistemas oceánicos de la contaminación plástica causada por el hombre en entornos urbanos y destacan cuánto queda por aprender. Tres de las numerosas ciudades que aparecen en “ Out of Sight | Out of Mind” incluyen Londres, Los Ángeles y París.

“ No importa dónde usted viva, los océanos aportan el oxígeno que respira, nutren el alimento que consume y regulan la temperatura del aire. Sin un océano saludable, tendríamos una experiencia muy diferente en la tierra”, señaló Mohler. “ Esta serie no es de los océanos, sino de las principales ciudades, que emiten el 60 % de todas las emisiones de dióxido de carbono y conforman menos del 1 % de la superficie terrestre. Al igual que mi serie en curso ‘Ciudades pintadas’, hay tres estilos únicos cuyo fin es el de traer un recuerdo más efímero y onírico de la ciudad”.

Uno de cada 15 de los artículos de colección digitales también dará a los propietarios acceso a experiencias proporcionadas por las organizaciones y los artistas beneficiados por cada lanzamiento. Algunas de las experiencias relacionadas con este lanzamiento principal incluyen:

Dos asientos de primera fila en la Semana de la Moda de París

Dos pases para la reunión anual para la conservación de los océanos de Oceanic Global

Una llamada anual de crítica de artistas con Nate Mohler

Invitaciones al ayuntamiento virtual de liderazgo anual de Lonely Whale para debatir sobre sus programas y previsualizar su informe de impacto

Los coleccionistas digitales podrán comprar la obra de arte con facilidad mediante tarjeta de crédito o Tez, la criptomoneda de la cadena de bloques de Tezos, cuando se acuñen el 12 de agosto a las 2 p. m. ET. Una vez que se agoten, habrá más de U$S1 millón (EE. UU.) en financiación nueva disponible para las organizaciones benéficas y, a medida que se revendan los artículos de colección digitales, las organizaciones recibirán pagos residuales de cada transacción.

Citas de las organizaciones benéficas

“ El objetivo de Lonely Whale es simple: mantener el plástico fuera del océano. Queremos agradecer a cada una de las personas que compre uno de los sorprendentes NFT de Nate Mohler a través de The Good Society, que apoyará el desarrollo creativo y la adopción por parte del mercado de alternativas al plástico de delgada y abordará directamente los casi 180 mil millones de bolsas de plástico que se usan todos los años en la industria de la moda”. – Harry Bernstein, director creativo de Lonely Whale

“ La contaminación por el plástico se ha tornado en uno de los más grandes flagelos ambientales de nuestra era. Los microplásticos están en todos lados: en la profundidad del océano, en el hielo antártico, incluso en la lluvia que cae sobre montañas y ciudades. La contaminación plástica no solo contamina nuestro planeta, sino que también contamina nuestra sangre. Debemos actuar y el momento es ahora. Agradecemos a The Good Society por confiar a No More Plastic Foundation esta generosa financiación. Con ella, continuaremos nuestra labor para poner fin al ciclo de plásticos y microplásticos que se vierten en nuestro océano”. – Rosalie Mann, fundadora y presidenta de No More Plastic

“ Vivimos en un planeta azul. El océano cubre el 70 % de la superficie terrestre y produce cada dos respiraciones que tomamos. Nuestro bienestar está intrínsicamente ligado al océano. Gracias a The Good Society y su innovadora plataforma y modelo de recaudación de fondos, y al artista extraordinario Nate Mohler, Oceanic Global podrá seguir empoderando a las personas, las comunidades y las industrias para generar un cambio positivo y lograr un océano próspero”. – Lea d’Auriol, fundadora y directora ejecutiva de Oceanic Global

Acerca de The Good Society



The Good Society aglutina el poder de los tokens no fungibles para financiar iniciativas globales. Diseñado por artistas digitales aclamados, todos los meses se lanzará un NFT nuevo que generará conciencia y asegurará la financiación para organizaciones sin fines de lucro que trabajan para mejorar el medio ambiente, los derechos humanos y nuestra salud y bienestar colectivos. Dirigido por Sebastien Heimann, cofundador y director ejecutivo de la plataforma recaudadora de fondos Heroe5, The Good Society aprovecha la naturaleza única de Web3 para brindar una fuente de financiación poderosa y recurrente. Para obtener más información, visite thegoodsociety.org.

